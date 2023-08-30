تشير أتمتة النشر، وهي عنصر حاسم في عملية تطوير البرامج ونشرها، إلى إجراء أتمتة المهام المختلفة المرتبطة بنشر تطبيقات البرامج من التطوير إلى الإنتاج. يسهل هذا النهج المبسط والفعال التكامل والتسليم المستمر (CI/CD)، مما يعزز قدرات فرق التطوير والعمليات (DevOps) لتقليل التدخل اليدوي، وتقليل مخاطر الخطأ البشري، وتسريع وقت الوصول إلى السوق.

تتزايد تطبيقات البرامج الحديثة من حيث التعقيد والحجم، مما يجعل النشر اليدوي عملية مرهقة وعرضة للأخطاء. وقد أدى هذا التعقيد إلى اعتماد إستراتيجيات أتمتة النشر التي تستخدم مجموعة من الأدوات والأطر وأفضل الممارسات. تشمل أتمتة النشر أنشطة مختلفة مثل بناء التعليمات البرمجية وتعبئتها، وإدارة التكوين والتبعيات، ونشر العناصر في البيئات المناسبة، وإدارة البنية التحتية والموارد.

وفقًا لتقرير حالة DevOps لعام 2020 من Puppet، شهدت المؤسسات التي نفذت بنجاح أتمتة النشر تحسينات كبيرة في أداء تسليم البرامج الخاصة بها. تتمتع هذه المؤسسات بمعدلات نشر أسرع، وفترات زمنية أقصر، ومتوسط ​​وقت أقل للاسترداد (MTTR)، ومعدلات فشل تغيير أقل مقارنة بنظيراتها التي لا تزال تعتمد على عمليات النشر اليدوية.

يقع في قلب أتمتة النشر مسار الأتمتة، الذي ينسق العملية بأكملها، بدءًا من تكامل التعليمات البرمجية وحتى النشر. يتكون خط الأنابيب هذا عادة من عدة مراحل، بما في ذلك:

تكامل التعليمات البرمجية: تتضمن هذه المرحلة جلب أحدث تغييرات التعليمات البرمجية من نظام التحكم في الإصدار (على سبيل المثال، Git) ودمجها في الفرع الرئيسي. تضمن هذه الممارسة، المعروفة بالتكامل المستمر، أن أحدث تغييرات التعليمات البرمجية يتم دمجها والتحقق من صحتها باستمرار، وبالتالي تقليل مشاكل التكامل وتسهيل الحفاظ على اتساق التعليمات البرمجية. البناء والتعبئة: في هذه المرحلة، يتم تجميع التطبيق بأكمله، بالإضافة إلى تبعياته، وإنشائه وتعبئته للنشر. يتضمن هذا غالبًا مهام مثل إدارة التبعية وتجميع التعليمات البرمجية والتعبئة بتنسيقات مثل حاويات JAR أو WAR أو Docker. الاختبار الآلي: بمجرد إنشاء التطبيق، فإنه يخضع للعديد من مجموعات الاختبار الآلي لضمان جودة التعليمات البرمجية والوظائف والأداء. قد يشمل ذلك اختبارات الوحدة واختبارات التكامل واختبارات النظام واختبارات الأداء. يساعد الاختبار التلقائي على اكتشاف المشكلات مبكرًا، مما يقلل من مخاطر دفع التعليمات البرمجية الخاطئة إلى الإنتاج. النشر: تتضمن مرحلة النشر نشر التطبيق في البيئة المناسبة، مثل التدريج أو مرحلة ما قبل الإنتاج أو الإنتاج. يتم تحقيق ذلك باستخدام إستراتيجيات نشر متنوعة مثل التحديثات المتجددة، أو عمليات نشر الأزرق والأخضر، أو عمليات نشر Canary، والتي تساعد في تقليل وقت التوقف عن العمل وفشل العودة إلى الحالة السابقة. المراقبة والتعليقات: بعد النشر، يراقب مسار الأتمتة بشكل مستمر صحة التطبيق المنشور ويقدم التعليقات للمطورين. تؤدي حلقة الملاحظات هذه إلى التحسين المستمر في جودة البرامج وأدائها حيث يتم اكتشاف المشكلات ومعالجتها وحلها على الفور.

تلعب الأدوات والأنظمة الأساسية دورًا حاسمًا في تمكين أتمتة النشر. هناك العديد من الأدوات المتاحة في السوق التي تلبي جوانب مختلفة من خط الأنابيب، مثل أنظمة التحكم في الإصدار، وأدوات البناء والتعبئة، وخوادم التكامل والنشر المستمر، وأدوات أتمتة البنية التحتية، وأدوات المراقبة.

يجسد النظام الأساسي AppMaster قوة أتمتة النشر في سياق no-code. باعتبارها أداة شاملة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تتيح AppMaster للمستخدمين تصميم تطبيقاتهم وتكرارها بشكل مرئي دون القلق بشأن التعقيدات التي تنطوي عليها عملية تطوير البرامج. من خلال إنشاء كود المصدر الضروري تلقائيًا، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، والنشر على السحابة، يزيل AppMaster العديد من التحديات المرتبطة بعمليات التطوير التقليدية ويمكّن المستخدمين من تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة وخالية من الديون التقنية.

بفضل الإمكانات المجمعة لعناصر التصميم المرئي لـ AppMaster ، وميزات إنشاء الواجهة الخلفية والأتمتة القوية، يمكن للمؤسسات جني فوائد أتمتة النشر دون الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق. ونتيجة لذلك، يمكنهم تسريع تسليم التطبيقات، والحفاظ على برامج عالية الجودة، ودفع التحسين المستمر في مشهد التكنولوجيا دائم التطور.

في الختام، برزت أتمتة النشر كجانب محوري لمنهجيات تطوير البرمجيات الحديثة، مما يمكّن المؤسسات من تلبية المتطلبات المتزايدة للتطبيقات المعقدة والمتطورة بشكل متزايد. من خلال أتمتة المهام المتكررة والمعرضة للأخطاء، تساعد استراتيجيات أتمتة النشر على توفير الوقت والجهد والموارد، مما يؤدي إلى تحسين جودة التعليمات البرمجية، ووقت وصول أسرع إلى السوق، وتقليل مخاطر الأخطاء البشرية في عملية النشر. نظرًا لأن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تلعب دورًا أساسيًا في زيادة تبسيط تطوير التطبيقات، يبدو أن مستقبل أتمتة النشر واعد للغاية وجزء لا يتجزأ من نجاح مشاريع تطوير البرمجيات.