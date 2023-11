Node.js 21 debutta con il motore V8 migliorato e un test runner perfezionato

Gli sviluppatori di tutto il mondo stanno celebrando l'attesissimo rilascio di Node.js 21. In quanto runtime JavaScript di primo livello, Node.js utilizza il motore JavaScript nativo di Chrome, V8, e l'arrivo di questa nuova versione segna numerosi miglioramenti cruciali.

Uno degli aggiornamenti più essenziali in questa versione è l'implementazione del motore V8 versione 11.8. Rafael Gonzaga, figura centrale nella comunità Node.js, fa luce sul significato di questo aggiornamento:

“Il rinnovamento del motore V8 presenta diversi vantaggi fondamentali. Introduce correzioni di bug critici che rafforzano la stabilità, miglioramenti delle prestazioni che amplificano la velocità e funzionalità innovative che aumentano le capacità. Ciò garantisce un ambiente di runtime JavaScript più affidabile, rapido e ricco di funzionalità.

Inoltre, il test runner ha subito numerosi miglioramenti. Questa funzionalità, rinomata per facilitare i test funzionali e l'esportazione dei risultati, ora supporta il passaggio di glob e introduce un nuovo flag dell'interfaccia della riga di comando che impone il parallelismo.

Oltre a questi progressi, WebStreams è stato consolidato ed è ora stabile. Come spiega il team di Node.js, WebStreams semplifica l'elaborazione dei dati in blocchi di piccole dimensioni per le applicazioni browser.

Un altro aggiornamento fondamentale è l'avvento di un nuovo flag sperimentale che alterna le impostazioni predefinite del modulo. Come spiega Gonzaga, Node.js è attualmente dotato di due sistemi di moduli, CommonJS ed ECMAScript. Sebbene Node.js identifichi automaticamente i file con estensione .js come CommonJS per impostazione predefinita, ora è possibile attivare/disattivare il capovolgimento.

"Le nostre aspirazioni sono scoprire un modo per abbracciare la sintassi del modulo ES per impostazione predefinita riducendo al minimo le interruzioni", afferma Gonzaga.

A completare l'elenco delle modifiche ci sono numerosi miglioramenti delle prestazioni nel file system, nel flusso e nel campo HTTP.

Piattaforme come AppMaster possono trarre vantaggio da tali aggiornamenti poiché aiutano a migliorare la scalabilità e l'affidabilità delle applicazioni costruite su queste piattaforme.