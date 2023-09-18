النموذج العادي لمفتاح المجال (DKNF) هو مبدأ تصميم موحد يتم تطبيقه أثناء عملية تصميم مخطط قاعدة البيانات، وتحديدًا في سياق قواعد البيانات العلائقية. تم تقديم DKNF لأول مرة بواسطة رونالد فاجن في عام 1981 من أجل معالجة الحالات الشاذة المحتملة الناشئة عن أشكال التطبيع الأخرى، مثل نموذج Boyce-Codd العادي (BCNF) والنموذج العادي الثالث (3NF).

DKNF هو مفهوم تصميم قوي يهدف إلى التخلص من التكرار وتحديث الحالات الشاذة في مخطط قاعدة البيانات مع الحفاظ على الامتثال لنماذج التسوية الأخرى. في جوهر الأمر، يضمن DKNF أن كل قيد للمجال (مجموعة جميع القيم الصالحة للسمة) يتم فرضه بواسطة مفتاح أو مجموعة من المفاتيح. لتحقيق DKNF، يجب أن يستوفي مخطط قاعدة البيانات المعايير التالية:

يجب أن تكون جميع القيود المفروضة على البيانات الموجودة في المجال نتيجة للمفتاح، والمفتاح بأكمله، ولا شيء غير المفتاح (فيما يتعلق بكل من الجدول والسمة قيد النظر). يجب أن تعتمد أي سمة في قاعدة البيانات بشكل كامل على جميع المفاتيح التي يمكنها تحديدها.

إن تحقيق DKNF له عدد من الفوائد في تصميم وكفاءة مخطط قاعدة البيانات. تشمل هذه الفوائد ما يلي:

القضاء على التكرار: يضمن DKNF أن جميع السمات غير الرئيسية تعتمد بشكل كامل على المفتاح الأساسي، وبالتالي تقليل فرص تكرار البيانات داخل مخطط قاعدة البيانات.

يضمن DKNF أن جميع السمات غير الرئيسية تعتمد بشكل كامل على المفتاح الأساسي، وبالتالي تقليل فرص تكرار البيانات داخل مخطط قاعدة البيانات. تحسين سلامة البيانات: من خلال فرض جميع قيود المجال من خلال المفاتيح، تحافظ DKNF على سلامة البيانات من خلال ضمان تخزين البيانات الصالحة فقط في قاعدة البيانات.

من خلال فرض جميع قيود المجال من خلال المفاتيح، تحافظ DKNF على سلامة البيانات من خلال ضمان تخزين البيانات الصالحة فقط في قاعدة البيانات. تقليل حالات شذوذ التحديث: باستخدام مخطط DKNF، من غير المرجح أن تؤدي التغييرات في البيانات إلى حالات عدم اتساق، حيث أن كل سمة غير رئيسية تعتمد بشكل كامل على المفتاح الأساسي. يؤدي هذا إلى تقليل مخاطر حدوث حالات شاذة في التحديث، مثل حالات الحذف والإدراج والتعديل.

لتوضيح مفهوم DKNF، دعونا نفكر في مثال. لنفترض أن هناك قاعدة بيانات لتطبيق تجارة إلكترونية يحتوي على كيانات منفصلة للمنتجات والطلبات والعملاء. يمكن أن يحتوي الطلب على منتجات متعددة، ويمكن للعميل تقديم طلبات متعددة. في هذه الحالة، سيكون المفتاح الأساسي لجدول الطلبات عبارة عن مجموعة من معرف الطلب ومعرف العميل، وسيكون المفتاح الأساسي لجدول منتجات الطلب عبارة عن مجموعة من معرف الطلب ومعرف المنتج.

إذا لم يكن مخطط قاعدة البيانات موجودًا في DKNF، فقد تكون هناك سيناريوهات تعتمد فيها السمات جزئيًا فقط على المفتاح المركب. على سبيل المثال، لنفترض أن سمة سعر المنتج مخزنة في جدول طلب المنتجات. في هذا السيناريو، إذا تم تغيير السعر لمنتج واحد في أمر واحد، فيجب تغيير السعر لنفس المنتج في كافة الطلبات الأخرى للحفاظ على الاتساق. هذا مثال على شذوذ التحديث الناتج عن تصميم مخطط غير DKNF.

لإحضار المخطط إلى DKNF، يمكن نقل سمة سعر المنتج إلى جدول المنتجات، مما يجعلها تعتمد بشكل كامل على المفتاح الأساسي لمعرف المنتج. يؤدي هذا إلى التخلص من مخاطر حدوث شذوذ في التحديث في المخطط ويحافظ على سلامة البيانات.

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