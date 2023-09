DevOps, akronim wywodzący się z połączenia słów „rozwój” i „operacje”, to metodologia tworzenia oprogramowania, której celem jest wypełnienie luki pomiędzy tworzeniem aplikacji a działaniami operacyjnymi IT. To oparte na współpracy podejście łączy różne powiązane ze sobą praktyki i zasady, koncentrując się jednocześnie na znaczeniu komunikacji, współpracy i integracji między zainteresowanymi stronami w projektach oprogramowania. Kluczowym celem DevOps jest zwiększenie wydajności i efektywności procesów dostarczania oprogramowania, co skutkuje krótszymi cyklami rozwoju, poprawą jakości produktu i szybszym czasem wprowadzenia produktu na rynek.

DevOps ma na celu walkę z wyzwaniami wynikającymi z tradycyjnych modeli wytwarzania oprogramowania, które charakteryzują się odrębnymi fazami rozwoju i eksploatacji. Taka separacja często prowadzi do braku współpracy i synchronizacji pomiędzy zespołami, powodując wąskie gardła i opóźnienia w wydaniach oprogramowania. DevOps wykorzystuje iteracyjne podejście metodologii zwinnej, w którym małe, przyrostowe zmiany są w sposób ciągły integrowane i wdrażane w krótkich cyklach, umożliwiając szybkie wykrywanie i rozwiązywanie defektów, a także płynną adaptację do zmieniających się wymagań.

Aby skutecznie wdrażać praktyki DevOps i osiągać pożądane rezultaty, organizacje zazwyczaj przyjmują różne narzędzia i technologie, które ułatwiają automatyzację, monitorowanie, współpracę i dzielenie się wiedzą. Należą do nich narzędzia ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD), systemy kontroli wersji, konteneryzacja, zarządzanie konfiguracją, infrastruktura jako kod (IAC) i rozwiązania do monitorowania wydajności aplikacji (APM). Narzędzia DevOps umożliwiają zespołom automatyzację rutynowych zadań, uwalniając w ten sposób zasoby i umożliwiając programistom i personelowi operacyjnemu skupienie się na krytycznych działaniach, które przyczyniają się do sukcesu projektu.

Według raportu Puppet 2020 State of DevOps organizacje, które z powodzeniem przyjęły praktyki DevOps, są w stanie wdrażać rozwiązania nawet 200 razy częściej i 2555 razy szybciej wprowadzać zmiany. Ponadto takie organizacje zgłaszają 3 razy niższy wskaźnik niepowodzeń zmian i 24 razy krótszy średni czas przywracania, co prowadzi do zwiększonej ogólnej odporności i niezawodności ich aplikacji.

Platforma no-code AppMaster stanowi przykład podstawowych założeń modelu DevOps, ponieważ umożliwia bezproblemową współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi poprzez automatyzację generowania aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy użyciu między innymi technologii Go, Vue3, Kotlin i SwiftUI. Oferując wizualnego projektanta BP do tworzenia modeli danych i procesów logiki biznesowej, a także zintegrowane środowisko do projektowania elementów i komponentów interfejsu użytkownika aplikacji, AppMaster przyspiesza przepływ prac programistycznych i pozwala na szybkie wdrażanie funkcjonalnych aplikacji bez zaciągania długu technicznego.

Solidna infrastruktura AppMaster umożliwia klientom łatwe i wydajne skalowanie aplikacji, obsługując szereg przypadków użycia, od małych firm po środowiska korporacyjne o dużym obciążeniu. Ponadto platforma posiada wbudowaną obsługę baz danych kompatybilnych z Postgresql, a także generowane skrypty migracji, dokumentację swagger (otwarte API) i możliwości automatycznego testowania, zapewniając użytkownikom maksymalną kompatybilność i łatwość obsługi.

Kultura DevOps sprzyja nastawieniu na rozwój, w którym ciągłe uczenie się, eksperymentowanie i informacje zwrotne są integralną częścią ciągłego doskonalenia procesów i wyników. Jest to widoczne w licznych podejściach i strukturach, które pojawiły się na przestrzeni czasu, takich jak inżynieria niezawodności witryny (SRE), która powstała w Google i koncentruje się na zasadach niezawodności, skalowalności i automatyzacji w celu dostarczania wydajnych i odpornych aplikacji.

Kolejnym rozszerzeniem DevOps jest DevSecOps, który kładzie nacisk na integrację praktyk bezpieczeństwa z cyklem życia oprogramowania. Uwzględniając względy bezpieczeństwa i ocenę podatności na wczesnym etapie procesu opracowywania, organizacje mogą znacznie ograniczyć ryzyko i zmniejszyć prawdopodobieństwo kosztownych naruszeń bezpieczeństwa i danych.

Podsumowując, DevOps reprezentuje fundamentalną zmianę w sposobie tworzenia oprogramowania i operacji IT, której ostatecznym celem jest szybkie i wydajne dostarczanie wysokiej jakości aplikacji w odpowiedzi na dynamiczny rynek i wymagania klientów. Stosując zasady i praktyki DevOps, organizacje mogą tworzyć synergię między swoimi zespołami programistycznymi i operacyjnymi, jednocześnie wykorzystując innowacyjne narzędzia i technologie, takie jak AppMaster, do automatyzacji procesów, optymalizacji przepływów pracy i prowadzenia udanych projektów oprogramowania. W miarę jak ta dynamiczna dziedzina stale ewoluuje, firmy wdrażające DevOps będą w lepszej pozycji do identyfikowania i wykorzystywania możliwości wzrostu, innowacji i przewagi konkurencyjnej.