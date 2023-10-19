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Node.js 21 дебютирует с улучшенным движком V8 и улучшенным средством выполнения тестов

19, окт. 2023
Node.js 21 дебютирует с улучшенным движком V8 и улучшенным средством выполнения тестов

Разработчики по всему миру празднуют долгожданный выпуск Node.js 21. Будучи ведущей средой выполнения JavaScript, Node.js использует собственный движок JavaScript Chrome, V8, и появление этой новой версии знаменует собой многочисленные важные улучшения.

Одним из наиболее важных обновлений в этой версии является внедрение движка V8 версии 11.8. Rafael Gonzaga, центральная фигура сообщества Node.js, пролил свет на значение этого обновления:

«Модернизация двигателя V8 имеет несколько важных преимуществ. В нем представлены исправления критических ошибок, повышающие стабильность, улучшения производительности, повышающие скорость, и инновационные функции, расширяющие возможности. Это гарантирует более надежную, быструю и многофункциональную среду выполнения JavaScript.

Кроме того, тест-раннер претерпел ряд улучшений. Эта функция, известная тем, что облегчает функциональное тестирование и экспорт результатов, теперь поддерживает передачу glob и представляет новый флаг интерфейса командной строки, определяющий параллелизм.

В дополнение к этим улучшениям, WebStreams был консолидирован и теперь работает стабильно. Как уточняет команда Node.js, WebStreams упрощает обработку данных небольшими порциями для браузерных приложений.

Еще одним важным обновлением является появление нового экспериментального флага, который заменяет значения модуля по умолчанию. Как объясняет Gonzaga, Node.js в настоящее время оснащен двумя системами модулей: CommonJS и ECMAScript. Хотя Node.js по умолчанию автоматически идентифицирует файлы с расширением .js как CommonJS, теперь этот переворот можно переключать.

«Наша цель — найти способ использовать синтаксис модуля ES по умолчанию, минимизируя при этом сбои», — заявляет Гонзага.

Список модификаций завершают многочисленные улучшения производительности файловой системы, потока и HTTP.

Такие платформы, как AppMaster, могут извлечь выгоду из таких обновлений, поскольку они помогают улучшить масштабируемость и надежность приложений, созданных на этих платформах.

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