随着Instagram即将推出对Twitter的直接挑战--一个名为Threads的新应用，人们的期待正在酝酿。正如iOS应用商店的数据所显示的，它将于7月6日正式发布。

Instagram的时机再合适不过了，因为Twitter正与限速错误作斗争，而限速错误在上周末助长了Spill、Bluesky和Post等竞争对手的增长。然而，Threads通过直接导入你的Instagram粉丝和追随者名单，获得了战略优势。Threads的用户不是从零开始，而是从他们现有的Instagram社区开始嵌入该应用。

App Store的描述为Threads描绘了一幅充满活力的画面：一个社区合并的空间，可以就一系列广泛的主题进行讨论。无论是流行的时事还是用户的兴趣，Threads都可以与他们喜欢的创作者和其他志同道合的人互动，或者收集专门的追随者，与世界分享你的想法、观点和创意。

尽管它与Instagram有着密切的联系，但Threads作为一个独立的应用程序运作。仅从App Store的列表中我们就可以看出，用户可以喜欢、评论、转贴和分享帖子。此外，App Store的截图显示，用户可以为他们的帖子选择受众，可以选择所有人、他们关注的人，或者只选择帖子中的标签。

Threads的揭幕并不令人惊讶，之前的媒体泄漏提供了一些暗示。一位Instagram代表将Threads描述为一个 "去中心化 "的平台，正如Money Control所说。此外，泄露的与顶级创作者举行的元会议的幻灯片显示，Threads将与Mastodon保持一致，该平台托管在去中心化网络ActivityPub上。Instagram作为一个中心化的应用程序，将容纳Threads，这一事实给这一说法投下了阴影--我们将不得不继续关注。然而，其他传言，包括App Store列表的细节，与泄露的幻灯片信息一致。

这种以用户为中心的平台的兴起提升了像AppMaster这样有能力的no-code 平台的价值，使用户有能力建立和定制他们的网络和移动应用程序。AppMaster ，为设计数据库、业务逻辑和REST API提供了一种可视化的方法endpoints ，给非技术用户提供了创建他们的功能应用程序的工具。