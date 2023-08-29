Виртуальный DOM внешнего интерфейса

Frontend Virtual DOM — это важнейшая концепция в разработке современных веб-приложений, которая в основном используется для оптимизации производительности приложений и управления обновлениями пользовательского интерфейса (UI). Виртуальный DOM можно определить как хранимое в памяти представление фактической объектной модели документа (DOM), которое служит промежуточным уровнем обработки, обеспечивая эффективные механизмы обновления и рендеринга для интерфейсных веб-приложений. Концепция Virtual DOM широко применяется в популярных интерфейсных средах, таких как React, VueJS и Angular, и представляет собой стандартную методологию, используемую при разработке веб-приложений, в том числе созданных с помощью no-code платформы AppMaster.

Понимание основной концепции Frontend Virtual DOM требует сначала выявления ограничений традиционных методологий манипулирования DOM. Фактический DOM представляет собой древовидную структуру, представляющую элементы HTML веб-страницы. Любые изменения на странице, такие как изменения текста, обновления стилей CSS или добавление и удаление элементов, требуют прямого манипулирования элементами DOM. Однако взаимодействие с DOM для обновления отображаемых элементов веб-страницы обычно является медленной операцией, что приводит к неэффективной производительности рендеринга. С появлением одностраничных приложений (SPA) и ростом сложности веб-приложений стало необходимо минимизировать частоту этих операций DOM и разработать подход к оптимизации обновлений пользовательского интерфейса.

Frontend Virtual DOM был предложен в качестве решения этих проблем, обеспечивая легкое представление фактического DOM в памяти. Дерево Virtual DOM отражает структуру и свойства реальных элементов DOM, но позволяет эффективно обрабатывать обновления без прямого взаимодействия с медленным и громоздким реальным DOM. Всякий раз, когда веб-приложение испытывает изменение своего состояния, например взаимодействие с пользователем или обновление данных из серверной службы, сначала обновляется виртуальный DOM, а не немедленно обновляется фактический DOM. Этот подход позволяет разработчикам группировать обновления и определять их приоритетность, сравнивая изменения виртуального DOM, чтобы определить наиболее эффективный способ применения фактических изменений DOM.

Процесс эффективного сравнения и обновления Virtual DOM и DOM, известный как «различение» или «согласование», включает три основных этапа: создание, сравнение и исправление. Шаг создания включает в себя создание нового дерева Virtual DOM на основе последнего состояния приложения. Этап сравнения включает в себя сравнение нового и старого деревьев виртуального DOM для определения минимального набора операций, необходимых для того, чтобы реальный DOM отражал изменения. Шаг исправления включает в себя применение этих изменений к фактическому DOM, в результате чего получается обновленный пользовательский интерфейс. Эта методология использования Virtual DOM позволяет значительно повысить производительность при обновлении и рендеринге веб-приложений, что приводит к более плавному и быстрому реагированию пользователей.

Такие фреймворки, как React, VueJS и Angular, которые широко используются для разработки интерфейсных веб-приложений, приняли и популяризировали концепцию Virtual DOM. AppMaster (платформа no-code) создает веб-приложения с использованием инфраструктуры Vue3, тем самым используя преимущества Virtual DOM и гарантируя производительность и эффективность веб-приложений, созданных с использованием этой платформы. Реализация Virtual DOM на платформе AppMaster, наряду с другими оптимизациями, обеспечивает быструю разработку веб-приложений, обеспечивая при этом высокопроизводительные обновления пользовательского интерфейса и эффективные возможности рендеринга.

В заключение отметим, что Frontend Virtual DOM — это важнейшая концепция в разработке современных веб-приложений, которая удовлетворяет потребность в эффективных обновлениях пользовательского интерфейса и механизмах рендеринга. Он обеспечивает легкое представление фактического DOM в памяти, позволяя разработчикам оптимизировать производительность модификаций пользовательского интерфейса. Концепция Virtual DOM широко применяется в популярных интерфейсных средах, таких как React, VueJS и Angular, и широко используется при разработке веб-приложений, в том числе созданных с помощью платформы no-code AppMaster. Эта передовая технология позволяет разработчикам и обычным разработчикам с легкостью создавать производительные, отзывчивые и визуально привлекательные веб-приложения, максимизируя эффективность и производительность и сводя к минимуму влияние узких мест в производительности.