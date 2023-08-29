Ön Uç Sanal DOM, modern web uygulaması geliştirmede kritik bir kavramdır ve öncelikle uygulamaların performansını optimize etmek ve kullanıcı arayüzündeki (UI) güncellemeleri yönetmek için kullanılır. Sanal DOM, ön uç web uygulamaları için etkili güncelleme ve işleme mekanizmaları sağlayan, ara işlem katmanı olarak hizmet veren gerçek Belge Nesnesi Modelinin (DOM) bellek içi temsili olarak tanımlanabilir. Sanal DOM konsepti, React, VueJS ve Angular gibi popüler ön uç çerçevelerinde geniş çapta benimsenmiştir ve AppMaster no-code platformu tarafından oluşturulanlar da dahil olmak üzere web uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılan standart bir metodolojidir.

Ön Uç Sanal DOM'un temel konseptini anlamak, öncelikle geleneksel DOM manipülasyon metodolojilerinin sınırlamalarını tanımlamayı gerektirir. Gerçek DOM, bir web sayfasının HTML öğelerini temsil eden ağaç benzeri bir yapıdır. Metin değişiklikleri, CSS stili güncellemeleri veya öğe ekleme ve silme gibi sayfada yapılan herhangi bir değişiklik, DOM öğelerinin doğrudan değiştirilmesini gerektirir. Ancak, oluşturulan web sayfası öğelerini güncellemek için DOM ile etkileşimde bulunmak genellikle yavaş bir işlemdir ve verimsiz oluşturma performansına yol açar. Tek sayfalı uygulamaların (SPA'lar) ortaya çıkışı ve web uygulamalarının karmaşıklığının artmasıyla birlikte, bu DOM işlemlerinin sıklığını en aza indirmek ve kullanıcı arayüzü güncellemelerini optimize etmek için bir yaklaşım tasarlamak önemli hale geldi.

Ön Uç Sanal DOM, gerçek DOM'un hafif bir bellek içi temsilini sağlayarak bu endişelere bir çözüm olarak önerildi. Sanal DOM ağacı, gerçek DOM öğelerinin yapısını ve özelliklerini yansıtır, ancak yavaş ve hantal gerçek DOM ile doğrudan etkileşime girmeden güncellemelerin verimli bir şekilde işlenmesine olanak tanır. Bir web uygulaması, kullanıcı etkileşimi veya bir arka uç hizmetinden veri güncellemeleri gibi durumunda bir değişiklik yaşadığında, gerçek DOM'u hemen güncellemek yerine ilk olarak Sanal DOM güncellenir. Bu yaklaşım, geliştiricilerin, gerçek DOM değişikliklerini uygulamanın en etkili yolunu belirlemek için Sanal DOM değişikliklerini farklılaştırarak güncellemeleri gruplandırmasına ve önceliklendirmesine olanak tanır.

"Farklılaştırma" veya "mutabakat" olarak bilinen Sanal DOM ile DOM'u verimli bir şekilde karşılaştırma ve güncelleme süreci üç temel adımı içerir: oluşturma, farklılaştırma ve yama uygulama. Oluşturma adımı, en son uygulama durumuna göre yeni bir Sanal DOM ağacının oluşturulmasını içerir. Farklılaştırma adımı, gerçek DOM'un değişiklikleri yansıtmasını sağlamak için gereken minimum işlem kümesini belirlemek amacıyla yeni ve eski Sanal DOM ağaçlarını karşılaştırmayı içerir. Yama uygulama adımı, bu değişikliklerin gerçek DOM'a uygulanmasını ve bunun sonucunda güncellenmiş kullanıcı arayüzünün elde edilmesini içerir. Sanal DOM'u kullanmanın bu metodolojisi, web uygulamalarının güncellenmesinde ve oluşturulmasında önemli performans kazanımlarına olanak tanıyarak daha sorunsuz ve daha duyarlı bir kullanıcı deneyimine yol açar.

Ön uç web uygulaması geliştirme için yaygın olarak benimsenen React, VueJS ve Angular gibi çerçeveler, Sanal DOM konseptini benimsemiş ve yaygınlaştırmıştır. AppMaster ( no-code platform), Vue3 çerçevesini kullanarak web uygulamaları oluşturur, böylece Virtual DOM'un avantajlarından yararlanır ve bu platform kullanılarak oluşturulan web uygulamalarının performanslı ve verimli olmasını sağlar. AppMaster platformundaki Sanal DOM uygulaması, diğer optimizasyonların yanı sıra, web uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak tanırken, yüksek performanslı kullanıcı arayüzü güncellemeleri ve verimli oluşturma yetenekleri sağlar.

Sonuç olarak, Ön Uç Sanal DOM, modern web uygulaması geliştirmede, verimli kullanıcı arayüzü güncellemeleri ve işleme mekanizmaları ihtiyacını karşılayan kritik bir kavramdır. Gerçek DOM'un hafif bir bellek içi temsilini sağlayarak geliştiricilerin kullanıcı arayüzü değişikliklerinin performansını optimize etmesine olanak tanır. Sanal DOM konsepti, React, VueJS ve Angular gibi popüler ön uç çerçevelerinde geniş çapta benimsenmiştir ve AppMaster no-code platformuyla oluşturulanlar da dahil olmak üzere web uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ileri teknoloji, geliştiricilerin ve yurttaş geliştiricilerin, performans darboğazlarının etkisini en aza indirirken verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkararak, performanslı, hızlı yanıt veren ve görsel olarak çekici web uygulamalarını kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır.