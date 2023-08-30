يشير تكرار النشر إلى تنفيذ مثيلات أو نسخ متماثلة أو نسخ متعددة من تطبيق أو مكون عبر خوادم أو بيئات أو مواقع جغرافية مختلفة، مما يضمن الأداء الأمثل للنظام والتوافر والتسامح مع الأخطاء. تعد هذه الممارسة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار التطبيقات البرمجية وأمنها واستجابتها، خاصة في السيناريوهات ذات الطلب المرتفع وحركة المرور العالية، لأنها تسمح بالتوزيع السلس لأعباء العمل والاسترداد في حالة الفشل أو الاضطرابات. وفي سياق منصة AppMaster no-code ، يصبح هذا الأمر أكثر أهمية حيث من المتوقع إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة، مما يلبي متطلبات المستخدم المختلفة وحالات الاستخدام.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لتكرار النشر في قدرته على توفير التوفر العالي (HA) للتطبيقات. يعد تحقيق HA أمرًا بالغ الأهمية للتطبيقات ذات المهام الحرجة والحساسة للوقت، لأنه يضمن تقليل وقت توقف النظام، بسبب الأعطال أو الصيانة، أو القضاء عليه تمامًا. ومن خلال دمج استراتيجيات النشر المتكررة في بنية التطبيقات وتصميمها، يمكن للمطورين الحفاظ على وقت التشغيل وتقليل مخاطر فقدان البيانات وضمان سلاسة العمليات التجارية. على سبيل المثال، تعمل تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة الخاصة بـ AppMaster ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go، على زيادة تكرار النشر لتحسين قابلية التوسع بشكل كبير لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

علاوة على ذلك، يعد تكرار النشر أمرًا ضروريًا لتمكين موازنة التحميل. من خلال توزيع طلبات المستخدمين وعبء العمل وحركة المرور عبر مثيلات أو مواقع متعددة، يمكن للتطبيقات إدارة التحميل والاستجابة بشكل أفضل، مما يضمن الأداء الأمثل لجميع المستخدمين بغض النظر عن ارتفاع حركة المرور أو تقلباتها. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد عمليات النشر المتكررة أيضًا في تقليل زمن الوصول من خلال السماح للمستخدمين بالوصول إلى مثيلات التطبيق الأقرب إلى موقعهم الجغرافي، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لنقل البيانات وتعزيز تجربة المستخدم النهائي.

تكمن الميزة البارزة الأخرى لتكرار النشر في قدرته على تحسين قدرات التعافي من الكوارث. في حالة حدوث حالات فشل أو تعطل أو انتهاكات أمنية، يتيح وجود إعداد نشر متكرر إمكانية الاسترداد السريع واستعادة المكونات أو التطبيقات المتأثرة. وهذا بدوره يمنع التأثيرات الضارة على العمليات التجارية وعلاقات العملاء وتجربة المستخدم الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم عمليات النشر المتكررة أيضًا في تعزيز أمان النظام من خلال السماح للمطورين بعزل حركة المرور الضارة المحتملة أو المكونات المخترقة، وبالتالي منع الخروقات الأمنية واسعة النطاق أو تسرب البيانات.

تؤكد منصة AppMaster no-code على أهمية تكرار النشر في عملية إنشاء التطبيقات الخاصة بها. من خلال تقديم خطط اشتراك متنوعة، بما في ذلك Business وBusiness+ وEnterprise، يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء ملفات تنفيذية وملفات ثنائية وكود المصدر، مما يسمح بالنشر في بيئات متكاملة أو محلية مختلفة. علاوة على ذلك، مع كل تغيير في مخططات التطبيق، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية، مما يلغي الديون الفنية ويضمن تكرار النشر السلس.

يمكن تحقيق تكرار النشر باستخدام استراتيجيات مختلفة، مثل القياس الأفقي والرأسي، بالإضافة إلى استخدام أنماط نشر مختلفة مثل التكوينات النشطة النشطة أو النشطة السلبية. يتضمن القياس الأفقي عادةً زيادة عدد مثيلات التطبيق أو الخوادم أو البيئات، ونشر عبء العمل وطلبات المستخدم عبر هذه الإعدادات الموزعة. من ناحية أخرى، يشير القياس الرأسي إلى الزيادة في سعة أو موارد المثيلات أو الخوادم الفردية، مثل إضافة المزيد من المعالجات أو الذاكرة أو وحدات التخزين، للتعامل مع عبء العمل الإضافي أو حركة المرور. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تكوينات النشر النشطة النشطة معالجة طلبات المستخدم في وقت واحد عبر مثيلات متعددة، في حين تعالج التكوينات النشطة السلبية الطلبات من خلال المثيلات الأساسية، حيث تعمل المثيلات الثانوية كنسخة احتياطية أو احتياطية في حالة الفشل أو الاضطرابات.

لقد أصبح استخدام تكرار النشر جانبًا حاسمًا في ممارسات تطوير البرمجيات المعاصرة، لا سيما بالنظر إلى التعقيد المتزايد وحجم التطبيقات، فضلاً عن الطلبات والتوقعات المتزايدة باستمرار للمستخدمين. من خلال دمج مبادئ التكرار في عمليات التطوير الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحسين أداء وأمن ومرونة تطبيقاتها البرمجية بشكل كبير، وبالتالي تحسين العمليات التجارية، وتخفيف المخاطر، وتعزيز تجارب المستخدم الإيجابية. بفضل الطبيعة التكيفية والشاملة لمنصة AppMaster no-code ، يمكن دمج مبادئ تكرار النشر وتنفيذها بسهولة عبر مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات وأحجامها ومجالات الصناعة، مما يجعلها أداة لا بد منها في البرامج الحديثة مشهد التنمية.