В контексте разработки no-code «модуль» — это многократно используемый автономный строительный блок или компонент, представляющий определенную функциональность в приложении, созданном с использованием платформ no-code таких как AppMaster . Эти модули предназначены для облегчения разработки, повышения производительности и сокращения времени разработки, позволяя пользователям разрабатывать и внедрять многофункциональные приложения без написания кода. Модули инкапсулируют отдельный набор связанных функций, что позволяет создавать сложные приложения путем объединения нескольких модулей, каждый из которых предназначен для различных аспектов функциональности приложения. В парадигме no-code модули можно разделить на несколько категорий: обработка данных, пользовательский интерфейс, бизнес-логика, API, интеграции и многие другие.

Концепция модульности не нова; это был основополагающий принцип разработки программного обеспечения на протяжении десятилетий. Как цитирует Парнас (1972), модульность позволяет улучшить понимание, ремонтопригодность и масштабируемость программных систем. С появлением платформ no-code уровень абстракции поднялся еще выше, что позволило нетехническим пользователям использовать возможности модульности в своих усилиях по разработке приложений. Согласно исследованию Forrester Research, ожидается, что рынок платформ для разработки no-code будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 40% в период с 2020 по 2025 год, в основном за счет растущего спроса на более быстрые и гибкие методологии разработки приложений. Форрестер, 2020).

Пользователи AppMaster получают выгоду от использования модулей, поскольку они могут быстро создавать и настраивать веб-приложения, мобильные и серверные приложения, не требуя передовых знаний или навыков программирования. Модули абстрагируются от основных сложностей, связанных с разработкой приложений, таких как выбор и использование правильных фреймворков, оптимизация шаблонов кода и обеспечение правильной связи между различными компонентами приложения. Вместо этого пользователям предлагается более доступный и удобный интерфейс для создания приложений с использованием простых функций drag-and-drop и визуальных конструкторов процессов.

AppMaster предлагает широкий спектр готовых модулей для удовлетворения разнообразных потребностей своих пользователей. Например, компоненты модуля базы данных, такие как таблицы, запросы и индексы, предназначены для создания моделей данных и управления ими, а модули пользовательского интерфейса обеспечивают бесшовную разработку и реализацию пользовательских интерфейсов и взаимодействия с пользователем в веб-приложениях и мобильных приложениях. С другой стороны, модули бизнес-логики предоставляют средства для реализации потоков процессов, правил проверки и других операционных функций, которые составляют основу любого надежного приложения.

API и интеграционные модули имеют решающее значение для облегчения связи между внешним и внутренним интерфейсом приложения, а также внешними системами и службами. Модули API AppMaster позволяют создавать REST API и сервисы WebSocket, облегчая беспрепятственное взаимодействие со сторонними системами, API и внешними клиентами. Модули интеграции, предоставляемые в рамках платформы, помогают подключать приложения к различным внешним службам, таким как платежные шлюзы, службы обмена сообщениями, облачные платформы или другие специализированные службы.

Создание приложения для управления задачами с помощью AppMaster — отличный пример использования модулей. Пользователи могут собрать комплексное приложение, выбрав соответствующие модули, такие как модуль базы данных для управления задачами и подзадачами, модуль пользовательского интерфейса для создания интуитивно понятных веб- и мобильных интерфейсов, модуль бизнес-логики для обработки назначения задач и сроков, а также API. модуль для уведомлений и напоминаний. Результирующее приложение будет целостным, допуская дальнейшие модификации и расширения по мере развития требований.

Таким образом, модули служат фундаментальными строительными блоками приложений, разработанных в среде no-code, обеспечивая необходимую абстракцию, доступность и возможность повторного использования для нетехнических пользователей для быстрого создания многофункциональных приложений. Благодаря модульности, лежащей в основе процесса, платформы разработки no-code, такие как AppMaster, могут позволить отдельным лицам и компаниям использовать весь потенциал разработки программного обеспечения и предоставлять высококачественные, масштабируемые и удобные в сопровождении приложения с минимальными затратами и временными рамками. .