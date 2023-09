La suddivisione del codice frontend si riferisce alla tecnica di ottimizzazione nello sviluppo software in cui la base di codice JavaScript di un'applicazione Web è divisa in pacchetti più piccoli e più gestibili che vengono caricati selettivamente e su richiesta. L'obiettivo principale di questa tecnica è migliorare l'esperienza utente complessiva riducendo il tempo di caricamento iniziale e mantenendo un'interattività fluida all'interno di un'applicazione. Ricerche e statistiche hanno dimostrato che tempi di caricamento delle pagine più rapidi si traducono in un migliore coinvolgimento degli utenti, tassi di conversione più elevati e migliori prestazioni di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO).

Quando si sviluppa un'applicazione Web, è normale che il frontend cresca in dimensioni e complessità man mano che nel tempo vengono aggiunte più funzionalità, librerie e moduli. All'aumentare delle dimensioni dell'applicazione, il caricamento richiede più tempo, il che può causare rallentamenti significativi e influire sull'esperienza complessiva dell'utente. La suddivisione del codice frontend risolve questo problema suddividendo la base di codice JavaScript in blocchi più piccoli che possono essere caricati solo quando necessario. In questo modo, gli utenti non devono scaricare e analizzare l'intero file JavaScript durante il caricamento iniziale, riducendo così in modo significativo il tempo necessario affinché l'applicazione diventi interattiva.

Esistono vari modi per applicare le tecniche di suddivisione del codice frontend in un'applicazione Web, alcuni esempi sono:

Suddivisione basata sul percorso: in questo approccio, il codice è organizzato in pacchetti separati basati su diversi percorsi o pagine all'interno dell'applicazione web. Quando un utente naviga verso un percorso specifico, viene caricato solo il codice per quel particolare percorso, riducendo il tempo di caricamento complessivo. Suddivisione a livello di componente: simile alla suddivisione basata sul percorso, la suddivisione a livello di componente suddivide il codice in bundle separati in base ai singoli componenti. Quando un utente interagisce con un componente specifico, viene caricato solo il codice necessario per quel componente, riducendo ulteriormente la dimensione del caricamento iniziale. Suddivisione su richiesta: questo metodo prevede la suddivisione del codice in blocchi più piccoli in base alle varie interazioni o condizioni dell'utente. Ad esempio, alcune funzionalità o librerie potrebbero essere necessarie solo per una frazione della base utenti e la suddivisione del codice può essere utilizzata per caricare tali funzionalità o librerie su richiesta, invece di raggrupparle con il codice dell'applicazione principale.

Per implementare in modo efficace la suddivisione del codice frontend, è possibile utilizzare moderni strumenti di raggruppamento JavaScript come Webpack, Rollup e Parcel. Questi strumenti forniscono supporto integrato per la suddivisione del codice e aiutano ad automatizzare il processo creando file di output separati per ciascuna suddivisione. Inoltre, offrono funzionalità per ottimizzare i bundle generati per prestazioni migliori, come la minimizzazione e la compressione.

Uno dei principali casi d'uso della suddivisione del codice frontend nelle applicazioni Web realizzate con la piattaforma no-code AppMaster è quello di migliorare l'esperienza dell'utente finale, in particolare per le applicazioni con una notevole quantità di interattività ed elementi di interfaccia utente complessi. Poiché la piattaforma genera applicazioni Web utilizzando il framework Vue3 e JavaScript/TypeScript, l'approccio alla suddivisione del codice si allinea bene con la struttura e l'architettura generali delle applicazioni generate.

Inoltre, AppMaster consente ai clienti di progettare e modificare visivamente la logica aziendale di ogni componente all'interno del Web Business Process (BP) designer. Incorporando il Frontend Code Splitting nella logica lato client, le applicazioni web generate possono diventare sempre più interattive mantenendo livelli di performance ottimali.

Il concetto di suddivisione del codice frontend può essere esteso anche alle applicazioni mobili basate su server sviluppate utilizzando AppMaster. Utilizzando tecniche e principi simili, come il caricamento su richiesta delle risorse e l'organizzazione modulare del codice, è possibile migliorare anche l'efficienza e la reattività complessive delle applicazioni mobili generate.

In conclusione, il Frontend Code Splitting è una tecnica di ottimizzazione vitale che può migliorare significativamente l'esperienza dell'utente nelle applicazioni web. Sfruttando i moderni strumenti di raggruppamento JavaScript, gli sviluppatori possono dividere efficacemente la propria base di codice in pacchetti più piccoli e più gestibili, adattati alle esigenze e ai requisiti specifici dei singoli utenti. Incorporare la suddivisione del codice frontend nei progetti sviluppati con la piattaforma no-code AppMaster può portare alla creazione di applicazioni web e mobili altamente performanti ed efficienti che forniscono un'esperienza utente eccellente mantenendo una base di codice pulita, scalabile e ben strutturata.