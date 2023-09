Ausfallzeit bei der Bereitstellung

Bereitstellungsausfallzeit bezieht sich auf den Zeitraum, in dem Anwendungsdienste, Systeme oder Infrastruktur aufgrund der Bereitstellung von Updates, neuen Funktionen oder anderen Änderungen in der Softwareumgebung einer Anwendung nicht verfügbar sind, unterbrochen sind oder nicht optimal funktionieren. Während dieser Zeit können Benutzer Schwierigkeiten haben, auf die betroffenen Anwendungen zuzugreifen und mit ihnen zu interagieren, was möglicherweise negative Auswirkungen auf die Benutzererfahrung, die Produktivität und den gesamten Geschäftsbetrieb haben kann.

Im Kontext der Anwendungsbereitstellung ist die Minimierung von Ausfallzeiten ein entscheidender Aspekt für Entwickler, Betriebsteams und Stakeholder gleichermaßen, da übermäßige oder häufige Ausfallzeiten zu Unzufriedenheit der Benutzer, Produktivitätsverlusten, erhöhten Supportkosten und letztendlich Umsatzeinbußen führen können. Daher sind Unternehmen häufig bestrebt, Best Practices, Methoden und Tools für die kontinuierliche Bereitstellung, Integration und Bereitstellung zu implementieren, um Ausfallzeiten zu minimieren, den Bereitstellungsprozess zu rationalisieren und einen unterbrechungsfreien Service für Benutzer aufrechtzuerhalten.

Eine Studie des Ponemon Institute ergab, dass sich die durchschnittlichen Kosten ungeplanter Ausfallzeiten für Unternehmen auf fast 9.000 US-Dollar pro Minute beliefen, was die erheblichen finanziellen Auswirkungen verdeutlicht, die Ausfallzeiten bei der Bereitstellung für Unternehmen haben können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Kosten und Folgen von Bereitstellungsausfallzeiten je nach Art, Größe und Branche, in der ein Unternehmen tätig ist, unterschiedlich sein können.

Ein Beispiel für Bereitstellungsausfallzeiten in der Praxis könnte die Einführung kritischer Sicherheitsupdates oder Patches für die Serverinfrastruktur einer Webanwendung sein. Während dieses Vorgangs kann der Zugriff auf die Anwendung eingeschränkt oder nicht verfügbar sein, da Server aktualisiert, getestet und neu gestartet werden, was zu einer vorübergehenden Dienstunterbrechung für Endbenutzer führt.

Um die Auswirkungen von Bereitstellungsausfallzeiten zu reduzieren oder abzumildern, bietet die no-code Plattform AppMaster eine umfassende und agile Lösung für die Erstellung und Bereitstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Die Fähigkeit der Plattform, Anwendungen von Grund auf auf der Grundlage visueller Design-Blaupausen zu generieren, kombiniert mit der automatischen Generierung von API-Dokumentation, Migrationsskripten und Testprozessen, ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von Updates und Änderungen und reduziert so die mit herkömmlichen Entwicklungs- und Bereitstellungsmethoden verbundenen Ausfallzeiten erheblich.

Der innovative servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen reduziert die Notwendigkeit langwieriger Einreichungs- und Genehmigungsprozesse über App-Stores weiter und ermöglicht nahtlose Aktualisierungen der Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel der Anwendung, ohne dass die gesamte mobile Anwendung erneut bereitgestellt werden muss. Dadurch wird sichergestellt, dass Anwendungswartung und -upgrades mit minimalen Auswirkungen auf Benutzer und die Dienstverfügbarkeit durchgeführt werden können, wodurch letztendlich die Risiken und Kosten reduziert werden, die mit Ausfallzeiten bei der Bereitstellung verbunden sind.

Durch den Einsatz der no-code Plattform von AppMaster können sich Entwickler außerdem auf die Kerngeschäftslogik konzentrieren und mithilfe einer visuellen drag-and-drop Schnittstelle leistungsstarke Anwendungen erstellen und gleichzeitig die volle Kontrolle über Backend-Datenbanken, Prozesse und API- endpoints behalten. Darüber hinaus stellt die zustandslose Architektur der generierten Go-Backend-Anwendungen sicher, dass AppMaster Anwendungen von Natur aus eine hohe Skalierbarkeit unterstützen, wodurch sie sich gut für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle eignen. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Wahrscheinlichkeit kostspieliger und störender Ausfallzeiten während der Bereitstellungsaktivitäten verringert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ausfallzeiten bei der Bereitstellung eine erhebliche Herausforderung in der modernen Softwareentwicklungslandschaft darstellen, mit potenziellen finanziellen, betrieblichen und rufschädigenden Folgen für Unternehmen aller Größen und Branchen. Durch die Nutzung der hochmodernen Funktionen und Fähigkeiten der no-code Plattform von AppMaster können Unternehmen die mit Bereitstellungsausfallzeiten verbundenen Risiken und Kosten erheblich reduzieren und so eine nahtlose und konsistente Servicebereitstellung für ihre Benutzer während der gesamten Anwendungslebensdauer gewährleisten.