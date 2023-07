Le lancement prochain du défi direct d'Instagram à Twitter - une nouvelle application appelée Threads - suscite l'impatience. Comme l'indiquent les données de l'App Store iOS, sa sortie officielle est prévue pour le 6 juillet.

Le moment choisi par Instagram ne pourrait être plus opportun alors que Twitter est aux prises avec des erreurs de limitation de débit qui ont alimenté la croissance de concurrents tels que Spill, Bluesky et Post au cours du week-end dernier. Cependant, Threads offre un avantage stratégique en important directement vos followers et vos listes de followers Instagram. Plutôt que de partir de zéro, les utilisateurs de Threads commencent avec leurs communautés Instagram existantes intégrées dans l'application.

La description de l'App Store brosse un tableau vivant de Threads : un espace où les communautés se réunissent pour discuter d'un large éventail de sujets. Qu'il s'agisse de sujets d'actualité ou des centres d'intérêt de l'utilisateur, Threads permet d'interagir avec ses créateurs préférés et d'autres personnes partageant les mêmes idées, ou de rassembler des adeptes pour partager ses idées, ses points de vue et sa créativité avec le monde entier.

Malgré son association étroite avec Instagram, Threads fonctionne comme une application indépendante. La liste de l'App Store nous apprend que les utilisateurs peuvent aimer, commenter, reposter et partager des messages. En outre, des captures d'écran de l'App Store révèlent que les utilisateurs peuvent sélectionner l'audience de leurs posts, en choisissant entre tout le monde, les personnes qu'ils suivent ou seulement celles qui sont étiquetées dans le post.

Le dévoilement de Threads n'est pas une surprise, des fuites progressives dans les médias ayant déjà donné des indices. Un représentant d'Instagram a décrit Threads comme une plateforme "décentralisée", selon Money Control. En outre, des fuites de diapositives d'une réunion Meta avec les principaux créateurs ont révélé que Threads s'alignerait sur Mastodon, hébergé sur le réseau décentralisé ActivityPub. Le fait qu'Instagram, une application centralisée, hébergera Threads jette une ombre sur cette affirmation - quelque chose que nous devrons garder à l'œil. Cependant, d'autres rumeurs, y compris les détails de la liste de l'App Store, s'alignent sur les informations de la diapositive qui a été divulguée.

