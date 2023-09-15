لغة تعريف البيانات (DDL) هي مجموعة فرعية من SQL (لغة الاستعلام الهيكلية) التي تتعامل بشكل خاص مع إنشاء كائنات المخطط وتعديلها وحذفها مثل الجداول وطرق العرض والفهارس والقيود في نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS). يساعد DDL في تحديد وإدارة بنية قاعدة البيانات وكائناتها، ووضع الأساس للتنظيم الشامل وفعالية تخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها. الهدف الأساسي لـ DDL هو فصل البنية المنطقية لقاعدة البيانات عن تنظيمها الفعلي من خلال السماح للمطورين بتعريف الكائنات وإدارتها دون الاهتمام بالتفاصيل الفنية لقاعدة البيانات أو التخزين الأساسي.

في سياق قواعد البيانات العلائقية، تعد كائنات المخطط مكونات حيوية تحدد كيفية تنظيم البيانات وتخزينها وإدارتها والوصول إليها. قد تحتوي قاعدة البيانات العلائقية النموذجية على العديد من الجداول، يحتوي كل منها على مجموعة محددة من الأعمدة وأنواع البيانات. يتم ربط هذه الجداول معًا من خلال علاقات المفاتيح الأساسية والأجنبية، ويتم استخدام الفهارس لتحسين أداء الاستعلام. تساعد القيود المختلفة، مثل القيود الفريدة وغير الخالية وقيود التحقق، في الحفاظ على تكامل البيانات واتساقها داخل قاعدة البيانات. يوفر DDL طريقة قياسية وفعالة للتعبير عن كائنات المخطط هذه وعلاقاتها، مما يتيح تصميم قاعدة بيانات مبسطة وتنفيذها.

تتضمن عبارات DDL الشائعة CREATE TABLE، وALTER TABLE، وDROP TABLE، وCREATE INDEX، وDROP INDEX، وCREATE VIEW، وDROP VIEW. تسمح هذه البيانات لمسؤولي قواعد البيانات أو المطورين بإنشاء كائنات مخطط جديدة، أو تعديل بنية الكائنات الموجودة، أو إزالتها من قاعدة البيانات بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن DDL أذونات كائن المخطط، والتي تتيح التحكم الدقيق في وصول المستخدم إلى كائنات قاعدة البيانات ووظائفها.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقاتهم بشكل مرئي دون الحاجة إلى كتابة بيانات DDL الأولية. يوفر هذا العديد من المزايا، مثل إزالة الحاجة إلى المعرفة العميقة بصيغة DDL، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع تطوير التطبيقات. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية تتوافق مع التقنيات القياسية الصناعية مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول.

يتضمن النهج المرئي لـ AppMaster لإنشاء نموذج البيانات وظيفة drag-and-drop ، مما يجعل عملية تحديد كائنات المخطط وعلاقاتها أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام. وهذا يقلل من منحنى التعلم، مما يسمح للمطورين بالتركيز على التصميم العام ومتطلبات تطبيقاتهم بدلاً من التعامل مع تعقيدات DDL.

يمكن رؤية مثال على قوة DDL في تنفيذ تطبيق التجارة الإلكترونية، حيث تكون الجداول المختلفة مثل العملاء والمنتجات والطلبات وعناصر الطلب ضرورية. باستخدام DDL، يمكن للمطورين إنشاء هذه الجداول وتحديد الأعمدة وأنواع البيانات وإنشاء علاقات المفاتيح الأساسية والأجنبية وتعيين القيود لضمان اتساق البيانات وتكاملها. وبالتالي، يمكن لتطبيق التجارة الإلكترونية الاعتماد على نموذج بيانات قوي ومرن وفعال لدعم وظائفه الأساسية.

تقوم منصة AppMaster no-code تلقائيًا بإنشاء برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات مع كل تغيير في المخططات، مما يتيح تحديثات سلسة للمخطط الأساسي وتحسين إدارة قاعدة البيانات استجابة للمتطلبات المتطورة. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق مبهرة (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم، مما يسهل التعاون والتكامل مع الأنظمة وواجهات برمجة التطبيقات الأخرى.

باختصار، تعد لغة تعريف البيانات (DDL) مكونًا أساسيًا في قواعد البيانات العلائقية، مما يتيح تعريف كائنات المخطط وإدارتها وتطويرها بطريقة موحدة وفعالة. بالاشتراك مع الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ DDL دون الخوض في تعقيداتها الفنية، وبالتالي تسريع عملية تطوير التطبيق، وتحسين الجودة، والتخلص من الديون الفنية.