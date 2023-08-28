Разделение внешнего кода — это метод оптимизации при разработке программного обеспечения, при котором база кода JavaScript веб-приложения делится на более мелкие, более управляемые пакеты, которые загружаются выборочно и по требованию. Основная цель этого метода — улучшить общее взаимодействие с пользователем за счет сокращения времени начальной загрузки и обеспечения плавной интерактивности внутри приложения. Исследования и статистика показали, что более быстрая загрузка страниц приводит к лучшему вовлечению пользователей, более высоким коэффициентам конверсии и повышению эффективности поисковой оптимизации (SEO).

При разработке веб-приложения интерфейсная часть обычно увеличивается в размере и сложности по мере добавления со временем новых функций, библиотек и модулей. По мере увеличения размера приложения загрузка занимает больше времени, что может привести к значительному замедлению работы и повлиять на общее удобство работы пользователя. Разделение кода внешнего интерфейса решает эту проблему, разбивая базу кода JavaScript на более мелкие фрагменты, которые можно загружать только при необходимости. Таким образом, пользователям не нужно загружать и анализировать весь файл JavaScript во время начальной загрузки, что значительно сокращает время, необходимое приложению для того, чтобы стать интерактивным.

Существуют различные способы применения методов разделения кода внешнего интерфейса в веб-приложении, вот некоторые примеры:

Разделение на основе маршрутов. В этом подходе код организуется в отдельные пакеты на основе разных маршрутов или страниц веб-приложения. Когда пользователь переходит к определенному маршруту, загружается только код для этого конкретного маршрута, что сокращает общее время загрузки. Разделение на уровне компонентов. Подобно разделению на основе маршрутов, разделение на уровне компонентов разбивает код на отдельные пакеты на основе отдельных компонентов. Когда пользователь взаимодействует с определенным компонентом, загружается только код, необходимый для этого компонента, что еще больше минимизирует размер начальной загрузки. Разделение по требованию. Этот метод предполагает разделение кода на более мелкие фрагменты в соответствии с различными взаимодействиями с пользователем или условиями. Например, определенные функции или библиотеки могут быть необходимы только для части пользовательской базы, а разделение кода можно использовать для загрузки этих функций или библиотек по требованию вместо объединения их с основным кодом приложения.

Для эффективной реализации разделения кода внешнего интерфейса можно использовать современные инструменты связывания JavaScript, такие как Webpack, Rollup и Parcel. Эти инструменты обеспечивают встроенную поддержку разделения кода и помогают автоматизировать процесс, создавая отдельные выходные файлы для каждого разделения. Кроме того, они предлагают функции оптимизации сгенерированных пакетов для повышения производительности, такие как минимизация и сжатие.

Одним из основных вариантов использования разделения кода внешнего интерфейса в веб-приложениях, созданных с помощью платформы no-code AppMaster, является повышение удобства работы конечных пользователей, особенно для приложений со значительным количеством интерактивности и сложными элементами пользовательского интерфейса. Поскольку платформа генерирует веб-приложения с использованием инфраструктуры Vue3 и JavaScript/TypeScript, подход разделения кода хорошо согласуется с общей структурой и архитектурой создаваемых приложений.

Кроме того, AppMaster позволяет клиентам визуально проектировать и редактировать бизнес-логику каждого компонента в конструкторе веб-бизнес-процессов (BP). Благодаря включению разделения внешнего кода в логику на стороне клиента создаваемые веб-приложения могут становиться все более интерактивными, сохраняя при этом оптимальный уровень производительности.

Концепция разделения внешнего кода также может быть распространена на мобильные приложения, управляемые сервером, разработанные с использованием AppMaster. Используя аналогичные методы и принципы, такие как загрузка ресурсов по требованию и модульная организация кода, также можно повысить общую эффективность и скорость реагирования создаваемых мобильных приложений.

В заключение отметим, что разделение внешнего кода — это жизненно важный метод оптимизации, который может значительно улучшить взаимодействие с пользователем в веб-приложениях. Используя современные инструменты объединения JavaScript, разработчики могут эффективно разделить свою кодовую базу на более мелкие и более управляемые пакеты, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям отдельных пользователей. Включение разделения внешнего кода в проекты, разработанные с помощью no-code платформы AppMaster, может привести к созданию высокопроизводительных и эффективных веб- и мобильных приложений, которые обеспечивают отличный пользовательский опыт, сохраняя при этом чистую, масштабируемую и хорошо структурированную кодовую базу.