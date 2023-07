C'è attesa per l'imminente lancio della sfida diretta di Instagram a Twitter: una nuova app chiamata Threads. Come indicato dai dati dell'App Store di iOS, l'app è pronta per essere rilasciata ufficialmente il 6 luglio.

Il tempismo di Instagram non potrebbe essere più opportuno, dato che Twitter è alle prese con gli errori dei limiti di velocità che hanno alimentato la crescita di concorrenti come Spill, Bluesky e Post durante lo scorso fine settimana. Tuttavia, Threads offre un vantaggio strategico importando direttamente i follower e gli elenchi di follower di Instagram. Invece di partire da zero, gli utenti di Threads iniziano con le loro comunità Instagram esistenti integrate nell'app.

La descrizione dell'App Store dipinge un'immagine vivace di Threads: uno spazio in cui le comunità si uniscono per discutere di un'ampia gamma di argomenti. Che si tratti di temi di attualità o degli interessi dell'utente, Threads permette di interagire con i creatori preferiti e con altre persone che la pensano allo stesso modo, oppure di raccogliere un seguito dedicato per condividere con il mondo le proprie idee, i propri punti di vista e la propria creatività.

Nonostante l'intima associazione con Instagram, Threads funziona come un'applicazione indipendente. Dalla sola lista dell'App Store si evince che gli utenti possono mettere "mi piace", commentare, postare e condividere i post. Inoltre, gli screenshot dell'App Store rivelano che gli utenti possono selezionare il pubblico per i loro post, scegliendo tra tutti, le persone che seguono o solo quelle taggate nel post.

La presentazione di Threads non è una sorpresa, visto che le precedenti fughe di notizie sui media ne hanno fornito indizi. Un rappresentante di Instagram ha descritto Threads come una piattaforma "decentralizzata", come riportato da Money Control. Inoltre, le diapositive trapelate da un Meta-meeting con i principali creatori hanno rivelato che Threads si allineerà con Mastodon, ospitato sulla rete decentralizzata ActivityPub. Il fatto che Instagram, un'app centralizzata, ospiterà Threads getta un'ombra su questa affermazione, che dovremo tenere d'occhio. Tuttavia, altre indiscrezioni, tra cui i dettagli dell'elenco dell'App Store, sono in linea con le informazioni trapelate dalle slide.

