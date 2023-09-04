نموذج الممثل هو إطار مفاهيمي ورياضي لتصميم وتنفيذ الأنظمة المتزامنة والموزعة والمتسامحة مع الأخطاء التي تعزز قدرًا أكبر من التوازي وقابلية التوسع والمتانة في التطبيقات البرمجية. تمت صياغتها لأول مرة من قبل كارل هيويت في عام 1973 كوسيلة لمواجهة التحديات التي تواجه الحوسبة المتوازية والموزعة. لقد تطور هذا النموذج منذ ذلك الحين إلى نهج شائع لإنشاء تطبيقات عالية الأداء ومرنة عبر مجالات متعددة، بما في ذلك أنظمة الويب والجوال والواجهة الخلفية. مع ظهور المعالجات متعددة النواة، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومنصات الحوسبة السحابية، زادت الحاجة إلى التوازي الفعال والقوي في أنظمة البرمجيات بشكل كبير، مما يؤكد أهمية نموذج الممثل في نماذج البرمجة الحديثة.

في نموذج الممثل، تسمى اللبنات الأساسية للممثلين. الجهات الفاعلة عبارة عن كيانات حسابية متزامنة وخفيفة الوزن تعمل بشكل مستقل، وتغلف حالتها وسلوكها. وهي تتواصل مع بعضها البعض من خلال تمرير الرسائل غير المتزامن، مما يلغي الحاجة إلى الأقفال والذاكرة المشتركة التي توجد عادة في نماذج البرمجة المتزامنة التقليدية. يقوم كل جهة فاعلة بمعالجة الرسائل بشكل تسلسلي بطريقة غير محظورة وقائمة على الأحداث، مما يقلل من تعقيد النظام بشكل عام واحتمالية الوصول إلى طريق مسدود أو ظروف السباق.

لنمذجة نظام يستخدم نموذج الممثل، يجب على المطورين تحليل المشكلة إلى مجموعة من الجهات الفاعلة المستقلة والمترابطة. يمكن تنظيم هذه الجهات الفاعلة بشكل هرمي، حيث تقوم الجهات الفاعلة الأصلية بإفراز الجهات الفاعلة الأطفال والإشراف عليها للتعامل مع مهام محددة بالتوازي. يكون النظام الناتج متسامحًا مع الأخطاء وقابلاً للتكيف بطبيعته، حيث يمكن إنشاء العناصر الفاعلة وتدميرها واستبدالها ديناميكيًا بناءً على متطلبات وقت التشغيل أو أثناء استرداد الأخطاء.

تم تصميم تسليم الرسائل في نموذج الممثل ليكون فعالاً وموثوقًا، مع دعم دلالات مرة واحدة على الأكثر، مرة واحدة على الأقل، ومرة ​​واحدة تمامًا بناءً على متطلبات التطبيق. يتيح ذلك للبرامج التعامل مع حالات الفشل الجزئية بأمان، مثل أقسام الشبكة أو تعطل العقد أو أخطاء البرامج، مع الحفاظ على توفر النظام واتساقه بشكل عام. من خلال الاستفادة من شفافية الموقع، يمكن توزيع الجهات الفاعلة أو ترحيلها بسهولة عبر الشبكة، مما يسهل القياس الأفقي وموازنة التحميل الديناميكية.

إحدى المزايا الرئيسية لنموذج الممثل هو أنه يفصل بشكل واضح بين الاهتمامات على مستوى الممثلين الفرديين، مما يؤدي إلى كود أكثر نمطية وقابل للاختبار وإعادة الاستخدام. يفرض استخدام الرسائل غير القابلة للتغيير نظامًا لإدارة الحالة المعزولة، ونتيجة لذلك، فإن التطبيقات المبنية باستخدام نموذج الممثل مهيأة بشكل طبيعي للتوسع عبر مراكز متعددة أو معالجات أو حتى عبر بيئة حوسبة موزعة. وهذا يجعل نموذج الممثل مناسبًا تمامًا لبنيات الأجهزة الحديثة وعمليات النشر المستندة إلى السحابة.

تبنت لغات البرمجة المختلفة نموذج الممثل من خلال تقديم المكتبات والأطر التي تلخص مفاهيمه الأساسية. تتضمن الأمثلة Akka لـ Scala وJava وErlang وPony وOrleans لـ C#. توفر هذه الأطر جميع التجريدات والأدوات اللازمة لبناء التطبيقات المستندة إلى نموذج الممثل، مثل إنشاء الممثل، وتمرير الرسائل، وشفافية الموقع، واستراتيجيات الإشراف، وآليات التعافي من الفشل. يمكن للمبرمجين الاستفادة من قوة هذه الأطر لتصميم وتنفيذ الأنظمة القابلة للتطوير والمتسامحة مع الأخطاء التي يطلبها السوق.

في AppMaster ، النظام الأساسي القوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، ندرك أهمية نموذج الممثل وفوائده لتطوير البرامج الحديثة. تتيح منصتنا للعملاء تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم بشكل مرئي والتي يمكنها تشغيل تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء عبر مجالات مختلفة. من خلال استخدام نموذج الممثل، يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير ومتسامحة مع الأخطاء لحالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من تطبيقات الشركات الصغيرة وحتى تطبيقات المؤسسات. تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها الأجهزة والموارد السحابية المتاحة بكفاءة، مما يعزز أداء التطبيقات مع تقليل تكاليف التطوير الإجمالية.

في الختام، يعد نموذج الممثل نموذجًا برمجيًا قويًا يعزز التزامن والتوازي والتسامح مع الأخطاء في الأنظمة البرمجية. ومن خلال الاستفادة من مزايا هذا النموذج، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة عالية وفعالة وقوية يمكنها التكيف مع المشهد المتغير باستمرار لبيئات الحوسبة الحديثة. بدعم من منصات مثل AppMaster ، لم يكن من السهل أبدًا تصميم وتنفيذ حلول برمجية تستغل قوة نموذج الممثل، وتلبي المتطلبات الملحة للعالم الرقمي اليوم.