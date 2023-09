Dzielenie kodu frontendu odnosi się do techniki optymalizacji stosowanej w tworzeniu oprogramowania, w której baza kodu JavaScript aplikacji internetowej jest dzielona na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu pakiety, które są ładowane selektywnie i na żądanie. Głównym celem tej techniki jest poprawa ogólnego doświadczenia użytkownika poprzez skrócenie początkowego czasu ładowania i utrzymanie płynnej interaktywności w aplikacji. Badania i statystyki wykazały, że krótszy czas ładowania strony skutkuje większym zaangażowaniem użytkowników, wyższymi współczynnikami konwersji i lepszą wydajnością optymalizacji wyszukiwarek (SEO).

Podczas tworzenia aplikacji internetowej często zdarza się, że frontend staje się większy i bardziej złożony w miarę dodawania kolejnych funkcji, bibliotek i modułów. Wraz ze wzrostem rozmiaru aplikacji ładowanie trwa dłużej, co może powodować znaczne spowolnienie i wpływać na ogólne wrażenia użytkownika. Frontend Code Splitting rozwiązuje ten problem, dzieląc bazę kodu JavaScript na mniejsze fragmenty, które można załadować tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ten sposób użytkownicy nie muszą pobierać i analizować całego pliku JavaScript podczas początkowego ładowania, co znacznie skraca czas potrzebny, aby aplikacja stała się interaktywna.

Istnieje wiele sposobów zastosowania technik podziału kodu frontendu w aplikacji internetowej, a oto kilka przykładów:

Dzielenie na podstawie tras: w tym podejściu kod jest zorganizowany w osobne pakiety w oparciu o różne trasy lub strony w aplikacji internetowej. Gdy użytkownik nawiguje do określonej trasy, ładowany jest tylko kod tej konkretnej trasy, co skraca całkowity czas ładowania. Dzielenie na poziomie komponentów: Podobnie jak dzielenie na podstawie tras, dzielenie na poziomie komponentów dzieli kod na osobne pakiety w oparciu o poszczególne komponenty. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z określonym komponentem, ładowany jest tylko kod potrzebny dla tego komponentu, co dodatkowo minimalizuje rozmiar początkowego ładowania. Dzielenie na żądanie: Ta metoda polega na dzieleniu kodu na mniejsze części zgodnie z różnymi interakcjami użytkownika lub warunkami. Na przykład pewne funkcje lub biblioteki mogą być potrzebne tylko części bazy użytkowników, a dzielenie kodu można wykorzystać do załadowania tych funkcji lub bibliotek na żądanie, zamiast łączyć je z głównym kodem aplikacji.

Aby skutecznie wdrożyć Frontend Code Splitting, można wykorzystać nowoczesne narzędzia JavaScript, takie jak Webpack, Rollup i Parcel. Narzędzia te zapewniają wbudowaną obsługę dzielenia kodu i pomagają w automatyzacji procesu poprzez tworzenie oddzielnych plików wyjściowych dla każdego podziału. Dodatkowo oferują funkcje optymalizacji generowanych pakietów w celu uzyskania lepszej wydajności, takie jak minifikacja i kompresja.

Jednym z głównych przypadków użycia funkcji Frontend Code Splitting w aplikacjach internetowych zbudowanych przy użyciu platformy no-code AppMaster jest zwiększenie komfortu użytkownika końcowego, szczególnie w przypadku aplikacji o dużej zawartości interaktywności i złożonych elementów interfejsu użytkownika. Ponieważ platforma generuje aplikacje internetowe przy użyciu frameworka Vue3 i JavaScript/TypeScript, podejście polegające na dzieleniu kodu dobrze dopasowuje się do ogólnej struktury i architektury generowanych aplikacji.

Co więcej, AppMaster umożliwia klientom wizualne projektowanie i edycję logiki biznesowej każdego komponentu w kreatorze Web Business Process (BP). Dzięki włączeniu Frontend Code Splitting do logiki po stronie klienta, generowane aplikacje internetowe mogą stać się coraz bardziej interaktywne przy zachowaniu optymalnego poziomu wydajności.

Koncepcję Frontend Code Splitting można również rozszerzyć na serwerowe aplikacje mobilne tworzone przy użyciu AppMaster. Stosując podobne techniki i zasady, takie jak ładowanie zasobów na żądanie i modułowa organizacja kodu, można również zwiększyć ogólną wydajność i responsywność generowanych aplikacji mobilnych.

Podsumowując, Frontend Code Splitting to istotna technika optymalizacji, która może znacznie poprawić komfort użytkowania aplikacji internetowych. Wykorzystując nowoczesne narzędzia JavaScript do łączenia w pakiety, programiści mogą skutecznie dzielić bazę kodu na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu pakiety, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań poszczególnych użytkowników. Włączenie funkcji Frontend Code Splitting do projektów opracowanych przy użyciu platformy no-code AppMaster może prowadzić do tworzenia wysoce wydajnych i wydajnych aplikacji internetowych i mobilnych, które zapewniają doskonałe wrażenia użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu czystej, skalowalnej i dobrze zorganizowanej bazy kodu.