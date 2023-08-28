يشير تقسيم كود الواجهة الأمامية إلى تقنية التحسين في تطوير البرامج حيث يتم تقسيم قاعدة تعليمات JavaScript الخاصة بتطبيق الويب إلى حزم أصغر وأكثر قابلية للإدارة يتم تحميلها بشكل انتقائي وعند الطلب. الهدف الأساسي من هذه التقنية هو تحسين تجربة المستخدم الشاملة عن طريق تقليل وقت التحميل الأولي والحفاظ على التفاعل السلس داخل التطبيق. أظهرت الأبحاث والإحصاءات أن أوقات تحميل الصفحات الأسرع تؤدي إلى تفاعل أفضل للمستخدم، ومعدلات تحويل أعلى، وتحسين أداء تحسين محركات البحث (SEO).

عند تطوير تطبيق ويب، من الشائع أن تنمو الواجهة الأمامية من حيث الحجم والتعقيد مع إضافة المزيد من الميزات والمكتبات والوحدات النمطية بمرور الوقت. مع زيادة حجم التطبيق، يستغرق التحميل وقتًا أطول، مما قد يتسبب في حدوث تباطؤ كبير ويؤثر على تجربة المستخدم بشكل عام. يعالج تقسيم كود الواجهة الأمامية هذه المشكلة عن طريق تقسيم قاعدة تعليمات JavaScript إلى أجزاء أصغر يمكن تحميلها فقط عند الضرورة. بهذه الطريقة، لا يحتاج المستخدمون إلى تنزيل ملف JavaScript بأكمله وتحليله أثناء التحميل الأولي، مما يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه التطبيق ليصبح تفاعليًا.

هناك طرق مختلفة لتطبيق تقنيات Frontend Code Splitting في تطبيق الويب، مع بعض الأمثلة:

التقسيم على أساس المسار: في هذا الأسلوب، يتم تنظيم التعليمات البرمجية في حزم منفصلة بناءً على مسارات أو صفحات مختلفة داخل تطبيق الويب. عندما ينتقل المستخدم إلى مسار معين، يتم تحميل رمز هذا المسار المحدد فقط، مما يقلل من وقت التحميل الإجمالي. التقسيم على مستوى المكون: على غرار التقسيم على أساس المسار، يقوم التقسيم على مستوى المكون بتقسيم التعليمات البرمجية إلى حزم منفصلة بناءً على المكونات الفردية. عندما يتفاعل مستخدم مع مكون معين، يتم تحميل الكود المطلوب لهذا المكون فقط، مما يقلل من حجم التحميل الأولي. التقسيم حسب الطلب: تتضمن هذه الطريقة تقسيم الكود إلى أجزاء أصغر وفقًا لتفاعلات المستخدم أو ظروفه المختلفة. على سبيل المثال، قد تكون بعض الميزات أو المكتبات ضرورية فقط لجزء صغير من قاعدة المستخدمين، ويمكن استخدام تقسيم التعليمات البرمجية لتحميل تلك الميزات أو المكتبات عند الطلب، بدلاً من تجميعها مع رمز التطبيق الرئيسي.

لتنفيذ عملية تقسيم كود الواجهة الأمامية بشكل فعال، يمكن استخدام أدوات تجميع JavaScript الحديثة مثل Webpack وRollup وParcel. توفر هذه الأدوات دعمًا مدمجًا لتقسيم التعليمات البرمجية وتساعد في أتمتة العملية عن طريق إنشاء ملفات إخراج منفصلة لكل تقسيم. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر ميزات لتحسين الحزم التي تم إنشاؤها للحصول على أداء أفضل، مثل التصغير والضغط.

تتمثل إحدى حالات الاستخدام الأساسية لتقسيم كود الواجهة الأمامية في تطبيقات الويب المبنية باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code في تحسين تجربة المستخدم النهائي، خاصة بالنسبة للتطبيقات التي تحتوي على قدر كبير من التفاعل وعناصر واجهة المستخدم المعقدة. نظرًا لأن النظام الأساسي يقوم بإنشاء تطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، فإن أسلوب تقسيم التعليمات البرمجية يتماشى بشكل جيد مع الهيكل العام والهندسة المعمارية للتطبيقات التي تم إنشاؤها.

علاوة على ذلك، يسمح AppMaster للعملاء بتصميم وتحرير منطق الأعمال الخاص بكل مكون بشكل مرئي ضمن مصمم عمليات الأعمال على الويب (BP). من خلال دمج Frontend Code Splitting في منطق جانب العميل، يمكن أن تصبح تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها أكثر تفاعلية بشكل متزايد مع الحفاظ على مستويات الأداء المثلى.

يمكن أيضًا توسيع مفهوم Frontend Code Splitting ليشمل تطبيقات الهاتف المحمول التي يحركها الخادم والتي تم تطويرها باستخدام AppMaster. ومن خلال استخدام تقنيات ومبادئ مماثلة، مثل تحميل الموارد عند الطلب وتنظيم التعليمات البرمجية المعيارية، يمكن أيضًا تعزيز الكفاءة والاستجابة الشاملة لتطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها.

في الختام، يعد Frontend Code Splitting تقنية تحسين حيوية يمكنها تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير في تطبيقات الويب. من خلال الاستفادة من أدوات تجميع JavaScript الحديثة، يمكن للمطورين تقسيم قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل فعال إلى حزم أصغر وأكثر قابلية للإدارة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة للمستخدمين الفرديين. يمكن أن يؤدي دمج Frontend Code Splitting في المشاريع التي تم تطويرها باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code إلى إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة عالية الأداء وفعالة والتي توفر تجربة مستخدم ممتازة مع الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية نظيفة وقابلة للتطوير ومنظمة بشكل جيد.