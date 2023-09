W kontekście wdrożenia jednostka wdrożeniowa oznacza logicznie odrębną i samodzielną jednostkę oprogramowania, którą można wdrażać, wersjonować i zarządzać niezależnie w ramach aplikacji. Zawiera wszystkie niezbędne artefakty, komponenty i pliki konfiguracyjne wymagane do pomyślnego wdrożenia i wykonania aplikacji w środowisku docelowym. Jednostki wdrożeniowe to elementy składowe nowoczesnych architektur oprogramowania, służące jako elementy atomowe, które łączą się, tworząc większe systemy rozproszone.

Wraz z postępem w praktykach tworzenia oprogramowania, w szczególności przyjęciem architektur opartych na mikrousługach, konteneryzacji i metodologii DevOps, jednostki wdrożeniowe stają się coraz bardziej szczegółowe i specyficzne pod względem funkcjonalnym. Takie podejście oferuje kilka korzyści, takich jak zwiększone możliwości wdrażania, łatwość konserwacji, skalowalność i elastyczność. W przeciwieństwie do monolitycznych aplikacji, w przypadku których pojedyncza zmiana może wymagać ponownego wdrożenia całej aplikacji, nowoczesne strategie wdrażania umożliwiają małe, niezależne aktualizacje określonych jednostek wdrożeniowych bez wpływu na ogólną funkcjonalność systemu.

Jednostki wdrożeniowe mogą przybierać różne formy, w zależności od podstawowej technologii i wymagań wdrożeniowych. Oto kilka przykładów jednostek rozmieszczenia:

Pliki wykonywalne, takie jak pliki binarne lub skrypty wykorzystywane do wykonywania aplikacji; Współdzielone biblioteki, zapewniające kod i zasoby wielokrotnego użytku dla wielu aplikacji; Zestaw powiązanych plików, takich jak pliki konfiguracyjne, pliki kodu źródłowego i zależności, niezbędnych do prawidłowego działania składnika oprogramowania; Kontenery, które hermetyzują środowisko uruchomieniowe aplikacji, w tym kod, biblioteki i zależności systemowe, zapewniając spójność na różnych etapach procesu wdrażania; Maszyny wirtualne, składające się z systemu operacyjnego i powiązanych komponentów oprogramowania, zapewniające kompletne, izolowane środowisko do działania aplikacji;

Na platformie no-code AppMaster jednostki wdrożeniowe są automatycznie generowane, testowane i pakowane w kontenery Docker dla aplikacji zaplecza. Takie podejście zapewnia bezproblemową integrację z popularnymi usługami w chmurze i rozwiązaniami do orkiestracji kontenerów, takimi jak Kubernetes, które obsługują wdrażanie, skalowanie i zarządzanie kontenerowymi jednostkami wdrożeniowymi. Ponadto AppMaster usprawnia proces dostarczania aplikacji, udostępniając klientom niezbędne endpoints REST API i WebSocket Service (WSS), procesy biznesowe i schemat modelu danych dla aplikacji backendowych.

Jednostki wdrażania aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych AppMaster są generowane przy użyciu nowoczesnych frameworków i języków, takich jak Vue3 (JavaScript/TypeScript) dla aplikacji internetowych, Kotlin z Jetpack Compose dla aplikacji na Androida i SwiftUI dla aplikacji na iOS. Gwarantuje to wysokiej jakości, łatwy w utrzymaniu kod, zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi. Co więcej, podejście AppMaster do aplikacji mobilnych oparte na serwerze pozwala klientom aktualizować interfejs użytkownika, logikę biznesową i interfejsy API bez konieczności przesyłania nowych wersji do odpowiednich sklepów z aplikacjami. Skutkuje to bardziej elastycznym procesem tworzenia oprogramowania i szybszym czasem wprowadzania na rynek nowych funkcji i ulepszeń.

Dzięki platformie AppMaster klienci korzystają z możliwości ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD), które promują krótsze cykle wydawnicze oraz szybsze i bardziej wydajne wdrożenia. Automatyczne generowanie wysoce skalowalnych, bezstanowych aplikacji backendowych przy użyciu języka programowania Go (Golang) pozwala AppMaster zapewnić wyjątkową wydajność przy zachowaniu niskich kosztów operacyjnych. Dodatkowo wykorzystanie baz danych kompatybilnych z Postgresql zapewnia doskonałą kompatybilność i możliwość dostosowania do szerokiego zakresu wymagań dotyczących przechowywania danych.

Podsumowując, jednostka wdrażająca jest kluczowym aspektem nowoczesnych procesów tworzenia oprogramowania, zapewniającym łatwe w zarządzaniu, modułowe podejście do tworzenia i wdrażania złożonych aplikacji. Platforma AppMaster no-code wykorzystuje swoją funkcjonalność, aby umożliwić szybkie tworzenie, wdrażanie i skalowanie niezawodnych aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu wiodącej w branży wydajności, łatwości konserwacji i efektywności kosztowej. Tworząc kompleksowe, intuicyjne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), które generuje wysokiej jakości aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, AppMaster umożliwia programistom i firmom każdej wielkości szybsze i tańsze opracowywanie i dostarczanie rozwiązań programowych przy minimalnym zadłużeniu technicznym .