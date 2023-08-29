يشير اختبار إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية إلى عملية تقييم وتحسين واجهة المستخدم، أو الواجهة الأمامية، لتطبيق الويب أو الهاتف المحمول للتأكد من أنها قابلة للاستخدام ويمكن الوصول إليها للمستخدمين ذوي الإعاقات المختلفة. يهدف هذا النوع من الاختبار إلى تحديد وحل أي مشكلات قد تمنع المستخدمين الذين يعانون من إعاقات مختلفة - بما في ذلك الإعاقات البصرية أو السمعية أو المعرفية أو الحركية - من الوصول إلى التطبيق واستخدامه بشكل فعال. لا يعد تنفيذ اختبار إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية مسؤولية أخلاقية للمؤسسات فحسب، بل أصبح أيضًا مطلبًا قانونيًا بشكل متزايد في مختلف الولايات القضائية، مما يضمن الامتثال لمعايير إمكانية الوصول مثل إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)، وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، و قانون إمكانية الوصول الأوروبي.

كخبير في تطوير البرمجيات، تدرك منصة AppMaster no-code أهمية اختبار إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية وتسعى جاهدة لضمان التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصتها بأفضل ممارسات إمكانية الوصول. يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة التي يمكن الوصول إليها، مما يوفر أساسًا متينًا لاختبار إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية. بمجرد قيام AppMaster بإنشاء التطبيق باستخدام إطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للمطورين التحقق بشكل أكبر من إمكانية الوصول وتحسينها من خلال طرق الاختبار التلقائية واليدوية والوثائق القوية والالتزام بمتطلبات الصناعة. المبادئ التوجيهية القياسية.

يتكون اختبار إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية من عمليات آلية ويدوية، ولكل منها مزاياها وقيودها الفريدة. تعد أدوات اختبار إمكانية الوصول التلقائية ذات قيمة لتحديد المشكلات الشائعة في العلامات والتعليمات البرمجية بسرعة، مثل تباين النص غير المناسب، والنص البديل المفقود للصور، والعناوين المتداخلة بشكل غير صحيح، وتسميات النماذج المفقودة أو غير الصالحة، والاستخدام غير الصحيح لسمات ARIA (تطبيقات الإنترنت الغنية القابلة للوصول) . يمكن لهذه الأدوات تحليل ملفات HTML وCSS التي تم إنشاؤها، وتحديد المشكلات المحتملة وتقديم اقتراحات للحلول. يمكن للمطورين بعد ذلك إجراء التغييرات والتعديلات المناسبة لضمان إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية للمستخدمين ذوي الإعاقة. ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بأن الاختبار الآلي وحده لا يكفي لضمان إمكانية الوصول الكاملة، حيث تتطلب بعض جوانب إمكانية الوصول، مثل التنقل عبر لوحة المفاتيح، اختبارًا يدويًا للتحقق من صحتها.

يتضمن اختبار إمكانية الوصول اليدوي مختبرًا بشريًا يتفاعل مع التطبيق تمامًا كما يفعل المستخدم، ويتنقل عن عمد ويستخدم التطبيق مع العديد من الأجهزة والاستراتيجيات المساعدة. قد تتضمن هذه العملية التنقل في التطبيق باستخدام لوحة المفاتيح فقط، واستخدام تقنيات مساعدة مختلفة مثل قارئات الشاشة (JAWS أو NVDA أو VoiceOver أو TalkBack)، والفحص البصري لبدائل النص للصور، والتحقق من إدارة التركيز بشكل صحيح، والتأكد من عدم ظهور العناصر المخفية بصريًا. تتداخل مع التقنيات المساعدة. يكشف الاختبار اليدوي غالبًا عن مشكلات أكثر دقة وتعقيدًا لا تستطيع الأتمتة تحديدها، مما يوفر رؤية إضافية حول إمكانية الوصول الشاملة للواجهة الأمامية.

يجب على المطورين الذين يقومون بإجراء اختبار إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية أن يتعرفوا على المبادئ والإرشادات الموضحة في إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.1، والتي تعمل كمعيار صناعي لإمكانية الوصول إلى الويب. يتكون WCAG 2.1 من أربعة مبادئ أساسية - قابلة للإدراك وقابلة للتشغيل وقابلة للفهم ومتينة (POUR) - والتي توفر إطارًا شاملاً لتحليل ومعالجة تحديات إمكانية الوصول في تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتم استكمال المبادئ التوجيهية بمعايير نجاح مختلفة، والتي يتم تصنيفها بثلاثة مستويات من المطابقة (A، AA، وAAA)، مع كون المستوى AA هو المعيار الأكثر قبولًا للامتثال لإمكانية الوصول.

باختصار، يعد اختبار إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية عملية حاسمة لضمان إمكانية الوصول إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تم إنشاؤها باستخدام النظام no-code لـ AppMaster وقابلية استخدامها من قبل المستخدمين ذوي الإعاقة. من خلال الالتزام بإرشادات معايير الصناعة مثل WCAG 2.1، والاستفادة من أدوات الاختبار الآلي، وإجراء الاختبار اليدوي، يمكن للمطورين معالجة مشكلات إمكانية الوصول بشكل فعال في الواجهة الأمامية والمساهمة في إنشاء مشهد رقمي أكثر شمولاً. من خلال اعتماد نهج استباقي لإمكانية الوصول، يمكن للمؤسسات إثبات التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، والامتثال للمتطلبات القانونية، وتعزيز سهولة استخدام تطبيقاتها لجميع المستخدمين، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء وزيادة فرص العمل.