الآلة الافتراضية (VM) عبارة عن تجريد قائم على البرامج يحاكي سلوك جهاز الحوسبة الفعلي، ويعمل بشكل فعال على تشغيل أنظمة تشغيل وتطبيقات متعددة في وقت واحد على مضيف واحد. تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في تطوير مواقع الويب ومختلف الجوانب الأخرى لدورة حياة تطوير البرامج، بما في ذلك بيئات الاختبار والنشر والإنتاج. في سياق تطوير مواقع الويب، تتيح الأجهزة الافتراضية للمطورين إنشاء بيئات معزولة لتشغيل التطبيقات واختبارها، مما يضمن الاتساق عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، ويؤدي إلى الاستخدام الفعال للموارد للأجهزة الأساسية.

الفكرة وراء الجهاز الظاهري هي بناء طبقة من التجريد بين الأجهزة الفعلية والبرمجيات التي تعمل عليها، وبالتالي إخفاء تفاصيل الأجهزة الأساسية عن البرنامج. تحقق الأجهزة الافتراضية ذلك من خلال محاكاة موارد وسلوك الكمبيوتر الفعلي. يسمح ذلك لأجهزة افتراضية متعددة، تحتوي على تطبيقات وأنظمة تشغيل مختلفة، بالعمل بشكل متزامن على مضيف فعلي واحد، مع بقاء كل جهاز افتراضي معزولًا وغير مدرك للأجهزة الأخرى. يساعد عزل الجهاز الظاهري في الحفاظ على الأمان، ويمنع التعارضات بين التطبيقات، ويبسط إدارة الموارد.

يمكن أن تكون الأجهزة الافتراضية من نوعين: الأجهزة الافتراضية للنظام والأجهزة الافتراضية للمعالجة. يحاكي جهاز VM الخاص بالنظام نظام الكمبيوتر بالكامل، بما في ذلك موارد الأجهزة مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين، مما يسمح بتشغيل مثيلات متعددة لنظام التشغيل على مضيف فعلي واحد. غالبًا ما تُستخدم أجهزة VM الخاصة بالنظام في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات ودمج الخوادم. من ناحية أخرى، تعد عملية VM بيئة حوسبة مجردة تتيح تشغيل تطبيق واحد على منصات متعددة دون تعديلات. يتم استخدام الأجهزة الافتراضية للعملية بشكل متكرر في تطوير البرامج وتصحيح الأخطاء وتنفيذ التعليمات البرمجية عبر منصات مختلفة.

يستمر اعتماد تقنية المحاكاة الافتراضية في النمو، حيث سيتم تحويل أكثر من 50% من جميع أحمال عمل الخوادم إلى بيئة افتراضية بحلول عام 2020، وفقًا لشركة جارتنر. تساهم العديد من العوامل في الزيادة السريعة في استخدام الأجهزة الافتراضية، بما في ذلك توفير التكاليف وتحسين الأداء وتعزيز الأمان وزيادة المرونة. في تطوير مواقع الويب، توفر الأجهزة الافتراضية العديد من المزايا، مثل:

انخفاض تكلفة الأجهزة: من خلال دمج العديد من الخوادم والتطبيقات على مضيف واحد، يمكن للأجهزة الافتراضية أن تساعد في توفير تكاليف الاستثمار في الأجهزة، واستهلاك الطاقة، والمساحة الفعلية. صيانة أسهل: يمكن بسهولة إجراء نسخ احتياطي للأجهزة الافتراضية أو استنساخها أو ترحيلها إلى مضيفين آخرين، مما يبسط عملية التعافي من الكوارث والتحكم في الإصدار وجهود صيانة الخادم. الأمان المحسّن: يؤدي عزل التطبيقات والعمليات في أجهزة افتراضية منفصلة إلى منع الخروقات الأمنية وانتشار البرامج الضارة والمخاطر الأخرى من التأثير على تطبيقات متعددة. تسريع التطوير والاختبار: تسمح الأجهزة الافتراضية للمطورين بإنشاء بيئات متعددة للتطوير والاختبار، مما يقلل الوقت اللازم لإعداد وتكوين خوادم أو تطبيقات جديدة أثناء دورة حياة التطوير. قابلية التوسع المحسنة: يمكن تغيير حجم الأجهزة الافتراضية أو ترحيلها أو استنساخها لتلبية متطلبات عبء العمل المتغيرة، مما يوفر حلاً مرنًا للتعامل مع نمو الأعمال أو متطلبات التطبيقات الجديدة.

أحد الأمثلة على استخدام الأجهزة الافتراضية في تطوير مواقع الويب هو AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يتكامل AppMaster بشكل كبير مع تقنية VM لتقديم حلول تطوير تطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. فهو يمكّن العملاء من نشر تطبيقاتهم مباشرة على السحابة، مع الاستفادة من قوة الأجهزة الافتراضية لتوفير قابلية التوسع وتحسين الموارد والأداء المتسق عبر الأنظمة الأساسية المختلفة.

يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات من الصفر، مما يلغي الديون التقنية ويوفر الحل الأمثل لخدمة حالات الاستخدام المتنوعة ومتطلبات المشروع المتنوعة. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات للعديد من المنصات والأطر، بما في ذلك Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لتطبيقات iOS.

في الختام، أصبحت الأجهزة الافتراضية تقنية لا غنى عنها في تطوير مواقع الويب، حيث توفر العديد من المزايا، مثل توفير التكاليف والمرونة والأمان وسهولة الإدارة. لقد مهد الاعتماد السريع للأجهزة الافتراضية عبر الصناعة الطريق لأدوات قوية مثل AppMaster لتقديم خدمات تطوير تطبيقات عالية الكفاءة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة. ومن خلال الاستفادة من الأجهزة الافتراضية، يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء حلول شاملة وشاملة، بدءًا من الواجهات الخلفية للخادم وحتى تطبيقات الويب والهاتف المحمول، بأقل جهد وأقصى قدر من الكفاءة.