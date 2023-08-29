الواجهة الأمامية WebSockets

Frontend WebSockets هي تقنية تتيح الاتصال ثنائي الاتجاه في الوقت الفعلي بين الواجهة الأمامية لتطبيق الويب (أي متصفح الويب الخاص بالمستخدم) والواجهة الخلفية للخادم. توفر WebSockets قناة اتصال ثنائية الاتجاه، مما يعني أنه يمكن تبادل البيانات في وقت واحد في كلا الاتجاهين، على عكس نموذج الاستجابة للطلب التقليدي المستخدم عادةً في الاتصالات المستندة إلى HTTP.

تم تصميم بروتوكول WebSocket، الذي تم توحيده بواسطة IETF باسم RFC 6455، لإنشاء اتصال آمن وذو زمن وصول منخفض ومستمر بين العملاء والخوادم. ومن خلال هذا الاتصال، يمكن للتطبيقات دفع البيانات إلى العملاء في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى الاقتراع المتكرر أو تعقيدات آليات الاقتراع الطويلة. يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء وتجربة المستخدم لتطبيقات الويب، مثل تطبيقات الدردشة والألعاب عبر الإنترنت والإشعارات في الوقت الفعلي والتحديثات المباشرة للبيانات المالية، على سبيل المثال لا الحصر.

في سياق تطوير الواجهة الأمامية، يتم دعم WebSockets بواسطة جميع متصفحات الويب الحديثة عبر واجهة برمجة تطبيقات JavaScript مخصصة. تسمح واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه لمطوري الواجهة الأمامية بإنشاء اتصالات WebSocket وإدارتها والتفاعل معها، وإرسال واستقبال البيانات، والتعامل مع أحداث الاتصال. وبالتالي، فإن الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات هذه تعني أنه يمكن للمطورين استخدام ميزات الوقت الفعلي، مثل التحديثات المباشرة أو الألعاب متعددة اللاعبين، دون الحاجة إلى أي مكتبات أو مكونات إضافية إضافية.

في منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات وعمليات أعمال endpoints REST API وWebSocket لتطبيقاتهم بشكل مرئي. عند إنشاء تطبيقات الويب، يمكن للعملاء استخدام Web BP Designer لتحديد منطق الأعمال الخاص بالمكونات وجعل تطبيقات الويب الخاصة بهم تفاعلية بالكامل. يتم تنفيذ Web BPs داخل متصفح المستخدم، مما يتيح التفاعلات في الوقت الفعلي من خلال اتصالات WebSocket.

يوفر دمج WebSockets للواجهة الأمامية في تطبيقات AppMaster العديد من المزايا. أولاً، يعمل على زيادة استجابة التطبيق من خلال تلقي التحديثات في الوقت الفعلي من الخادم بكفاءة دون الحاجة إلى التحديث أو تقديم طلبات متكررة. وهذا يقلل من زمن الوصول ويعزز تجربة المستخدم ويقلل من تحميل الخادم. ثانيًا، فهو يسهل تنفيذ الميزات المعقدة في الوقت الفعلي في تطبيقات الويب، مثل التحرير التعاوني والألعاب عبر الإنترنت والمراسلة الفورية وبث الصوت/الفيديو المباشر.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster يستخدم إطار عمل Vue3 في إنشاء تطبيقات الويب، يمكن إدارة اتصالات WebSocket الأمامية بسهولة ودمجها في مكونات Vue، مما يضمن الاتصال السلس بين العميل والخادم. يعمل هذا التكامل على تبسيط عملية تطوير التطبيقات مع الحفاظ على معايير AppMaster عالية الجودة، مما يمهد الطريق لتطبيقات الويب القوية ذات الإمكانات في الوقت الفعلي.

يعد الأمان جانبًا حاسمًا في اتصالات WebSocket، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الحساسة لبعض البيانات في الوقت الفعلي. ولمعالجة هذه المشكلة، يقوم بروتوكول WebSocket بتنفيذ اتصال WebSocket آمن (WSS)، والذي يستخدم تشفير TLS لحماية البيانات أثناء النقل. وبالتالي، تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بروتوكول WSS لضمان سلامة البيانات وسريتها أثناء اتصال WebSocket.

تلعب Frontend WebSockets أيضًا دورًا مهمًا في تمكين نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال الاستفادة من الاتصال في الوقت الفعلي وضمان المزامنة بين العميل والخادم، يتيح AppMaster للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. تعمل هذه الميزة على تحسين سرعة وكفاءة تحديثات التطبيقات بشكل كبير، مما يضمن أن تكون تطبيقات الهاتف المحمول محدثة دائمًا ومتوافقة مع متطلبات العمل.

في الختام، تعد WebSockets للواجهة الأمامية مكونًا أساسيًا لتطوير تطبيقات الويب الحديثة، مما يتيح الاتصال ثنائي الاتجاه في الوقت الفعلي بين العميل والخادم. من خلال دمج هذه التقنية في منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات غنية بالميزات وتفاعلية وسريعة الاستجابة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المتغيرة باستمرار. مع كون AppMaster بمثابة العمود الفقري لتكامل WebSocket للواجهة الأمامية وإنشاء التطبيقات، يمكن للشركات تسريع عملية التطوير بشكل كبير، وتأمين البيانات أثناء النقل، والتوسع مع الطلب مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء. ويضمن هذا في النهاية تجربة مستخدم سلسة، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين وميزة تنافسية في السوق الرقمية.