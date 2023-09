Frontend Code Splitting refere-se à técnica de otimização no desenvolvimento de software onde a base de código JavaScript de um aplicativo da web é dividida em pacotes menores e mais gerenciáveis ​​que são carregados seletivamente e sob demanda. O objetivo principal desta técnica é melhorar a experiência geral do usuário, reduzindo o tempo de carregamento inicial e mantendo uma interatividade suave dentro de um aplicativo. Pesquisas e estatísticas mostraram que tempos de carregamento de página mais rápidos resultam em melhor envolvimento do usuário, taxas de conversão mais altas e melhor desempenho de otimização de mecanismo de pesquisa (SEO).

Ao desenvolver uma aplicação web, é comum que o frontend cresça em tamanho e complexidade à medida que mais recursos, bibliotecas e módulos são adicionados ao longo do tempo. À medida que o tamanho do aplicativo aumenta, ele demora mais para carregar, o que pode causar lentidão significativa e afetar a experiência geral do usuário. A divisão de código de front-end resolve esse problema dividindo a base de código JavaScript em pedaços menores que podem ser carregados somente quando necessário. Dessa forma, os usuários não precisam baixar e analisar todo o arquivo JavaScript durante o carregamento inicial, reduzindo significativamente o tempo que o aplicativo leva para se tornar interativo.

Existem várias maneiras de aplicar técnicas de Frontend Code Splitting em uma aplicação web, sendo alguns exemplos:

Divisão baseada em rota: nesta abordagem, o código é organizado em pacotes separados com base em diferentes rotas ou páginas dentro do aplicativo da web. Quando um usuário navega para uma rota específica, apenas o código dessa rota específica é carregado, reduzindo o tempo geral de carregamento. Divisão em nível de componente: semelhante à divisão baseada em rota, a divisão em nível de componente divide o código em pacotes separados com base em componentes individuais. Quando um usuário interage com um componente específico, apenas o código necessário para esse componente é carregado, minimizando ainda mais o tamanho da carga inicial. Divisão sob demanda: este método envolve a divisão do código em pedaços menores de acordo com várias interações ou condições do usuário. Por exemplo, certos recursos ou bibliotecas podem ser necessários apenas para uma fração da base de usuários, e a divisão de código pode ser utilizada para carregar esses recursos ou bibliotecas sob demanda, em vez de agrupá-los com o código principal do aplicativo.

Para implementar a divisão de código de front-end de maneira eficaz, ferramentas modernas de agrupamento de JavaScript, como Webpack, Rollup e Parcel, podem ser utilizadas. Essas ferramentas fornecem suporte integrado para divisão de código e ajudam a automatizar o processo, criando arquivos de saída separados para cada divisão. Além disso, oferecem recursos de otimização dos pacotes gerados para melhor desempenho, como minificação e compactação.

Um dos principais casos de uso para divisão de código front-end em aplicativos da web criados com a plataforma no-code AppMaster é aprimorar a experiência do usuário final, especialmente para aplicativos com uma quantidade significativa de interatividade e elementos de UI complexos. Como a plataforma gera aplicativos da web usando a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, a abordagem de divisão de código se alinha bem com a estrutura geral e a arquitetura dos aplicativos gerados.

Além disso, AppMaster permite que os clientes projetem e editem visualmente a lógica de negócios de cada componente dentro do designer Web Business Process (BP). Ao incorporar o Frontend Code Splitting na lógica do lado do cliente, os aplicativos web gerados podem se tornar cada vez mais interativos, mantendo níveis ideais de desempenho.

O conceito de Frontend Code Splitting também pode ser estendido aos aplicativos móveis baseados em servidor desenvolvidos usando AppMaster. Ao empregar técnicas e princípios semelhantes, como carregamento de recursos sob demanda e organização modular de código, a eficiência geral e a capacidade de resposta das aplicações móveis geradas também podem ser melhoradas.

Concluindo, Frontend Code Splitting é uma técnica de otimização vital que pode melhorar significativamente a experiência do usuário em aplicações web. Ao aproveitar as modernas ferramentas de empacotamento de JavaScript, os desenvolvedores podem dividir efetivamente sua base de código em pacotes menores e mais gerenciáveis, adaptados às necessidades e requisitos específicos de usuários individuais. Incorporar a divisão de código front-end em projetos desenvolvidos com a plataforma no-code AppMaster pode levar à criação de aplicativos web e móveis de alto desempenho e eficientes que fornecem uma excelente experiência ao usuário, mantendo uma base de código limpa, escalonável e bem estruturada.