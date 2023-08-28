يعد تعريب الواجهة الأمامية وتدويلها جانبًا حاسمًا في تطوير البرمجيات، خاصة في العصر الحديث عندما تتمتع التطبيقات بقاعدة مستخدمين عالمية. ويشير إلى عملية تكييف واجهة مستخدم التطبيق البرمجي وعناصر التصميم وتجربة المستخدم الشاملة لتلبية احتياجات المستخدمين من مختلف اللغات والمناطق والخلفيات الثقافية. ويضمن ذلك تجربة سلسة ومحلية وأكثر شمولاً لجميع المستخدمين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو اللغة المفضلة لديهم.

يكمن جوهر توطين الواجهة الأمامية وتدويلها في فهم أن كل مستخدم، بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه، يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى التطبيق والتنقل فيه والتفاعل معه بلغته الأم، مع الالتزام أيضًا باتفاقياته الإقليمية والفروق الثقافية الدقيقة. . ويشمل ذلك عناصر التصميم، وتنسيقات التاريخ والوقت، وتحويلات العملات، والتمثيلات الرسومية، من بين عوامل أخرى.

الخطوة الأولى في هذه العملية هي التدويل، وغالبًا ما يتم اختصاره بـ i18n نظرًا لوجود 18 حرفًا بين الحرفين "i" و"n". يتضمن ذلك تصميم التطبيق وتطويره لدعم لغات متعددة وإعدادات إقليمية. عادةً، يتم التدويل عن طريق فصل النصوص والصور والمحتويات الأخرى القابلة للترجمة عن الكود المصدري، وتخزينها في ملفات موارد خارجية. يمكن ترجمة هذه الملفات بسهولة وتكييفها لتناسب احتياجات المناطق المختلفة.

الترجمة، والتي يتم اختصارها عادةً بـ l10n، هي الخطوة اللاحقة التي تقوم بتخصيص مكونات الواجهة الأمامية للتطبيق لمنطقة محلية معينة، بما في ذلك اللغات والاتفاقيات والإعدادات المحلية. يتضمن هذا غالبًا ترجمة عناصر واجهة المستخدم، وتعديل التخطيط ومكونات التصميم، وضبط الميزات لتلبية المتطلبات الإقليمية والتوقعات الثقافية.

إن استراتيجية توطين الواجهة الأمامية والتدويل جيدة التنفيذ لها فوائد عديدة. أظهرت الأبحاث أن المستخدمين يفضلون التفاعل مع التطبيقات المتوفرة بلغتهم الأم، حيث أشار 55% من المستخدمين إلى أنهم يقومون بتنزيل التطبيقات المتوفرة بلغتهم الأم فقط. علاوة على ذلك، تساعد واجهة المستخدم المترجمة على تحسين رضا المستخدم، والاحتفاظ بالعملاء، ومعدلات اختراق السوق.

في AppMaster ، ندرك أهمية الترجمة والتدويل وقد صممنا نظامنا الأساسي no-code مع وضع هذه المبادئ في الاعتبار. يقدم حلنا نظام تدويل قوي مدمج في عملية تطوير الواجهة الأمامية، مما يسمح بالتوطين السلس لواجهات مستخدم تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتضمن ذلك دعم اللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار (RTL) والقدرة على التعامل مع صيغ الجمع أو الترجمات القائمة على نوع الجنس. باستخدام نظامنا no-code ، يمكن للعملاء إنشاء وإدارة الترجمات للغات متعددة بطريقة بديهية ومبسطة، مما يقلل بشكل كبير من التعقيد والتكلفة المرتبطة بجهود الترجمة.

باعتبارها بيئة تطوير شاملة، تضمن AppMaster أن التطبيقات التي يتم إنشاؤها باستخدام نظامنا الأساسي تلتزم بأفضل الممارسات لتوطين الواجهة الأمامية وتدويلها. يتضمن ذلك دمج مكتبات الترجمة القياسية الصناعية مثل i18next وFormatting.JS لـ JavaScript، أو Vue-i18n لـ Vue.js، أو SwiftGen وLocalize-Swift لتطبيقات iOS. ومن خلال اتباع هذه الممارسات الموحدة، يمكن للتطبيقات المبنية على AppMaster أن تتكيف بسهولة لاستيعاب الأسواق المستهدفة الجديدة وشرائح المستخدمين.

باختصار، يعد توطين الواجهة الأمامية وتدويلها جانبين أساسيين لتطوير تطبيقات الواجهة الأمامية الحديثة. تضمن هذه العمليات أن تلبي التطبيقات البرمجية المتطلبات اللغوية والثقافية المتنوعة للمستخدمين من جميع أنحاء العالم، مما يخلق تجربة مستخدم عالمية حقًا. تم تصميم منصة AppMaster no-code لتسهيل التوطين والتدويل بدون جهد، مما يمكّن العملاء من تطوير تطبيقات قابلة للتكيف وسريعة الاستجابة وحساسة ثقافيًا، وبالتالي تلبية توقعات المستخدمين عبر المناطق الجغرافية والمساهمة في نجاح ونمو التطبيق في سوق عالمية.