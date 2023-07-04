Beklentiler, Instagram'ın Twitter'a doğrudan meydan okumasının yakında piyasaya sürülmesiyle - Threads adlı yeni bir uygulamayla hazırlanıyor. iOS App Store verilerinin de gösterdiği gibi, 6 Temmuz'da resmi olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Twitter, geçen hafta sonu Spill, Bluesky ve Post gibi rakipler için büyümeyi hızlandıran hız sınırı hatalarıyla mücadele ederken Instagram'ın zamanlaması bundan daha uygun olamazdı. Ancak Threads, Instagram takipçilerinizi ve takip listelerinizi doğrudan içe aktararak stratejik bir avantaj sağlar. Sıfırdan başlamak yerine, Threads kullanıcıları uygulamaya gömülü mevcut Instagram topluluklarıyla başlar.

App Store açıklaması, toplulukların çok çeşitli konularda tartışmalara katılmak için birleştiği bir alan olan Konular'ın canlı bir resmini çiziyor. Trend olan güncel olaylar veya kullanıcının ilgi alanları, Konular, tercih ettikleri içerik oluşturucularla ve benzer düşünen diğer kişilerle etkileşime geçmeyi veya fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için özel bir takipçi toplamayı mümkün kılar.

Instagram ile yakın ilişkisine rağmen, Threads bağımsız bir uygulama olarak işlev görür. Kullanıcıların gönderileri beğenebileceği, yorum yapabileceği, yeniden gönderebileceği ve paylaşabileceği tek başına App Store listesinden bilgi edinebiliriz. Ek olarak, App Store'dan alınan ekran görüntüleri, kullanıcıların gönderileri için hedef kitleyi seçebileceklerini, herkes, takip ettikleri kişiler veya yalnızca gönderide etiketlenenler arasından seçim yapabileceklerini ortaya koyuyor.

Threads'in ortaya çıkışı, ipuçları sağlayan önceki kademeli medya sızıntıları nedeniyle sürpriz olmadı. Bir Instagram temsilcisi, Money Control'e göre Threads'i 'merkezi olmayan' bir platform olarak tasvir etti. Ek olarak, en iyi içerik oluşturucularla yapılan bir Meta toplantıdan sızdırılan slaytlar, Threads'in merkezi olmayan ActivityPub ağı üzerinde barındırılan Mastodon ile uyumlu olacağını ortaya çıkardı. Merkezi bir uygulama olan Instagram'ın Threads'i barındıracak olması, bu iddiaya gölge düşürüyor - bu, göz kulak olmamız gereken bir şey. Ancak App Store listesinin ayrıntıları da dahil olmak üzere diğer söylentiler, sızan slayt bilgileriyle örtüşüyor.

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