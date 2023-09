Frontend-code splitsen

Frontend Code Splitting verwijst naar de optimalisatietechniek bij softwareontwikkeling waarbij de JavaScript-codebasis van een webapplicatie wordt opgedeeld in kleinere, beter beheersbare bundels die selectief en on-demand worden geladen. Het primaire doel van deze techniek is het verbeteren van de algehele gebruikerservaring door de initiële laadtijd te verkorten en een soepele interactiviteit binnen een applicatie te behouden. Onderzoek en statistieken hebben aangetoond dat snellere laadtijden van pagina's resulteren in een betere gebruikersbetrokkenheid, hogere conversiepercentages en verbeterde prestaties van zoekmachineoptimalisatie (SEO).

Bij het ontwikkelen van een webapplicatie is het gebruikelijk dat de frontend in omvang en complexiteit groeit naarmate er in de loop van de tijd meer functies, bibliotheken en modules worden toegevoegd. Naarmate de omvang van de applicatie groter wordt, duurt het laden langer, wat aanzienlijke vertragingen kan veroorzaken en de algehele gebruikerservaring kan beïnvloeden. Frontend Code Splitting lost dit probleem op door de JavaScript-codebase op te splitsen in kleinere stukjes die alleen kunnen worden geladen als dat nodig is. Op deze manier hoeven gebruikers niet het volledige JavaScript-bestand te downloaden en te parseren tijdens de eerste keer laden, waardoor de tijd die nodig is voordat de applicatie interactief wordt aanzienlijk wordt verkort.

Er zijn verschillende manieren om Frontend Code Splitting-technieken toe te passen in een webapplicatie, met enkele voorbeelden:

Op route gebaseerde splitsing: bij deze aanpak wordt de code georganiseerd in afzonderlijke bundels op basis van verschillende routes of pagina's binnen de webapplicatie. Wanneer een gebruiker naar een specifieke route navigeert, wordt alleen de code voor die specifieke route geladen, waardoor de totale laadtijd wordt verkort. Splitsen op componentniveau: Net als bij op routes gebaseerd splitsen, wordt de code op componentniveau opgesplitst in afzonderlijke bundels op basis van individuele componenten. Wanneer een gebruiker interactie heeft met een specifiek onderdeel, wordt alleen de code geladen die nodig is voor dat onderdeel, waardoor de omvang van het aanvankelijk laden verder wordt geminimaliseerd. Splitsen op aanvraag: bij deze methode wordt de code in kleinere stukken gesplitst op basis van verschillende gebruikersinteracties of omstandigheden. Bepaalde functies of bibliotheken zijn bijvoorbeeld mogelijk slechts nodig voor een fractie van het gebruikersbestand, en codesplitsing kan worden gebruikt om die functies of bibliotheken op aanvraag te laden, in plaats van ze te bundelen met de hoofdapplicatiecode.

Voor een effectieve implementatie van Frontend Code Splitting kunnen moderne JavaScript-bundelingstools zoals Webpack, Rollup en Parcel worden gebruikt. Deze tools bieden ingebouwde ondersteuning voor het splitsen van code en helpen bij het automatiseren van het proces door voor elke splitsing afzonderlijke uitvoerbestanden te maken. Bovendien bieden ze functies voor het optimaliseren van de gegenereerde bundels voor betere prestaties, zoals minificatie en compressie.

Een van de belangrijkste gebruiksscenario's voor Frontend Code Splitting in webapplicaties die zijn gebouwd met het AppMaster no-code platform is het verbeteren van de eindgebruikerservaring, vooral voor applicaties met een aanzienlijke hoeveelheid interactiviteit en complexe UI-elementen. Omdat het platform webapplicaties genereert met behulp van het Vue3-framework en JavaScript/TypeScript, sluit de codesplitsingsaanpak goed aan bij de algemene structuur en architectuur van de gegenereerde applicaties.

Bovendien stelt AppMaster klanten in staat om de bedrijfslogica van elk onderdeel visueel te ontwerpen en te bewerken binnen de Web Business Process (BP)-ontwerper. Door Frontend Code Splitting op te nemen in de logica aan de clientzijde kunnen de gegenereerde webapplicaties steeds interactiever worden met behoud van optimale prestatieniveaus.

Het concept van Frontend Code Splitting kan ook worden uitgebreid naar de servergestuurde mobiele applicaties die met AppMaster zijn ontwikkeld. Door vergelijkbare technieken en principes te gebruiken, zoals het on-demand laden van bronnen en modulaire code-organisatie, kunnen de algehele efficiëntie en responsiviteit van de gegenereerde mobiele applicaties ook worden verbeterd.

Kortom, Frontend Code Splitting is een essentiële optimalisatietechniek die de gebruikerservaring in webapplicaties aanzienlijk kan verbeteren. Door gebruik te maken van moderne JavaScript-bundelingstools kunnen ontwikkelaars hun codebase effectief verdelen in kleinere, beter beheersbare bundels die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en vereisten van individuele gebruikers. Het opnemen van Frontend Code Splitting in projecten die zijn ontwikkeld met het AppMaster no-code platform kan leiden tot de creatie van zeer performante en efficiënte web- en mobiele applicaties die een uitstekende gebruikerservaring bieden met behoud van een schone, schaalbare en goed gestructureerde codebase.