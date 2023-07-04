تختمر التوقعات مع الإطلاق القادم لتحدي Instagram المباشر لتويتر - تطبيق جديد يسمى Thread. كما هو مبين في بيانات iOS App Store ، فمن المقرر أن يتم إصداره الرسمي في 6 يوليو.

لا يمكن أن يكون توقيت Instagram أكثر ملاءمة لأن Twitter يكافح مع أخطاء حد المعدل التي غذت نمو المنافسين مثل Spill و Bluesky و Post خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. ومع ذلك ، فإن الخيوط تتمتع بميزة إستراتيجية من خلال استيراد متابعي Instagram والقوائم التالية مباشرة. بدلاً من البدء من الصفر ، يبدأ مستخدمو سلاسل الرسائل بمجتمعات Instagram الحالية المدمجة في التطبيق.

يرسم وصف App Store صورة نابضة بالحياة للخيوط: مساحة تندمج فيها المجتمعات للمشاركة في مناقشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات. سواء كان الأمر يتعلق بالشؤون الحالية أو اهتمامات المستخدم ، فإن المواضيع تجعل من الممكن التفاعل مع المبدعين المفضلين لديهم وغيرهم من الأفراد ذوي التفكير المماثل أو جمع متابعين مخصصين لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم.

على الرغم من ارتباطها الوثيق بـ Instagram ، فإن المواضيع تعمل كتطبيق مستقل. يمكننا الحصول على قائمة App Store وحدها التي يمكن للمستخدمين الإعجاب بها والتعليق عليها وإعادة نشرها ومشاركتها. بالإضافة إلى ذلك ، تكشف لقطات الشاشة من App Store أنه يمكن للمستخدمين تحديد الجمهور لمشاركاتهم ، والاختيار بين الجميع ، أو الأشخاص الذين يتابعونهم ، أو الذين تم وضع علامة عليهم في المنشور فقط.

لم يكن الكشف عن الخيوط مفاجأة مع تسريبات وسائط تدريجية سابقة تقدم تلميحات. وصف أحد ممثلي Instagram المواضيع على أنها منصة "لا مركزية" وفقًا للتحكم في الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، كشفت الشرائح المسربة من اجتماع ميتا مع كبار المبدعين أن المواضيع ستتماشى مع Mastodon ، المستضافة على الشبكة اللامركزية ActivityPub. تلقي حقيقة أن Instagram ، وهو تطبيق مركزي ، سيحتوي على مؤشرات ترابط ، بظلالها على هذا الادعاء - وهو أمر يتعين علينا مراقبته. ومع ذلك ، فإن الشائعات الأخرى ، بما في ذلك تفاصيل قائمة متجر التطبيقات ، تتوافق مع معلومات الشريحة المسربة.

يؤدي ظهور مثل هذه الأنظمة الأساسية التي تركز على المستخدم إلى رفع قيمة الأنظمة الأساسية المختصة التي no-code مثل AppMaster ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء وتخصيص تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بهم. يقدم AppMaster نهجًا مرئيًا لتصميم قواعد البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API ، مما يمنح المستخدمين غير التقنيين الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقاتهم الوظيفية.