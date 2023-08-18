في سياق التطوير no-code ، يشير "الشخص" إلى تمثيل مفصل للمستخدم أو العميل المستهدف لتطبيق أو منتج أو نظام معين يتم تطويره باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster . يعد الأشخاص أداة أساسية في مراحل التصميم والاختبار والتنفيذ لتطوير التطبيقات ، مما يساعد المطورين ومديري المنتجات وأصحاب المصلحة على فهم المستخدمين المستهدفين والتعاطف معهم بشكل أفضل. علاوة على ذلك ، تسهل الشخصيات عملية اتخاذ القرار في جميع جوانب تصميم البرامج ، وتجربة المستخدم (UX) ، وتحديد أولويات الميزات ، واستراتيجية المنتج الشاملة.

يبدأ إنشاء شخصيات دقيقة ومفيدة عادةً بإجراء بحث مكثف للمستخدم لجمع المعلومات الديموغرافية والأهداف أو الدوافع ونقاط الألم وأنماط السلوك والتفضيلات. اعتمادًا على نطاق المشروع ، قد يتضمن هذا البحث مقابلات واستطلاعات وتحليلات ، إلى جانب دراسة اتجاهات الصناعة أو تحليلات المنافسين أو آراء الخبراء. من خلال هذه العملية ، يقوم مطورو البرامج no-code بجمع البيانات الضرورية لفهم جمهورهم المستهدف بشكل كامل ، مما يمكنهم من إنشاء شخصيات خيالية بدقة تمثل شرائح مستخدمين مختلفة.

بمجرد اكتمال بحث المستخدم ، يستخدم مطورو no-code هذه البيانات لبناء شخصيات مفصلة للغاية ، حيث يركز كل شخص عادةً على نوع مستخدم معين أو دور معين داخل الجمهور المستهدف. قد يشمل ذلك تحديد عمر الشخص ، والجنس ، والمهنة ، والتعليم ، والعادات اليومية ، والاهتمامات ، والإتقان التكنولوجي ، والسمات الأخرى ذات الصلة ، والتي يتم تقديمها عادةً في شكل مرئي وسرد لسهولة الاستهلاك من قبل فريق التطوير. علاوة على ذلك ، قد يربط المطورون معلومات الشخصية بسيناريوهات ومشاكل العالم الحقيقي ، موضحين كيفية تفاعلهم مع التطبيق واعتبارات التصميم الممكنة لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

يعد استخدام الأشخاص جانبًا مهمًا بشكل خاص في مجال الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، حيث تعتمد هذه الأدوات بشكل كبير على فهم المستخدم الواضح والتصميم البديهي. يعني الوصول إلى شخصيات دقيقة ومفصلة أن مطوري البرامج no-code يمكنهم تصميم واجهة مستخدم تطبيقاتهم وتجربة المستخدم والميزات والأداء العام لتطبيقاتهم بشكل فعال لتلبية الاحتياجات المحددة لجمهورهم. يساهم هذا في تقليل الوقت المستغرق في الوصول إلى السوق ، وتحسين رضا العملاء ، وتقليل تكاليف التطوير بمرور الوقت.

باستخدام AppMaster كمثال لمنصة no-code ، من المهم النظر في كيفية تفاعل مختلف الشخصيات مع البرنامج. نظرًا لأن AppMaster مصمم ليتم استخدامه من قبل مجموعة من العملاء - من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات - يسمح التحليل الشخصي المناسب للمطورين بتخصيص تطبيقاتهم لتلائم أنواع المستخدمين والصناعات المختلفة. من خلال تحليل بيانات الشخصية ودمجها في عملية التطوير الخاصة بهم ، يمكن أن يوفر AppMaster حلولًا مخصصة لمختلف العملاء ، مما يعزز رضا المستخدم بشكل عام واعتماد السوق.

علاوة على ذلك ، يساعد اعتماد الشخصيات في بيئة no-code على تحسين الكفاءة وإمكانية الصيانة من خلال ضمان أن تزيل التطبيقات الغموض عن المهام المعقدة ، وتبسيط التنقل ، وتلبية احتياجات المستخدمين بمستويات مهارات تكنولوجية متفاوتة. يمكن أن يعمل الأشخاص أيضًا كخط أساس لاختبار قابلية الاستخدام ، مما يسمح للمطورين بالتحقق من صحة تصميمات تطبيقاتهم وإجراء التكرارات بناءً على توقعات المستخدم في العالم الحقيقي. ينتج عن هذا منتج مُحسَّن للغاية ويتمحور حول المستخدم.

ميزة بارزة أخرى لاستخدام الشخصيات في سياق الأنظمة الأساسية التي no-code هي الفهم الشامل لتفاعلات المستخدم عبر نقاط اتصال مختلفة للواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. نظرًا للقدرات الواسعة لـ AppMaster في إنشاء تطبيقات لمنصات مختلفة ، يمكن تحسين التفاعل السلس والاتساق بين الأجهزة من خلال أساليب التصميم التي تعتمد على الأشخاص. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجربة مستخدم نهائية أكثر توحيدًا وإرضاءً عبر جميع الأجهزة مع تبسيط عملية صنع القرار للمطورين.

يلعب الأشخاص دورًا مهمًا في عملية تطوير الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster من خلال تمكين المطورين ومديري المنتجات وأصحاب المصلحة الآخرين من فهم المستخدمين المستهدفين واتخاذ قرارات مستنيرة طوال دورة حياة التطبيق بأكملها. من خلال دمج نهج التصميم الذي يحركه الشخص ، يمكن لمطوري البرامج no-code تحسين تجربة المستخدم والوظائف العامة للتطبيق ، مما يؤدي إلى منتج أكثر تركيزًا على المستخدم ، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وتقليل الوقت اللازم للتسويق.