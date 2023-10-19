Node.js 21, Geliştirilmiş V8 Motoru ve İyileştirilmiş Test Çalıştırıcısıyla Piyasaya Sürüldü

Dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler, Node.js 21'in merakla beklenen sürümünü kutluyor. Birinci sınıf bir JavaScript çalışma zamanı olarak Node.js, Chrome'un yerel JavaScript motoru V8'i kullanıyor ve bu yeni sürümün gelişi, çok sayıda önemli geliştirmeye işaret ediyor.

Bu sürümdeki en önemli güncellemelerden biri, V8 motoru sürüm 11.8'in devreye alınmasıdır. Node.js topluluğunun önemli isimlerinden Rafael Gonzaga, bu güncellemenin önemine ışık tutuyor:

“V8 motorunu yenilemenin birçok hayati avantajı var. Kararlılığı güçlendiren kritik hata düzeltmelerini, hızı artıran performans iyileştirmelerini ve yetenekleri artıran yenilikçi özellikleri sunar. Bu, daha güvenilir, hızlı ve özellik açısından yoğun bir JavaScript çalışma zamanı ortamını garanti eder.

Ayrıca test çalıştırıcısında çeşitli iyileştirmeler yapıldı. İşlevsel testleri ve sonuçları dışa aktarmayı kolaylaştırmasıyla tanınan bu özellik, artık globların geçişini destekliyor ve paralelliği belirleyen yeni bir komut satırı arayüzü bayrağı sunuyor.

Bu gelişmelere ek olarak WebStreams konsolide edildi ve artık stabil durumda. Node.js ekibinin ayrıntılarına göre WebStreams, tarayıcı uygulamaları için verilerin küçük parçalar halinde işlenmesini basitleştiriyor.

Bir diğer önemli güncelleme, modül varsayılanlarını değiştiren yeni bir deneysel bayrağın ortaya çıkmasıdır. Gonzaga açıkladığı gibi Node.js şu anda CommonJS ve ECMAScript olmak üzere iki modül sistemiyle donatılmıştır. Node.js, .js uzantılı dosyaları varsayılan olarak otomatik olarak CommonJS olarak tanımlarken, çevirme özelliği artık değiştirilebilir.

Gonzaga, "Hedefimiz, kesintileri en aza indirirken varsayılan olarak ES modülü sözdizimini benimsemenin bir yolunu keşfetmektir" diye itiraf ediyor.

Değişiklik listesinin tamamlanması, dosya sistemi, akış ve HTTP alanında çok sayıda performans yükseltmesidir.

AppMaster gibi platformlar, bu platformlar üzerinde oluşturulan uygulamaların ölçeklenebilirliğini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı oldukları için bu tür güncellemelerden yararlanabilirler.