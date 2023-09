DOM virtual de front-end

O Frontend Virtual DOM é um conceito crítico no desenvolvimento de aplicativos web modernos e é utilizado principalmente para otimizar o desempenho de aplicativos e gerenciar atualizações na interface do usuário (IU). O Virtual DOM pode ser definido como uma representação na memória do Document Object Model (DOM) real, que serve como uma camada intermediária de processamento, permitindo mecanismos eficientes de atualização e renderização para aplicativos web frontend. O conceito Virtual DOM foi amplamente adotado em frameworks frontend populares como React, VueJS e Angular, e é uma metodologia padrão empregada no desenvolvimento de aplicações web, incluindo aquelas geradas pela plataforma no-code AppMaster.

Compreender o conceito central do Frontend Virtual DOM requer primeiro identificar as limitações das metodologias tradicionais de manipulação do DOM. O DOM real é uma estrutura semelhante a uma árvore que representa os elementos HTML de uma página da web. Quaisquer alterações na página, como modificações de texto, atualizações de estilo CSS ou adições e exclusões de elementos, requerem manipulação direta dos elementos DOM. No entanto, interagir com o DOM para atualizar os elementos renderizados da página web é geralmente uma operação lenta, levando a um desempenho de renderização ineficiente. Com o advento dos aplicativos de página única (SPAs) e a crescente complexidade dos aplicativos web, tornou-se essencial minimizar a frequência dessas operações DOM e desenvolver uma abordagem para otimizar as atualizações da UI.

O Frontend Virtual DOM foi proposto como uma solução para essas preocupações, fornecendo uma representação leve na memória do DOM real. A árvore Virtual DOM espelha a estrutura e as propriedades dos elementos DOM reais, mas permite o tratamento eficiente de atualizações sem interagir diretamente com o lento e complicado DOM real. Sempre que um aplicativo Web passa por uma alteração em seu estado, como interação do usuário ou atualizações de dados de um serviço de back-end, o DOM virtual é atualizado primeiro, em vez de atualizar imediatamente o DOM real. Essa abordagem permite que os desenvolvedores agrupem e priorizem as atualizações, diferenciando as alterações do Virtual DOM para determinar a maneira mais eficiente de aplicar as modificações reais do DOM.

O processo de comparação e atualização eficiente do DOM Virtual e do DOM, conhecido como "diffing" ou "reconciliação", envolve três etapas principais: criação, comparação e correção. A etapa de criação envolve a geração de uma nova árvore Virtual DOM baseada no estado mais recente do aplicativo. A etapa de comparação envolve a comparação das árvores do Virtual DOM novas e antigas para determinar o conjunto mínimo de operações necessárias para fazer o DOM real refletir as alterações. A etapa de patch envolve a aplicação dessas alterações ao DOM real, resultando na interface do usuário atualizada. Esta metodologia de utilização do Virtual DOM permite ganhos significativos de desempenho na atualização e renderização de aplicações web, levando a uma experiência de usuário mais suave e responsiva.

Frameworks como React, VueJS e Angular, que são amplamente adotados para o desenvolvimento de aplicações web frontend, adotaram e popularizaram o conceito Virtual DOM. AppMaster (plataforma no-code) constrói aplicações web usando a estrutura Vue3, capitalizando assim os benefícios do Virtual DOM, garantindo que as aplicações web geradas usando esta plataforma tenham desempenho e eficiência. A implementação do Virtual DOM na plataforma AppMaster, juntamente com outras otimizações, permite o rápido desenvolvimento de aplicações web, garantindo atualizações de UI de alto desempenho e recursos de renderização eficientes.

Concluindo, o Frontend Virtual DOM é um conceito crítico no desenvolvimento de aplicativos web modernos que atende à necessidade de atualizações eficientes da interface do usuário e mecanismos de renderização. Ele fornece uma representação leve na memória do DOM real, permitindo que os desenvolvedores otimizem o desempenho das modificações da UI. O conceito Virtual DOM foi amplamente adotado em estruturas de front-end populares, como React, VueJS e Angular, e é amplamente empregado no desenvolvimento de aplicações web, incluindo aquelas criadas com a plataforma no-code AppMaster. Essa tecnologia de ponta permite que desenvolvedores e desenvolvedores cidadãos criem aplicativos da Web com desempenho, responsivos e visualmente atraentes com facilidade, maximizando a eficiência e a produtividade e, ao mesmo tempo, minimizando o impacto de gargalos de desempenho.