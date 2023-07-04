В предвкушении скорого запуска Instagram бросит прямой вызов Twitter - новое приложение под названием Threads. Как показывают данные iOS App Store, его официальный релиз намечен на 6 июля.

Instagram выбрал самое подходящее время, поскольку Twitter борется с ошибками в ограничении скорости, которые способствовали росту таких конкурентов, как Spill, Bluesky и Post в прошедшие выходные. Однако Threads имеет стратегическое преимущество, напрямую импортируя ваших подписчиков и списки подписчиков Instagram. Вместо того чтобы начинать с нуля, пользователи Threads начинают работу с уже существующими сообществами Instagram, встроенными в приложение.

Описание приложения в App Store рисует яркую картину Threads: пространство, где сообщества объединяются для участия в дискуссиях на широкий спектр тем. Будь то текущие тенденции или интересы пользователя, Threads позволяет взаимодействовать со своими любимыми авторами и другими единомышленниками или собрать преданных поклонников, чтобы поделиться своими идеями, взглядами и творчеством со всем миром.

Несмотря на тесную связь с Instagram, Threads функционирует как независимое приложение. Из одного только листинга App Store мы можем понять, что пользователи могут ставить лайки, комментировать, репостить и делиться сообщениями. Кроме того, скриншоты из App Store показывают, что пользователи могут выбирать аудиторию для своих сообщений, выбирая между всеми, теми, за кем они следуют, или только теми, кто отмечен в сообщении.

Появление Threads не стало неожиданностью, поскольку предыдущие утечки информации в средствах массовой информации содержали намеки. Представитель Instagram представил Threads как "децентрализованную" платформу, согласно Money Control. Кроме того, утечка слайдов с совещания Meta с ведущими создателями показала, что Threads будет сотрудничать с Mastodon, размещенной в децентрализованной сети ActivityPub. Тот факт, что Instagram, централизованное приложение, будет размещать Threads, бросает тень на это утверждение - за этим нам придется следить. Однако другие слухи, включая детали листинга App Store, согласуются с утечкой информации о слайде.

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