W kontekście programowania bez użycia kodu „moduł” jest samodzielnym blokiem konstrukcyjnym lub komponentem wielokrotnego użytku reprezentującym określoną funkcjonalność w aplikacji utworzonej przy użyciu platform no-code takich jak AppMaster . Moduły te zostały zaprojektowane w celu ułatwienia programowania, zwiększenia produktywności i skrócenia czasu programowania, umożliwiając użytkownikom tworzenie i wdrażanie bogatych w funkcje aplikacji bez pisania kodu. Moduły obejmują odrębny zestaw powiązanych funkcji, umożliwiając tworzenie złożonych aplikacji poprzez łączenie ze sobą wielu modułów, z których każdy obsługuje inny aspekt funkcjonalności aplikacji. W paradygmacie no-code moduły można podzielić na kilka kategorii: przetwarzanie danych, interfejs użytkownika, logika biznesowa, interfejsy API, integracje i wiele innych.

Koncepcja modułowości nie jest nowa; od dziesięcioleci jest to podstawowa zasada inżynierii oprogramowania. Jak cytuje Parnas (1972), modułowość pozwala na lepsze zrozumienie, łatwość konserwacji i skalowalność systemów oprogramowania. Wraz z pojawieniem się platform no-code poziom abstrakcji został jeszcze bardziej podniesiony, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym wykorzystanie siły modułowości w ich przedsięwzięciach związanych z tworzeniem aplikacji. Według badania firmy Forrester Research, oczekuje się, że rynek platform programistycznych no-code będzie rósł w tempie skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) wynoszącej 40% w latach 2020-2025, głównie dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na szybsze, bardziej sprawne metodologie tworzenia aplikacji ( Forrestera, 2020).

Użytkownicy AppMaster czerpią korzyści z używania modułów dzięki możliwości szybkiego tworzenia i dostosowywania aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza, bez potrzeby posiadania zaawansowanej wiedzy lub umiejętności programistycznych. Moduły streszczają podstawowe złożoności związane z tworzeniem aplikacji, takie jak wybór i stosowanie odpowiednich ram, optymalizacja wzorców kodu i zapewnienie właściwej komunikacji między różnymi komponentami aplikacji. Zamiast tego użytkownikom oferuje się bardziej przystępny i przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia aplikacji przy użyciu prostych funkcji drag-and-drop oraz wizualnych projektantów procesów.

AppMaster oferuje szeroką gamę gotowych modułów dostosowanych do różnorodnych potrzeb użytkowników. Na przykład komponenty modułu bazy danych, takie jak tabele, zapytania i indeksy, służą do tworzenia modeli danych i zarządzania nimi, podczas gdy moduły interfejsu użytkownika umożliwiają bezproblemowe projektowanie i wdrażanie interfejsów użytkownika oraz doświadczeń użytkownika w aplikacjach internetowych i mobilnych. Z drugiej strony moduły logiki biznesowej zapewniają środki do wdrażania przepływów procesów, reguł sprawdzania poprawności i innych funkcji operacyjnych, które stanowią podstawę każdej niezawodnej aplikacji.

Moduły API i integracyjne mają kluczowe znaczenie dla ułatwienia komunikacji między frontendem i backendem aplikacji, a także zewnętrznymi systemami i usługami. Moduły API AppMaster umożliwiają tworzenie interfejsów API REST i usług WebSocket, ułatwiając bezproblemową interakcję z systemami, interfejsami API i klientami zewnętrznymi innych firm. Udostępnione w ramach platformy moduły integracyjne pomagają w łączeniu aplikacji z różnymi usługami zewnętrznymi, takimi jak bramki płatnicze, komunikatory, platformy chmurowe czy inne wyspecjalizowane usługi.

Tworzenie aplikacji do zarządzania zadaniami za pomocą AppMaster jest doskonałym przykładem wykorzystania modułów. Użytkownicy mogą zbudować kompleksową aplikację, wybierając odpowiednie moduły, takie jak moduł bazy danych do zarządzania zadaniami i podzadaniami, moduł interfejsu użytkownika do tworzenia intuicyjnych interfejsów internetowych i mobilnych, moduł logiki biznesowej do obsługi przydzielania zadań i terminów oraz API moduł powiadomień i przypomnień. Powstała aplikacja byłaby całościowa, a jednocześnie umożliwiałaby dalsze modyfikacje i rozszerzenia w miarę ewolucji wymagań.

Podsumowując, moduły służą jako podstawowe elementy składowe aplikacji opracowanych w środowisku no-code, zapewniając niezbędną abstrakcję, przystępność i możliwość ponownego użycia użytkownikom nietechnicznym do szybkiego tworzenia aplikacji bogatych w funkcje. Dzięki modułowości leżącej u podstaw procesu, platformy programistyczne no-code takie jak AppMaster, mogą umożliwić zarówno osobom prywatnym, jak i firmom wykorzystanie pełnego potencjału tworzenia oprogramowania i dostarczanie wysokiej jakości, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji za ułamek tradycyjnych kosztów i ram czasowych .