A expetativa é grande com o próximo lançamento do desafio direto do Instagram ao Twitter - uma nova aplicação chamada Threads. Conforme indicado pelos dados da iOS App Store, o lançamento oficial está previsto para 6 de julho.

O momento do Instagram não poderia ser mais oportuno, já que o Twitter luta com erros de limite de taxa que alimentaram o crescimento de concorrentes como Spill, Bluesky e Post no último fim de semana. No entanto, o Threads tem uma vantagem estratégica ao importar diretamente os seus seguidores do Instagram e as listas de seguidores. Em vez de começarem do zero, os utilizadores do Threads começam com as suas comunidades Instagram existentes incorporadas na aplicação.

A descrição da App Store apresenta uma imagem vibrante do Threads: um espaço onde as comunidades se fundem para participar em debates sobre uma vasta gama de temas. Quer se trate de assuntos actuais em voga ou dos interesses do utilizador, o Threads permite interagir com os seus criadores preferidos e outros indivíduos com ideias semelhantes ou reunir um grupo de seguidores dedicados para partilhar as suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo.

Apesar da sua associação íntima com o Instagram, o Threads funciona como uma aplicação independente. Só a partir da listagem da App Store, podemos concluir que os utilizadores podem gostar, comentar, publicar novamente e partilhar publicações. Além disso, as capturas de ecrã da App Store revelam que os utilizadores podem selecionar o público para as suas publicações, escolhendo entre todos, as pessoas que seguem ou apenas as pessoas marcadas na publicação.

A revelação do Threads não é uma surpresa, uma vez que as anteriores fugas de informação dos meios de comunicação social dão pistas. Um representante do Instagram descreveu o Threads como uma plataforma "descentralizada", de acordo com o Money Control. Além disso, slides vazados de uma Meta-reunião com os principais criadores revelaram que o Threads se alinharia com o Mastodon, hospedado na rede descentralizada ActivityPub. O fato de que o Instagram, um aplicativo centralizado, abrigará o Threads lança uma sombra sobre essa afirmação - algo que teremos que ficar de olho. No entanto, outros rumores, incluindo os detalhes da listagem da App Store, alinham-se com as informações do slide que vazaram.

