Le fractionnement du code frontal fait référence à la technique d'optimisation du développement logiciel dans laquelle la base de code JavaScript d'une application Web est divisée en ensembles plus petits et plus gérables qui sont chargés de manière sélective et à la demande. L'objectif principal de cette technique est d'améliorer l'expérience utilisateur globale en réduisant le temps de chargement initial et en maintenant une interactivité fluide au sein d'une application. Les recherches et les statistiques ont montré que des temps de chargement de page plus rapides entraînent un meilleur engagement des utilisateurs, des taux de conversion plus élevés et de meilleures performances d'optimisation des moteurs de recherche (SEO).

Lors du développement d'une application Web, il est courant que l'interface augmente en taille et en complexité à mesure que de nouvelles fonctionnalités, bibliothèques et modules sont ajoutés au fil du temps. À mesure que la taille de l’application augmente, son chargement prend plus de temps, ce qui peut entraîner des ralentissements importants et affecter l’expérience utilisateur globale. Frontend Code Splitting résout ce problème en décomposant la base de code JavaScript en morceaux plus petits qui ne peuvent être chargés que lorsque cela est nécessaire. De cette façon, les utilisateurs n'ont pas besoin de télécharger et d'analyser l'intégralité du fichier JavaScript lors du chargement initial, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire à l'application pour devenir interactive.

Il existe différentes manières d'appliquer les techniques de fractionnement du code frontal dans une application Web, avec quelques exemples :

Fractionnement basé sur les routes : dans cette approche, le code est organisé en ensembles distincts basés sur différentes routes ou pages au sein de l'application Web. Lorsqu'un utilisateur navigue vers un itinéraire spécifique, seul le code de cet itinéraire particulier est chargé, ce qui réduit le temps de chargement global. Fractionnement au niveau des composants : similaire au fractionnement basé sur l'itinéraire, le fractionnement au niveau des composants décompose le code en ensembles distincts basés sur des composants individuels. Lorsqu'un utilisateur interagit avec un composant spécifique, seul le code nécessaire à ce composant est chargé, minimisant ainsi la taille du chargement initial. Fractionnement à la demande : cette méthode consiste à diviser le code en morceaux plus petits en fonction de diverses interactions ou conditions de l'utilisateur. Par exemple, certaines fonctionnalités ou bibliothèques peuvent n'être nécessaires que pour une fraction de la base d'utilisateurs, et le fractionnement du code peut être utilisé pour charger ces fonctionnalités ou bibliothèques à la demande, au lieu de les regrouper avec le code de l'application principale.

Pour implémenter efficacement le fractionnement du code frontal, des outils de regroupement JavaScript modernes tels que Webpack, Rollup et Parcel peuvent être utilisés. Ces outils fournissent une prise en charge intégrée du fractionnement du code et aident à automatiser le processus en créant des fichiers de sortie distincts pour chaque fractionnement. De plus, ils offrent des fonctionnalités permettant d'optimiser les bundles générés pour de meilleures performances, telles que la minification et la compression.

L'un des principaux cas d'utilisation du Frontend Code Splitting dans les applications Web créées avec la plate no-code AppMaster est d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final, en particulier pour les applications avec une quantité importante d'interactivité et des éléments d'interface utilisateur complexes. Étant donné que la plate-forme génère des applications Web à l'aide du framework Vue3 et de JavaScript/TypeScript, l'approche de fractionnement du code s'aligne bien avec la structure et l'architecture globales des applications générées.

De plus, AppMaster permet aux clients de concevoir et de modifier visuellement la logique métier de chaque composant au sein du concepteur Web Business Process (BP). En incorporant le Frontend Code Splitting dans la logique côté client, les applications Web générées peuvent devenir de plus en plus interactives tout en conservant des niveaux de performances optimaux.

Le concept de Frontend Code Splitting peut également être étendu aux applications mobiles pilotées par serveur développées à l'aide AppMaster. En employant des techniques et des principes similaires, tels que le chargement des ressources à la demande et l'organisation modulaire du code, l'efficacité et la réactivité globales des applications mobiles générées peuvent également être améliorées.

En conclusion, le Frontend Code Splitting est une technique d'optimisation vitale qui peut améliorer considérablement l'expérience utilisateur dans les applications Web. En tirant parti des outils de regroupement JavaScript modernes, les développeurs peuvent diviser efficacement leur base de code en ensembles plus petits et plus faciles à gérer, adaptés aux besoins et exigences spécifiques des utilisateurs individuels. L'intégration du Frontend Code Splitting dans les projets développés avec la plate no-code AppMaster peut conduire à la création d'applications Web et mobiles hautement performantes et efficaces qui offrent une excellente expérience utilisateur tout en conservant une base de code propre, évolutive et bien structurée.