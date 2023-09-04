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Модель актера

04, сент. 2023

Модель актеров — это концептуальная и математическая основа для проектирования и реализации параллельных, распределенных и отказоустойчивых систем, которые обеспечивают больший параллелизм, масштабируемость и надежность программных приложений. Впервые он был сформулирован Карлом Хьюиттом в 1973 году как способ решения проблем, с которыми сталкиваются параллельные и распределенные вычисления. С тех пор эта парадигма превратилась в популярный подход к созданию высокопроизводительных и отказоустойчивых приложений для различных областей, включая Интернет, мобильные устройства и серверные системы. С появлением многоядерных процессоров, Интернета вещей (IoT) и платформ облачных вычислений потребность в эффективном и надежном параллелизме в программных системах резко возросла, что подчеркивает важность модели актеров в современных парадигмах программирования.

В модели акторов фундаментальные строительные блоки называются акторами. Актеры — это легкие, параллельные вычислительные объекты, которые работают независимо, инкапсулируя как свое состояние, так и поведение. Они взаимодействуют друг с другом посредством асинхронной передачи сообщений, устраняя необходимость в блокировках и общей памяти, которые обычно встречаются в традиционных моделях параллельного программирования. Каждый субъект обрабатывает сообщения последовательно, неблокирующим и управляемым событиями образом, что снижает общую сложность системы и вероятность возникновения взаимоблокировок или состояний гонки.

Чтобы смоделировать систему с использованием модели актеров, разработчики должны разложить проблему на группу автономных, взаимозависимых субъектов. Эти актеры могут быть организованы иерархически, при этом родительские актеры создают и контролируют дочерних актеров для параллельного выполнения определенных задач. Полученная система по своей сути является отказоустойчивой и адаптируемой, поскольку актеры могут создаваться, уничтожаться и заменяться динамически в зависимости от требований времени выполнения или во время восстановления после ошибок.

Доставка сообщений в модели актеров спроектирована так, чтобы быть эффективной и надежной, с поддержкой семантики «не более одного раза», «хотя бы один раз» и «точно один раз» в зависимости от требований приложения. Это позволяет программному обеспечению корректно обрабатывать частичные сбои, такие как сетевые разделы, сбои узлов или ошибки программного обеспечения, сохраняя при этом общую доступность и согласованность системы. Используя прозрачность местоположения, участников можно легко распределять или мигрировать по сети, что облегчает горизонтальное масштабирование и динамическую балансировку нагрузки.

Одним из основных преимуществ модели актеров является то, что она четко разделяет задачи на уровне отдельных актеров, что приводит к созданию более модульного, тестируемого и многократно используемого кода. Использование неизменяемых сообщений усиливает дисциплину изолированного управления состоянием, и в результате приложения, созданные с использованием модели актеров, естественным образом предрасположены к масштабированию на несколько ядер, процессоров или даже в распределенной вычислительной среде. Это делает модель актеров хорошо подходящей для современных аппаратных архитектур и облачных развертываний.

Различные языки программирования используют модель актеров, предлагая библиотеки и платформы, инкапсулирующие ее основные концепции. Примеры включают Akka для Scala и Java, Erlang, Pony и Orleans для C#. Эти платформы предоставляют все необходимые абстракции и инструменты, необходимые для создания приложений на основе модели актеров, таких как создание актеров, передача сообщений, прозрачность местоположения, стратегии контроля и механизмы восстановления после сбоев. Программисты могут использовать возможности этих инфраструктур для разработки и реализации масштабируемых отказоустойчивых систем, которые требуются их рынку.

В AppMaster, мощной платформе no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, мы понимаем важность парадигмы модели актеров и ее преимущества для современной разработки программного обеспечения. Наша платформа позволяет клиентам визуально проектировать модели данных, бизнес-процессы и пользовательские интерфейсы, которые могут управлять масштабируемыми высокопроизводительными приложениями в различных областях. Используя модель актеров, AppMaster по своей сути дает клиентам возможность создавать масштабируемые и отказоустойчивые программные решения для различных вариантов использования, от малого бизнеса до корпоративных приложений. Созданные приложения эффективно используют доступное оборудование и облачные ресурсы, повышая производительность приложений и одновременно снижая общие затраты на разработку.

В заключение отметим, что модель актеров — это мощная парадигма программирования, которая способствует параллелизму, параллелизму и отказоустойчивости в программных системах. Используя преимущества этой модели, разработчики могут создавать масштабируемые, эффективные и надежные приложения, способные адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту современных вычислительных сред. Благодаря поддержке таких платформ, как AppMaster, еще никогда не было так легко разрабатывать и внедрять программные решения, которые используют возможности модели актеров и отвечают жестким требованиям современного цифрового мира.

Изучите больше терминов:
Динамическое программирование Квантовое программирование Логическое программирование Модель актера Облачное программирование Объектно-ориентированное программирование (ООП) Программирование игр Программирование оболочки Программирование, управляемое данными Программирование, управляемое событиями Распределенное программирование Реактивное программирование Рекурсивное программирование Символьное программирование Статически типизированное программирование Функциональное программирование (ФП)

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