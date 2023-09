Frontend virtuele DOM

De Frontend Virtual DOM is een cruciaal concept in de moderne ontwikkeling van webapplicaties en wordt voornamelijk gebruikt om de prestaties van applicaties te optimaliseren en updates voor de gebruikersinterface (UI) te beheren. De virtuele DOM kan worden gedefinieerd als een representatie in het geheugen van het daadwerkelijke Document Object Model (DOM), dat dient als een tussenliggende verwerkingslaag, waardoor efficiënte update- en weergavemechanismen voor frontend-webapplicaties mogelijk zijn. Het Virtual DOM-concept is op grote schaal overgenomen in populaire frontend-frameworks zoals React, VueJS en Angular, en is een standaardmethodologie die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van webapplicaties, inclusief applicaties die worden gegenereerd door het AppMaster no-code platform.

Om het kernconcept van de Frontend Virtual DOM te begrijpen, moeten eerst de beperkingen van de traditionele DOM-manipulatiemethoden worden geïdentificeerd. De eigenlijke DOM is een boomachtige structuur die de HTML-elementen van een webpagina vertegenwoordigt. Eventuele wijzigingen aan de pagina, zoals tekstwijzigingen, updates van CSS-stijl of toevoegingen en verwijderingen van elementen, vereisen directe manipulatie van de DOM-elementen. De interactie met de DOM om de gerenderde webpagina-elementen bij te werken is echter over het algemeen een langzame bewerking, wat leidt tot inefficiënte weergaveprestaties. Met de komst van single-page applicaties (SPA's) en de toenemende complexiteit van webapplicaties werd het essentieel om de frequentie van deze DOM-bewerkingen te minimaliseren en een aanpak te bedenken om UI-updates te optimaliseren.

De Frontend Virtual DOM werd voorgesteld als een oplossing voor deze problemen, en biedt een lichtgewicht representatie in het geheugen van de daadwerkelijke DOM. De virtuele DOM-boom weerspiegelt de structuur en eigenschappen van de daadwerkelijke DOM-elementen, maar maakt een efficiënte afhandeling van updates mogelijk zonder directe interactie met de trage en omslachtige daadwerkelijke DOM. Telkens wanneer een webapplicatie een verandering in de status ondervindt, zoals gebruikersinteractie of gegevensupdates van een backend-service, wordt de virtuele DOM eerst bijgewerkt, in plaats van onmiddellijk de daadwerkelijke DOM bij te werken. Met deze aanpak kunnen ontwikkelaars updates batchgewijs en prioriteren, waarbij de virtuele DOM-wijzigingen worden gedifferentieerd om de meest efficiënte manier te bepalen om de daadwerkelijke DOM-wijzigingen toe te passen.

Het proces van het efficiënt vergelijken en bijwerken van de virtuele DOM en DOM, bekend als "diffing" of "reconciliation", omvat drie hoofdstappen: creëren, diff-en en patchen. De creatiestap omvat het genereren van een nieuwe virtuele DOM-boom op basis van de nieuwste applicatiestatus. De verschilstap omvat het vergelijken van de nieuwe en oude virtuele DOM-bomen om de minimale reeks bewerkingen te bepalen die nodig zijn om de feitelijke DOM de veranderingen te laten weerspiegelen. De patchstap omvat het toepassen van deze wijzigingen op de daadwerkelijke DOM, wat resulteert in de bijgewerkte gebruikersinterface. Deze methodologie voor het gebruik van de Virtual DOM zorgt voor aanzienlijke prestatieverbeteringen bij het updaten en renderen van webapplicaties, wat leidt tot een soepelere en responsievere gebruikerservaring.

Frameworks zoals React, VueJS en Angular, die op grote schaal worden toegepast voor de ontwikkeling van frontend-webapplicaties, hebben het Virtual DOM-concept overgenomen en gepopulariseerd. AppMaster (platform no-code) bouwt webapplicaties met behulp van het Vue3-framework en profiteert zo van de voordelen van de virtuele DOM, waardoor webapplicaties die met dit platform worden gegenereerd, performant en efficiënt zijn. De Virtual DOM-implementatie in het AppMaster platform maakt, naast andere optimalisaties, een snelle ontwikkeling van webapplicaties mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor krachtige UI-updates en efficiënte weergavemogelijkheden.

Kortom, de Frontend Virtual DOM is een cruciaal concept in de moderne ontwikkeling van webapplicaties dat tegemoetkomt aan de behoefte aan efficiënte UI-updates en weergavemechanismen. Het biedt een lichtgewicht representatie in het geheugen van de daadwerkelijke DOM, waardoor ontwikkelaars de prestaties van UI-aanpassingen kunnen optimaliseren. Het Virtual DOM-concept is op grote schaal overgenomen in populaire frontend-frameworks zoals React, VueJS en Angular, en wordt op grote schaal gebruikt bij de ontwikkeling van webapplicaties, inclusief applicaties die zijn gemaakt met het AppMaster no-code -platform. Deze geavanceerde technologie stelt zowel ontwikkelaars als burgerontwikkelaars in staat om met gemak performante, responsieve en visueel aantrekkelijke webapplicaties te creëren, waardoor de efficiëntie en productiviteit worden gemaximaliseerd en de impact van prestatieknelpunten wordt geminimaliseerd.