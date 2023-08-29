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Виртуальный DOM внешнего интерфейса

29, авг. 2023

Frontend Virtual DOM — это важнейшая концепция в разработке современных веб-приложений, которая в основном используется для оптимизации производительности приложений и управления обновлениями пользовательского интерфейса (UI). Виртуальный DOM можно определить как хранимое в памяти представление фактической объектной модели документа (DOM), которое служит промежуточным уровнем обработки, обеспечивая эффективные механизмы обновления и рендеринга для интерфейсных веб-приложений. Концепция Virtual DOM широко применяется в популярных интерфейсных средах, таких как React, VueJS и Angular, и представляет собой стандартную методологию, используемую при разработке веб-приложений, в том числе созданных с помощью no-code платформы AppMaster.

Понимание основной концепции Frontend Virtual DOM требует сначала выявления ограничений традиционных методологий манипулирования DOM. Фактический DOM представляет собой древовидную структуру, представляющую элементы HTML веб-страницы. Любые изменения на странице, такие как изменения текста, обновления стилей CSS или добавление и удаление элементов, требуют прямого манипулирования элементами DOM. Однако взаимодействие с DOM для обновления отображаемых элементов веб-страницы обычно является медленной операцией, что приводит к неэффективной производительности рендеринга. С появлением одностраничных приложений (SPA) и ростом сложности веб-приложений стало необходимо минимизировать частоту этих операций DOM и разработать подход к оптимизации обновлений пользовательского интерфейса.

Frontend Virtual DOM был предложен в качестве решения этих проблем, обеспечивая легкое представление фактического DOM в памяти. Дерево Virtual DOM отражает структуру и свойства реальных элементов DOM, но позволяет эффективно обрабатывать обновления без прямого взаимодействия с медленным и громоздким реальным DOM. Всякий раз, когда веб-приложение испытывает изменение своего состояния, например взаимодействие с пользователем или обновление данных из серверной службы, сначала обновляется виртуальный DOM, а не немедленно обновляется фактический DOM. Этот подход позволяет разработчикам группировать обновления и определять их приоритетность, сравнивая изменения виртуального DOM, чтобы определить наиболее эффективный способ применения фактических изменений DOM.

Процесс эффективного сравнения и обновления Virtual DOM и DOM, известный как «различение» или «согласование», включает три основных этапа: создание, сравнение и исправление. Шаг создания включает в себя создание нового дерева Virtual DOM на основе последнего состояния приложения. Этап сравнения включает в себя сравнение нового и старого деревьев виртуального DOM для определения минимального набора операций, необходимых для того, чтобы реальный DOM отражал изменения. Шаг исправления включает в себя применение этих изменений к фактическому DOM, в результате чего получается обновленный пользовательский интерфейс. Эта методология использования Virtual DOM позволяет значительно повысить производительность при обновлении и рендеринге веб-приложений, что приводит к более плавному и быстрому реагированию пользователей.

Такие фреймворки, как React, VueJS и Angular, которые широко используются для разработки интерфейсных веб-приложений, приняли и популяризировали концепцию Virtual DOM. AppMaster (платформа no-code) создает веб-приложения с использованием инфраструктуры Vue3, тем самым используя преимущества Virtual DOM и гарантируя производительность и эффективность веб-приложений, созданных с использованием этой платформы. Реализация Virtual DOM на платформе AppMaster, наряду с другими оптимизациями, обеспечивает быструю разработку веб-приложений, обеспечивая при этом высокопроизводительные обновления пользовательского интерфейса и эффективные возможности рендеринга.

В заключение отметим, что Frontend Virtual DOM — это важнейшая концепция в разработке современных веб-приложений, которая удовлетворяет потребность в эффективных обновлениях пользовательского интерфейса и механизмах рендеринга. Он обеспечивает легкое представление фактического DOM в памяти, позволяя разработчикам оптимизировать производительность модификаций пользовательского интерфейса. Концепция Virtual DOM широко применяется в популярных интерфейсных средах, таких как React, VueJS и Angular, и широко используется при разработке веб-приложений, в том числе созданных с помощью платформы no-code AppMaster. Эта передовая технология позволяет разработчикам и обычным разработчикам с легкостью создавать производительные, отзывчивые и визуально привлекательные веб-приложения, максимизируя эффективность и производительность и сводя к минимуму влияние узких мест в производительности.

Изучите больше терминов:
CSS-сетка внешнего интерфейса Анализ пакета внешнего интерфейса Веб-компоненты внешнего интерфейса Визуализация данных внешнего интерфейса Виртуальный DOM внешнего интерфейса Внешняя обработка звука Локализация и интернационализация внешнего интерфейса Лучшие практики внешнего интерфейса Менеджеры пакетов внешнего интерфейса Обзоры кода внешнего интерфейса Отложенная загрузка внешнего интерфейса Развертывание внешнего интерфейса Разделение кода внешнего интерфейса События внешнего интерфейса Управление внешними зависимостями Фронтенд-разработка мобильных веб-сайтов

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