Er wordt uitgekeken naar de aanstaande lancering van Instagram's directe uitdaging aan Twitter - een nieuwe app met de naam Threads. Zoals de gegevens in de iOS App Store aangeven, is de officiële release gepland op 6 juli.

De timing van Instagram kon niet beter zijn nu Twitter worstelt met fouten in de snelheidslimiet die het afgelopen weekend de groei van concurrenten als Spill, Bluesky en Post hebben aangewakkerd. Threads heeft echter een strategisch voordeel door het direct importeren van je Instagram-volgers en -volglijsten. In plaats van vanaf nul te beginnen, beginnen Threads-gebruikers met hun bestaande Instagram-gemeenschappen die in de app zijn geïntegreerd.

De beschrijving in de App Store schetst een levendig beeld van Threads: een ruimte waar gemeenschappen samenkomen om te discussiëren over een breed scala aan onderwerpen. Of het nu gaat om actuele onderwerpen of de interesses van de gebruiker, Threads maakt het mogelijk om te communiceren met hun favoriete makers en andere gelijkgestemden of om een toegewijde aanhang te verzamelen om je ideeën, meningen en creativiteit met de wereld te delen.

Ondanks de nauwe band met Instagram functioneert Threads als een onafhankelijke applicatie. Alleen al uit de App Store-vermelding kunnen we opmaken dat gebruikers berichten kunnen liken, becommentariëren, herposten en delen. Daarnaast laten screenshots uit de App Store zien dat gebruikers het publiek voor hun berichten kunnen selecteren, waarbij ze kunnen kiezen tussen iedereen, mensen die ze volgen of alleen degenen die in het bericht zijn getagd.

De onthulling van Threads komt niet als een verrassing omdat eerdere geleidelijke media lekken hints gaven. Een Instagram-vertegenwoordiger beschreef Threads als een 'gedecentraliseerd' platform volgens Money Control. Daarnaast onthulden uitgelekte dia's van een Meta-bijeenkomst met topcreators dat Threads zou worden afgestemd op Mastodon, gehost op het gedecentraliseerde netwerk ActivityPub. Het feit dat Instagram, een gecentraliseerde app, Threads zal huisvesten werpt een schaduw op deze bewering - iets wat we in de gaten moeten houden. Andere geruchten, waaronder de details van de App Store-vermelding, komen echter overeen met de gelekte dia-informatie.

