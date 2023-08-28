تشير واجهات برمجة تطبيقات الويب الأمامية، في سياق تطوير برمجيات الواجهة الأمامية، إلى مجموعة من الوظائف والأساليب والبروتوكولات والأدوات المحددة مسبقًا التي تسهل التفاعل السلس بين تطبيقات الويب من جانب العميل وخدمات الويب المختلفة أو الموارد أو الأنظمة الخارجية. تسمح هذه الواجهات للمطورين بالوصول إلى وظائف أو بيانات محددة ومعالجتها من خلال الكشف عن مجموعة موثقة جيدًا من نقاط الدخول، دون الحاجة إلى فهم متعمق للتنفيذ الأساسي أو تعقيدات النظام المعني. من خلال الاستفادة من Frontend Web APIs، يمكن لمطوري الويب الاستفادة من مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معالجة DOM، والتواصل مع واجهات برمجة التطبيقات من جانب الخادم، وتحديد الموقع الجغرافي، وتخزين الويب، وإمكانيات الوسائط المتعددة، والتحديثات في الوقت الفعلي.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code مصممة لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تقدم مجموعة أدوات شاملة لإنشاء تطبيقات الواجهة الأمامية التي تتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات الويب من خلال واجهة المستخدم المرئية ومصممي منطق الأعمال. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب واختبارها ونشرها بسرعة والمبنية على أطر عمل حديثة مثل Vue.js وTypeScript وغيرها من التقنيات المتطورة. تتوافق واجهات برمجة تطبيقات الويب الأمامية لـ AppMaster مع معايير الصناعة، مما يضمن بقاء التطبيقات التي تم إنشاؤها قابلة للصيانة مع الالتزام بأفضل ممارسات الأداء والأمان وإمكانية الوصول.

تلعب واجهات برمجة تطبيقات الويب Frontend دورًا حاسمًا في تطوير الويب الحديث، حيث إنها تمكن التطبيقات من أن تصبح أكثر استجابة وديناميكية وتفاعلية. وفقًا لاستطلاع أجرته Stack Overflow في عام 2021، يستخدم أكثر من 75% من مطوري الويب JavaScript، وهي لغة برمجة تستخدم في الغالب لتطوير الويب من جانب العميل، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على استخدام واجهات برمجة تطبيقات الويب للواجهة الأمامية في تطبيقات الويب. من خلال توفير طبقة تجريد للمطورين، تساعد واجهات برمجة التطبيقات هذه على تبسيط سير عمل التطوير، مما يؤدي إلى عملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

تتضمن أمثلة واجهات برمجة تطبيقات الويب الأمامية الشائعة ما يلي:

Fetch API: واجهة برمجة تطبيقات حديثة وقوية ومرنة للتعامل مع طلبات واستجابات HTTP، تعمل على تبسيط عملية جلب الموارد من الخادم وتوفر إمكانات محسنة لمعالجة الأخطاء مقارنة بسابقتها، XMLHttpRequest API.

واجهة برمجة تطبيقات حديثة وقوية ومرنة للتعامل مع طلبات واستجابات HTTP، تعمل على تبسيط عملية جلب الموارد من الخادم وتوفر إمكانات محسنة لمعالجة الأخطاء مقارنة بسابقتها، XMLHttpRequest API. واجهة برمجة تطبيقات DOM (نموذج كائن المستند): عنصر أساسي في تطوير الويب، فهي تسمح للمطورين باجتياز البنية الهرمية والعناصر والتعامل معها والتفاعل معها داخل مستند HTML أو XML.

عنصر أساسي في تطوير الويب، فهي تسمح للمطورين باجتياز البنية الهرمية والعناصر والتعامل معها والتفاعل معها داخل مستند HTML أو XML. واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي: توفر إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم (بإذن)، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات ويب تحدد الموقع من خلال الاستفادة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وشبكة Wi-Fi، ومصادر البيانات الأخرى.

توفر إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم (بإذن)، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات ويب تحدد الموقع من خلال الاستفادة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وشبكة Wi-Fi، ومصادر البيانات الأخرى. Web Storage API: آلية بسيطة لكنها قوية لتخزين البيانات واسترجاعها من جانب العميل، فهي تسمح للمطورين بالاحتفاظ بالبيانات بين جلسات المتصفح وتعزيز تجربة المستخدم من خلال إنشاء تطبيقات أكثر استجابة وتخصيصًا.

آلية بسيطة لكنها قوية لتخزين البيانات واسترجاعها من جانب العميل، فهي تسمح للمطورين بالاحتفاظ بالبيانات بين جلسات المتصفح وتعزيز تجربة المستخدم من خلال إنشاء تطبيقات أكثر استجابة وتخصيصًا. واجهة برمجة تطبيقات إشعارات الويب: تمكن تطبيقات الويب من إرسال إشعارات الدفع لتنبيه المستخدمين بشأن التحديثات أو الأحداث المهمة، بشرط موافقة المستخدم.

أثبتت واجهات برمجة تطبيقات الويب Frontend أيضًا فعاليتها في تسهيل الاتصال بين الأنظمة أو المكونات المختلفة، سواء خارجيًا أو داخليًا داخل التطبيق. على سبيل المثال، يمكن للمطورين الاستفادة من WebSockets API لإنشاء قنوات اتصال ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي بين العملاء والخوادم، مما يتيح تجربة مستخدم أكثر استجابة وجاذبية. وبالمثل، يمكن معالجة المخاوف المتعلقة بقابلية التشغيل البيني مثل مشاركة الموارد عبر الأصل (CORS) بشكل فعال باستخدام واجهة برمجة تطبيقات CORS، التي تعمل على تبسيط وتأمين عملية طلب الموارد عبر المجالات.

علاوة على ذلك، مع ظهور تطبيقات الويب التقدمية (PWAs)، ظهر جيل جديد من واجهات برمجة تطبيقات الويب الأمامية، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات ويب بتجارب شبيهة بالتطبيقات الأصلية. يُعد كل من Service Workers وPush API وBackground Sync API أمثلة على التقنيات التي تتيح إنشاء تطبيقات ويب عالية الأداء وقابلة للتثبيت وقادرة على العمل دون الاتصال بالإنترنت والتي تعمل على سد الفجوة بين الويب التقليدي وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

في الختام، لقد أثرت واجهات برمجة تطبيقات Frontend Web API بشكل كبير مشهد تطوير الويب ومكّنت المطورين من إنشاء تطبيقات ويب غامرة وسلسة وجذابة بسهولة نسبية. تستخدم منصة AppMaster no-code التطبيقات هذه جنبًا إلى جنب مع مجموعة قوية من الأدوات والأطر وكود المصدر الذي تم إنشاؤه لتمكين الشركات والمؤسسات من تطوير ونشر تطبيقات قابلة للتطوير والصيانة والتوسيع بسرعة، مما يسمح لهم بتحقيق ميزة تنافسية في المشهد الرقمي المتطور.