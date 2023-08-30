يشير استرداد النشر، في سياق تطوير البرامج ونشر التطبيقات، إلى عملية استعادة الحالة التشغيلية لتطبيق أو نظام إلى إصدار سابق ومستقر بعد عملية نشر غير ناجحة أو بها مشكلات. يلعب هذا المفهوم دورًا أساسيًا في تقليل وقت التوقف عن العمل وضمان استمرارية العمل من خلال تمكين الفرق من العودة بسرعة إلى نظام برمجي يعمل بكامل طاقته ويمكنه تلبية احتياجاتهم. وهذا مهم بشكل خاص في بيئات الإصدار السريع ذات الضغط العالي حيث يتم استخدام خطوط أنابيب التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، وتزداد احتمالات حدوث مشكلات أثناء عملية النشر.

وفقًا لأبحاث حديثة، تواجه 60% من عمليات نشر التطبيقات مشكلات، مما يسلط الضوء على أهمية وجود استراتيجية قوية لاسترداد النشر. يمكن أن تكون عملية استرداد النشر مدفوعة بعوامل مختلفة بما في ذلك مشاكل البنية التحتية الأساسية، أو عيوب البرامج، أو أخطاء التكوين، أو اختناقات التكامل، والتي يمكن أن يؤثر أي منها على تجربة المستخدم النهائي أو حتى يؤدي إلى فقدان البيانات. للتخفيف من هذه المخاطر، تحتاج المؤسسات إلى الجمع بين عدة مكونات رئيسية في استراتيجيات التعافي من النشر الخاصة بها:

التحكم في الإصدار: يجب أن تحتفظ الفرق بنظام موثوق للتحكم في الإصدار لتتبع التكرارات المختلفة لرمز التطبيق وتكويناته. من خلال التأكد من توثيق كل تغيير بشكل مناسب وإمكانية إرجاعه إلى إصدار محدد، يمكن للفرق تحديد التحديثات التي بها مشكلات بسرعة، والعودة إلى آخر حالة عمل معروفة، وإعادة تطبيق الإصلاحات الضرورية دون أي مشاكل. النسخ الاحتياطية التلقائية: يجب تنفيذ النسخ الاحتياطية المنتظمة والتلقائية لكل من رمز التطبيق والبيانات المرتبطة به للتأكد من عدم فقدان البيانات المهمة في حالة فشل النشر. وينبغي تخزين هذه النسخ الاحتياطية في مكان آمن يسهل الوصول إليه، مما يسمح بالتعافي السريع في حالة الطوارئ. آليات التراجع: يجب أن تتضمن إستراتيجيات استرداد النشر إجراءات التراجع المحددة مسبقًا والتي تمكن الفرق من استعادة التطبيق بسرعة إلى حالة سابقة ومستقرة. يمكن أن تتضمن هذه الآليات عمليات التراجع عن مخطط قاعدة البيانات، أو عمليات التراجع عن تعليمات برمجية الخادم، أو عمليات استعادة النظام بالكامل، اعتمادًا على البنية المحددة ومتطلبات التطبيق. المراقبة والتنبيهات: تعد المراقبة المستمرة لأداء التطبيق وتجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحديد مشكلات النشر ومعالجتها على الفور. يجب على المؤسسات تنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تطلق التنبيهات عند ملاحظة سلوك غير عادي، مما يسمح للفرق بالتصرف فورًا وبدء عمليات استرداد النشر. الاختبار والتحقق من الصحة: ​​يجب إجراء اختبار صارم لميزات البرامج الجديدة وتحديثاتها قبل النشر لاكتشاف المشكلات المحتملة مسبقًا. يؤدي تنفيذ مجموعات الاختبار الشاملة وعمليات التحقق من الصحة إلى تقليل مخاطر فشل النشر وتقليل الحاجة إلى استرداد النشر.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تم تبسيط عملية استرداد النشر بشكل كبير. يمكّن AppMaster العملاء من تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية من خلال واجهة مرئية دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية، مما يضمن الحصول على نتائج سريعة والحد الأدنى من الديون الفنية أو عدم وجودها على الإطلاق. يقوم النظام الأساسي بإنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير على مخطط التطبيق، مما يؤدي إلى عدم وجود أي خطر تقريبًا لعمليات النشر الإشكالية الناجمة عن المشكلات المتراكمة. يعمل الإنشاء الآلي لـ AppMaster لوثائق REST API، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، وإجراءات التجميع والاختبار والتعبئة المستمرة على تعزيز قدرات استرداد النشر.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة AppMaster التكامل مع العديد من أدوات وخدمات الطرف الثالث، مما يسمح بالتكامل السلس لأنظمة التحكم في الإصدار وحلول النسخ الاحتياطي ومنصات المراقبة. يعمل هذا على تحسين تخطيط استرداد النشر للعملاء وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات نشر التطبيقات.

نظرًا لأن استرداد النشر يلعب دورًا محوريًا بشكل متزايد في بيئات تطوير البرامج الحديثة، فمن الضروري للمؤسسات أن تتبنى خططًا وإجراءات مفصلة لمواجهة مشكلات النشر. تضمن إستراتيجيات التعافي من النشر الناجحة أنه حتى في مواجهة التعقيدات غير المتوقعة، يمكن للتطبيقات الحفاظ على الأداء الأمثل وحماية البيانات والاحتفاظ بثقة المستخدم. يساهم التصميم القوي لمنصة AppMaster والنهج no-code في التخفيف من مخاطر النشر مع تمكين عمليات التطوير السريعة والفعالة للعملاء عبر مختلف الصناعات.