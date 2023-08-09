برامج بدون كود </ h2>

برنامج No-Code هو نهج ثوري لتطوير البرامج يمكّن المستخدمين من إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى الترميز اليدوي. توفر هذه الطريقة المبتكرة واجهة مرئية تسمح للمستخدمين بتطوير التطبيقات من خلال مكونات drag-and-drop والنمذجة المرئية والتكوين. يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها بكفاءة من خلال استخدام برامج بدون تعليمات برمجية ، مما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطة بتطوير البرامج مع الحفاظ على معايير الأداء وقابلية التوسع العالية. السمة الرئيسية للبرامج no-code هي قدرتها على جعل تطوير البرمجيات في متناول جمهور أوسع ، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم معرفة أو خبرة برمجية رسمية. تُمكِّن برامج No-code المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات مخصصة تلبي احتياجاتهم الخاصة. من خلال تقديم أدوات لتبسيط مهام التطوير المعقدة ، تقلل المنصات no-code بشكل كبير من حاجز الدخول لغير المطورين ، مثل محترفي الأعمال وأصحاب المصلحة والمبدعين المستقلين ، مما يزيد من الإنتاجية والابتكار عبر الصناعات.

البحث والإحصاء

وفقًا لتقرير Gartner ، بحلول عام 2024 ، سيشكل تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات. يُعزى نمو البرامج no-code بشكل أساسي إلى الطلب المتزايد باستمرار على الحلول الرقمية ونقص المطورين في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، صنف تقرير Forrester البرمجيات no-code ضمن أهم اتجاهات التكنولوجيا الاستراتيجية ، معترفًا بقيمته للشركات من حيث زيادة الكفاءة وتحسين الموارد. أدى النمو السريع للبرامج no-code إلى ظهور العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، كل منها متخصص في مجالات مختلفة ، مثل تطوير التطبيقات وتصميم الويب والأتمتة.

AppMaster: رائد في مجال البرمجيات No-Code

AppMaster عبارة عن نظام أساسي قوي وشامل no-code مصمم لتسريع عملية إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. يوفر النظام الأساسي مجموعة غنية من الأدوات المرئية ، بما في ذلك إنشاء نماذج البيانات ، وتصميم عمليات الأعمال ، و REST API ، ونقاط نهاية خدمة WebSocket. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية فعالة باستخدام Go (Golang) وتطبيقات الويب التي تستخدم إطار عمل Vue3 و JavaScript / TypeScript وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة ، باستخدام حاويات Docker للواجهة الخلفية ونشرها على الأنظمة الأساسية السحابية. يعزز برنامج AppMaster no-code قابلية التوسع والكفاءة ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع بمقدار 10 أضعاف و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة للعديد من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

مزايا برامج No-Code

إمكانية الوصول: تتيح البرامج No-code للأشخاص ذوي مستويات المهارة المختلفة إنشاء تطبيقات ، مما يفتح إمكانيات جديدة للمطورين المواطنين.

تتيح البرامج للأشخاص ذوي مستويات المهارة المختلفة إنشاء تطبيقات ، مما يفتح إمكانيات جديدة للمطورين المواطنين. السرعة: بدون الحاجة إلى الترميز اليدوي ، يصبح تطوير التطبيقات أسرع بشكل ملحوظ ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الحلول الرقمية ووضع نماذج أولية لها ونشرها بسرعة.

بدون الحاجة إلى الترميز اليدوي ، يصبح تطوير التطبيقات أسرع بشكل ملحوظ ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الحلول الرقمية ووضع نماذج أولية لها ونشرها بسرعة. الفعالية من حيث التكلفة: تقلل البرامج No-code من تكاليف التطوير من خلال تقليل الاعتماد على المطورين المتخصصين ، مع الاستمرار في تقديم نتائج عالية الجودة.

تقلل البرامج من تكاليف التطوير من خلال تقليل الاعتماد على المطورين المتخصصين ، مع الاستمرار في تقديم نتائج عالية الجودة. أجيليتي: إلغاء الديون التقنية والقدرة على تجديد التطبيقات من الصفر يوفر المرونة في تعديل المتطلبات ، مما يضمن التحسين المستمر والقدرة على التكيف.

إلغاء الديون التقنية والقدرة على تجديد التطبيقات من الصفر يوفر المرونة في تعديل المتطلبات ، مما يضمن التحسين المستمر والقدرة على التكيف. قابلية التوسع: تستفيد الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster من التقنيات القوية لضمان قدرة التطبيقات على خدمة حالات الاستخدام عالية الأحمال وتلبية المتطلبات على مستوى المؤسسة.

برامج No-Code في المؤسسة

البرامج No-code لها تأثير كبير ومتزايد على مشهد المؤسسة. مع استمرار المنظمات في البحث عن حلول رشيقة تلبي احتياجات التحول الرقمي الخاصة بها ، تمثل الأنظمة الأساسية no-code لا يقدر بثمن يتماشى مع أهدافها:

التحول الرقمي: يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code لإنشاء تطبيقات مخصصة وخدمات رقمية ومنتجات تدفع الابتكار بسرعة.

يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأنظمة الأساسية لإنشاء تطبيقات مخصصة وخدمات رقمية ومنتجات تدفع الابتكار بسرعة. الكفاءة التشغيلية: تساعد البرامج No-code المؤسسات على أتمتة المهام المتكررة ، وتبسيط العمليات التجارية ، وزيادة استخدام الموارد إلى أقصى حد.

تساعد البرامج المؤسسات على أتمتة المهام المتكررة ، وتبسيط العمليات التجارية ، وزيادة استخدام الموارد إلى أقصى حد. التعاون: من خلال تبسيط تطوير التطبيقات ، تتيح البرامج no-code للمهنيين من مختلف الإدارات التعاون الفعال ومشاركة الأفكار وإنشاء الحلول التي تلبي احتياجات العمل المحددة.

تعد البرامج No-code أسلوبًا قويًا لتطوير البرامج يمكن أن تحدث ثورة في الصناعة. من خلال تقديم حلول يمكن الوصول إليها وفعالة وفعالة من حيث التكلفة ، تعمل المنصات no-code مثل AppMaster على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج وتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية تلبي متطلباتهم الفريدة. نظرًا لاستمرار اكتساب البرامج no-code قوة دفع وتطور ، فإنها تعد بجلب المزيد من التطورات التي من شأنها تحسين وتبسيط عملية التطوير بأكملها.