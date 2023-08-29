مشغلو مهام الواجهة الأمامية

يعمل برنامج تشغيل مهام الواجهة الأمامية، والذي يُطلق عليه غالبًا مديري المهام أو أدوات البناء، كجزء لا يتجزأ من عمليات تطوير الواجهة الأمامية الحديثة، حيث يعمل على تبسيط وأتمتة المهام العديدة المطلوبة لتحويل التعليمات البرمجية المصدر إلى تعليمات برمجية مُحسّنة وجاهزة للإنتاج. يلعب مديرو المهام هؤلاء دورًا حاسمًا في تعزيز إنتاجية المطورين، والحفاظ على التعليمات البرمجية عالية الجودة، وضمان تسليم المشروع بكفاءة، لا سيما ضمن مشهد الواجهة الأمامية الديناميكي والمتطور باستمرار.

عادةً ما يشارك مطورو الواجهة الأمامية في العديد من المهام المتكررة، مثل تجميع التعليمات البرمجية وتسلسل الملفات وتحسين الصور وإجراء الاختبارات وتحديث المتصفح ونشر التعليمات البرمجية. يمكن أن يكون تنسيق هذه المهام يدويًا مرهقًا وعرضة للخطأ. تم تصميم Frontend Task Runners لأتمتة هذه العمليات، مما يسمح للمطورين بالتركيز على كتابة التعليمات البرمجية وتصميم تجارب المستخدم. من خلال دمج مشغلي المهام في بيئات العمل الخاصة بهم، يمكن للمطورين تحسين قابلية الصيانة والكفاءة والجودة لتطبيقات الويب الخاصة بهم بشكل كبير.

على مر السنين، اكتسب العديد من برامج تشغيل المهام الأمامية شعبية، بما في ذلك البرامج النصية Grunt وGulp وnpm. كان Grunt، الذي تم تقديمه في عام 2012، أول برنامج تشغيل مهام تم اعتماده على نطاق واسع لتطوير الواجهة الأمامية. بفضل نظام المكونات الإضافية متعدد الاستخدامات، يسمح Grunt للمطورين بتحديد المهام باستخدام ملف تكوين تعريفي، يصف النتائج المرجوة لكل عملية. اعتبارًا من عام 2021، هناك أكثر من 6000 مكون إضافي متاح لـ Grunt، يدعم مجموعة واسعة من المهام.

وسرعان ما اكتسب Gulp، الذي تم إصداره في عام 2013، قوة جذب كبديل قابل للتطبيق لـ Grunt. يجذب Gulp المطورين نظرًا لبساطته وأدائه ومرونته. على عكس Grunt، يعتمد Gulp على نهج يعتمد على التعليمات البرمجية، ويستفيد من تدفقات Node.js لمعالجة أكثر كفاءة لعمليات الملفات. يقلل هذا الأسلوب من الحاجة إلى خطوات وسيطة، مما يؤدي إلى أوقات بناء أسرع وعملية تكوين أكثر سهولة. يضم نظام Gulp الإضافي أيضًا أكثر من 4000 مكون إضافي، مما يوفر حلاً شاملاً لمهام تطوير الواجهة الأمامية.

وبدلاً من ذلك، قد يختار المطورون استخدام البرامج النصية npm، وتسخير قوة النظام البيئي npm - وهو أكبر مستودع لحزم البرامج مفتوحة المصدر في العالم - لأتمتة المهام. تمكن البرامج النصية Npm المطورين من تحديد المهام مباشرة داخل ملف package.json الخاص بمشروعهم، أو تنفيذ أوامر shell أو البرامج النصية Node.js بطريقة موحدة لا تعتمد على النظام الأساسي. يلغي هذا النهج الحاجة إلى تبعيات منفصلة لمشغل المهام ويسهل التكامل السلس مع سير العمل والأدوات القائمة على npm.

بغض النظر عن مشغل مهام الواجهة الأمامية المحدد، يمكن للمطورين الاستفادة من مجموعة واسعة من الميزات وعمليات التكامل، بما في ذلك:

تصغير التعليمات البرمجية والتسلسل لتحسين ملفات JavaScript وCSS وHTML

تجميع المعالج المسبق لـ CSS، مثل Sass أو LESS

ترجمة JavaScript، بما في ذلك دعم Babel وTypeScript

اختبار الوحدة الآلي والتكامل المستمر

ضغط الصور وتحسينها

مزامنة المتصفح وإعادة التحميل المباشر

تبعيات المهام والخطافات، مما يسمح بتسلسل المهام المعقدة

مراقبة الملفات للبنيات المتزايدة وتنفيذ المهام تلقائيًا

في منصة AppMaster no-code ، يساهم مشهد تشغيل المهام في الإنشاء السلس لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال الاعتماد على قدرات مشغلي مهام الواجهة الأمامية في الخلفية، يعمل AppMaster على تمكين العملاء من التركيز على إنشاء تطبيقات مذهلة بصريًا وتفاعلية ومعتمدة على البيانات باستخدام واجهات drag-and-drop والمصممين المرئيين. بمجرد أن يضغط العملاء على زر "النشر"، تقوم منصة AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وحزم الحاويات، ونشرها على السحابة.

يستخدم AppMaster تقنيات الويب والهواتف المحمولة الرائدة، مثل إطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب وKotlin و Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن حلول برمجية حديثة وفعالة وقابلة للصيانة. ويستفيد العملاء من سرعة المنصة وكفاءتها ومرونتها، مما يلغي الديون التقنية ويقلل تكاليف تطوير التطبيقات.

باختصار، يعد برنامج Frontend Task Runners أدوات لا غنى عنها لتطوير الواجهة الأمامية، حيث يوفر إمكانات الأتمتة والتحسين والتكامل التي تعمل على تحسين إنتاجية المطور وجودة التعليمات البرمجية وتسليم المشروع. من خلال توظيف مشغلي المهام، يمكن لمطوري الواجهة الأمامية المخضرمين والمبتدئين التركيز على بناء تطبيقات عالية الأداء وجذابة بصريًا ومرتكزة على المستخدم، سواء اختاروا العمل باستخدام أدوات راسخة مثل البرامج النصية Grunt أو Gulp أو npm أو الاعتماد على برامج قوية no-code منصات مثل AppMaster.