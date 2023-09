ميزات الواجهة الأمامية JavaScript ES6+

تشير ميزات Frontend JavaScript ES6+ (ECMAScript 2015+) إلى أحدث التحسينات في لغة برمجة JavaScript (JS)، المصممة خصيصًا لتعزيز التطوير وتبسيط التنفيذ في تطبيقات الويب والهواتف المحمولة للواجهة الأمامية. تسهل هذه الميزات إنشاء التطبيقات المعقدة وصيانتها وتوسيع نطاقها مع ضمان الأداء الجيد وتجربة المستخدم. يستخدم AppMaster ، وهو اسم رائد في مجال النظام no-code ، ميزات JavaScript ES6+ للواجهة الأمامية جنبًا إلى جنب مع إطار عمل Vue3 وJS/TS لإنشاء تطبيقات الويب الخاصة به.

منذ إصدار ECMAScript 2015 (ES6) في يونيو 2015، اعتمدت مواصفات ECMAScript دورة إصدار سنوية، مع تقديم ميزات جديدة في كل تكرار. التحسينات والوظائف التراكمية التي يوفرها ES6 والإصدارات الأحدث تم تسميتها بشكل جماعي باسم ميزات JavaScript ES6+ للواجهة الأمامية. تتضمن بعض أبرز تحسينات ES6+ ما يلي:

1. Let وConst: 'let' و'const' هما نموذجان جديدان لإعلان المتغيرات يحلان محل 'var' بمتغيرات ذات نطاق كتلة. يتيح 'let' الإعلان عن متغير محلي محدد النطاق، في حين أن 'const' هو متغير للقراءة فقط ولا يمكن إعادة تعيينه بعد الإعلان الأولي الخاص به. يساعد هذا على منع إعلانات المتغيرات العامة غير المقصودة وفرض أنماط تعليمات برمجية أفضل.

2. وظائف السهم: تعمل وظائف السهم على تبسيط بناء جملة الوظيفة وتوفير بديل للتعبيرات الوظيفية. إنها مفيدة بشكل خاص في كتابة تعليمات برمجية أقصر وأكثر وضوحًا، مما يجعلها أكثر قابلية للقراءة والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي وظائف الأسهم على ربط معجمي "هذا"، والذي يوفر سلوكًا أفضل ضمن عمليات الاسترجاعات ومعالجات الأحداث.

3. القيم الحرفية للقالب: تتيح القيم الحرفية للقالب إمكانية استكمال التعبيرات داخل القيم الحرفية للسلسلة، باستخدام بناء جملة `${expression}`. تعمل هذه الميزة على تسهيل إنشاء سلاسل ديناميكية دون الحاجة إلى التسلسل، مما يؤدي إلى تحسين إمكانية القراءة وقابلية الصيانة.

4. التدمير: يسمح التدمير بتفريغ القيم من المصفوفات والكائنات إلى متغيرات مميزة. وهذا يسهل عملية العمل مع هياكل البيانات المعقدة، ويعزز إمكانية قراءة التعليمات البرمجية من خلال تقديم نظرة عامة واضحة على المتغيرات المستخدمة.

5. الوحدات: يتضمن ES6+ دعمًا أصليًا للوحدات، مما يمكّن المطورين من تنظيم وهيكلة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل أفضل من خلال إمكانيات "الاستيراد" و"التصدير". وهذا يسمح بإدارة التبعية بشكل أفضل، وتجنب الحاجة إلى أدوات تحميل الوحدات التابعة لجهات خارجية، مثل RequireJS أو Browserify.

6. الفئات: بينما تظل JavaScript لغة قائمة على النموذج الأولي، يقدم ES6+ بناء جملة الفئة، مما يبسط أنماط البرمجة الموجهة للكائنات. توفر الفصول طريقة أنيقة لتعريف المنشئات والأساليب والميراث والأساليب الثابتة ضمن كتلة تعليمات برمجية واحدة متماسكة.

7. الوعود: يقدم ES6+ الوعود التي تعمل على تبسيط البرمجة غير المتزامنة ومعالجة الأخطاء. إنها توفر طريقة موحدة للعمل مع العمليات غير المتزامنة، مثل طلبات AJAX، وحل مشكلة رد الاتصال، وتحسين إمكانية صيانة التعليمات البرمجية.

8. غير متزامن/انتظار: تم تقديم وظائف غير متزامنة/انتظار في ES8، مما يجعل التعليمات البرمجية غير المتزامنة تبدو وتتصرف مثل التعليمات البرمجية المتزامنة، مما يؤدي إلى تغليف الوعود في بناء جملة أكثر إيجازًا وقابلية للقراءة. تعمل هذه الميزة على تبسيط العمل مع العمليات غير المتزامنة، وتبسيط هياكل التعليمات البرمجية ومعالجة الأخطاء.

لقد أحدثت ميزات Frontend JavaScript ES6+ هذه، إلى جانب التحسينات الأخرى مثل التكرارات والمولدات والمجموعة وهياكل بيانات الخرائط، تحولًا في الطريقة التي يقوم بها المطورون بإنشاء تطبيقات الواجهة الأمامية وصيانتها. يستفيد AppMaster من هذه التطورات لتقديم منصة قوية no-code لبناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام تعليمات برمجية حديثة ومُحسّنة. نظرًا لأن النظام الأساسي يقوم بإنشاء تعليمات برمجية باستخدام ميزات الواجهة الأمامية هذه، فإنه يقلل من حاجة المطورين إلى التكيف يدويًا مع تحسينات اللغة الجديدة ويضمن التوافق مع أفضل الممارسات.

علاوة على ذلك، يوفر AppMaster للعملاء وثائق كاملة، بما في ذلك وثائق التبجح التي تم إنشاؤها تلقائيًا (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يعمل هذا النهج الشامل لتطوير التطبيقات على توفير الوقت والموارد مع تقليل الديون الفنية وتوفير قابلية عالية للتوسع، مما يلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. يتيح الجمع بين ميزات JavaScript ES6+ المبتكرة للواجهة الأمامية ومنصة AppMaster no-code عملية تطوير تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.