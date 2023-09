DOM virtuel frontal

Le Frontend Virtual DOM est un concept essentiel dans le développement d'applications Web modernes et est principalement utilisé pour optimiser les performances des applications et gérer les mises à jour de l'interface utilisateur (UI). Le DOM virtuel peut être défini comme une représentation en mémoire du modèle objet de document (DOM) réel, qui sert de couche de traitement intermédiaire, permettant des mécanismes efficaces de mise à jour et de rendu pour les applications Web frontales. Le concept Virtual DOM a été largement adopté dans les frameworks frontaux populaires tels que React, VueJS et Angular, et constitue une méthodologie standard utilisée dans le développement d'applications Web, y compris celles générées par la plateforme no-code AppMaster.

Comprendre le concept de base du Frontend Virtual DOM nécessite d'abord d'identifier les limites des méthodologies traditionnelles de manipulation du DOM. Le DOM actuel est une structure arborescente représentant les éléments HTML d'une page Web. Toute modification apportée à la page, telle que des modifications de texte, des mises à jour de style CSS ou des ajouts et suppressions d'éléments, nécessite une manipulation directe des éléments DOM. Cependant, interagir avec le DOM pour mettre à jour les éléments de page Web rendus est généralement une opération lente, conduisant à des performances de rendu inefficaces. Avec l'avènement des applications monopages (SPA) et la complexité croissante des applications Web, il est devenu essentiel de minimiser la fréquence de ces opérations DOM et de concevoir une approche pour optimiser les mises à jour de l'interface utilisateur.

Le Frontend Virtual DOM a été proposé comme solution à ces problèmes, en fournissant une représentation légère en mémoire du DOM réel. L'arborescence du DOM virtuel reflète la structure et les propriétés des éléments DOM réels, mais permet une gestion efficace des mises à jour sans interagir directement avec le DOM réel, lent et fastidieux. Chaque fois qu'une application Web subit un changement d'état, tel qu'une interaction utilisateur ou des mises à jour de données provenant d'un service backend, le DOM virtuel est mis à jour en premier, plutôt que le DOM réel. Cette approche permet aux développeurs de regrouper et de hiérarchiser les mises à jour, en différenciant les modifications du DOM virtuel pour déterminer le moyen le plus efficace d'appliquer les modifications réelles du DOM.

Le processus de comparaison et de mise à jour efficace du DOM virtuel et du DOM, appelé « différation » ou « réconciliation », implique trois étapes principales : la création, la comparaison et l'application de correctifs. L'étape de création consiste à générer une nouvelle arborescence DOM virtuelle basée sur le dernier état de l'application. L'étape de comparaison consiste à comparer les nouvelles et anciennes arborescences du DOM virtuel pour déterminer l'ensemble minimal d'opérations requises pour que le DOM réel reflète les modifications. L'étape d'application des correctifs consiste à appliquer ces modifications au DOM réel, ce qui entraîne l'interface utilisateur mise à jour. Cette méthodologie d'utilisation du DOM virtuel permet des gains de performances significatifs dans la mise à jour et le rendu des applications Web, conduisant à une expérience utilisateur plus fluide et plus réactive.

Des frameworks tels que React, VueJS et Angular, qui sont largement adoptés pour le développement d'applications Web frontend, ont adopté et popularisé le concept Virtual DOM. AppMaster (plateforme no-code) crée des applications Web à l'aide du framework Vue3, capitalisant ainsi sur les avantages du Virtual DOM, garantissant que les applications Web générées à l'aide de cette plateforme sont performantes et efficaces. L'implémentation de Virtual DOM dans la plateforme AppMaster, ainsi que d'autres optimisations, permettent un développement rapide d'applications Web tout en garantissant des mises à jour de l'interface utilisateur hautes performances et des capacités de rendu efficaces.

En conclusion, le Frontend Virtual DOM est un concept essentiel dans le développement d'applications Web modernes qui répond au besoin de mises à jour efficaces de l'interface utilisateur et de mécanismes de rendu. Il fournit une représentation légère en mémoire du DOM réel, permettant aux développeurs d'optimiser les performances des modifications de l'interface utilisateur. Le concept Virtual DOM a été largement adopté dans les frameworks frontend populaires tels que React, VueJS et Angular, et est largement utilisé dans le développement d'applications Web, y compris celles créées avec la plateforme no-code AppMaster. Cette technologie de pointe permet aux développeurs et aux développeurs citoyens de créer facilement des applications Web performantes, réactives et visuellement attrayantes, maximisant l'efficacité et la productivité tout en minimisant l'impact des goulots d'étranglement en matière de performances.