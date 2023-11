Node.js 21 estreia com mecanismo V8 aprimorado e executor de testes refinado

Desenvolvedores em todo o mundo estão comemorando o tão aguardado lançamento do Node.js 21. Como um tempo de execução JavaScript de primeira linha, o Node.js utiliza o mecanismo JavaScript nativo do Chrome, V8, e a chegada desta nova versão marca inúmeras melhorias cruciais.

Uma das atualizações mais essenciais desta versão é a implantação do motor V8 versão 11.8. Rafael Gonzaga, uma figura central na comunidade Node.js, esclareceu o significado desta atualização:

“Renovar o motor V8 tem várias vantagens vitais. Ele apresenta correções de bugs críticos que fortalecem a estabilidade, refinamentos de desempenho que amplificam a velocidade e recursos inovadores que aumentam os recursos. Isso garante um ambiente de execução JavaScript mais confiável, rápido e com muitos recursos.

Além disso, o executor de testes passou por diversas melhorias. Esse recurso, conhecido por facilitar testes funcionais e exportar resultados, agora oferece suporte à passagem de globs e introduz um novo sinalizador de interface de linha de comando que determina o paralelismo.

Além desses avanços, o WebStreams se consolidou e agora está estável. Conforme explica a equipe do Node.js, WebStreams simplifica o processamento de dados em pequenos pedaços para aplicativos de navegador.

Outra atualização importante é o advento de um novo sinalizador experimental que alterna os padrões do módulo. Como explica Gonzaga, o Node.js está equipado com dois sistemas de módulos, CommonJS e ECMAScript atualmente. Embora o Node.js identifique automaticamente arquivos com extensão .js como CommonJS por padrão, a mudança agora pode ser alternada.

“Nossas aspirações são descobrir uma maneira de adotar a sintaxe do módulo ES por padrão e, ao mesmo tempo, minimizar interrupções”, professa Gonzaga.

Completando a lista de modificações estão inúmeras atualizações de desempenho no sistema de arquivos, fluxo e campo HTTP.

Plataformas como o AppMaster podem se beneficiar dessas atualizações, pois ajudam a melhorar a escalabilidade e a confiabilidade dos aplicativos criados nessas plataformas.