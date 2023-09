Saga dos microsserviços

No contexto da arquitetura de microsserviços, o termo “Saga de microsserviços” refere-se a um padrão de transação distribuída que permite manter a consistência dos dados em vários serviços fracamente acoplados dentro de um sistema. O principal objetivo do padrão Saga é enfrentar os desafios decorrentes do gerenciamento de transações em um sistema baseado em microsserviços, onde os microsserviços individuais são responsáveis ​​por seus próprios dados e possuem seus próprios bancos de dados. O termo "Saga" origina-se do domínio dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, onde foi introduzido pela primeira vez por Hector Garcia-Molina e Kenneth Salem em 1987 para se referir a uma sequência de operações executadas em uma transação de longa duração.

A popularidade da arquitetura de microsserviços cresceu graças à sua capacidade de aumentar a flexibilidade, escalabilidade e resiliência no desenvolvimento de software. No entanto, como acontece com qualquer abordagem de arquitetura de software, existem compensações. Um desafio notável na arquitetura de microsserviços é manter a consistência dos dados entre os serviços, especialmente quando uma única operação de negócios abrange vários microsserviços. Esta questão é ainda intensificada pelo facto de cada microsserviço normalmente possuir o seu respetivo armazenamento de dados, resultando em limites transacionais separados para cada serviço.

Para enfrentar esse desafio, o padrão Microservices Saga propõe uma solução que combina uma série de transações locais, sendo cada transação pertencente a um único microsserviço. Essas transações são coordenadas por meio de mensagens ou eventos de maneira assíncrona, substituindo as tradicionais transações distribuídas que dependem de protocolos de confirmação de duas fases. No padrão Saga, cada transação local é seguida por um evento que aciona a próxima transação local na sequência ou aciona a transação de compensação em caso de falha. As transações de compensação são essencialmente operações de “desfazer” que visam reverter as alterações feitas por transações locais anteriores, a fim de manter a consistência dos dados entre os serviços quando ocorre um problema.

Uma Saga de Microsserviços pode ser implementada usando dois padrões principais: coreografia e orquestração. Na coreografia, cada microsserviço é responsável por entender a quais eventos ele precisa reagir e quais ações precisa realizar em resposta. Quando uma transação local é concluída, o microsserviço emite um evento e outros microsserviços escutam esse evento e agem de acordo. A principal vantagem desta abordagem é que promove o controlo descentralizado e requer pouca ou nenhuma coordenação central.

No padrão de orquestração, um componente central denominado orquestrador é responsável por coordenar a execução das transações locais na saga de microsserviços. O orquestrador recebe eventos de serviços individuais e envia comandos aos serviços para executar suas transações locais. Essa abordagem centralizada permite o tratamento eficiente de exceções e aumenta a visibilidade do processo geral da saga. No entanto, pode introduzir potenciais estrangulamentos e exigir esforços adicionais de infraestrutura e manutenção.

No AppMaster, a poderosa plataforma no-code, a implementação de padrões Microservices Saga ficou mais fácil por meio do designer visual de processos de negócios (BP), que permite a criação de aplicativos backend, móveis e web com elementos totalmente interativos. A plataforma gera código-fonte, testes, scripts de migração e muito mais para cada projeto, que se adapta perfeitamente à arquitetura de microsserviços, garantindo consistência de dados e execução eficiente de transações distribuídas. Além disso, a abordagem do AppMaster elimina dívidas técnicas ao regenerar aplicativos a cada modificação, permitindo que até mesmo desenvolvedores individuais criem soluções de software abrangentes de maneira eficiente e eficaz.

Por exemplo, considere uma plataforma de comércio eletrônico com serviços separados para estoque, pagamento e remessa. Ao fazer um pedido, é iniciada uma Saga de Microsserviços, que envolve a reserva de estoque no serviço de estoque, cobrança do cliente pelo serviço de pagamento e geração de remessa pelo serviço de frete. Se alguma dessas etapas falhar, as transações de compensação serão executadas para desfazer quaisquer operações anteriormente bem-sucedidas, garantindo a consistência dos dados em todo o sistema. Ao implementar o padrão Microservices Saga, esta plataforma de comércio eletrônico pode fornecer gerenciamento confiável de transações dentro de sua arquitetura de microsserviços, promovendo, em última análise, resiliência e operações simplificadas.

Concluindo, a Saga dos Microsserviços é um padrão de transação distribuída que aborda os desafios de manter a consistência dos dados em sistemas baseados em microsserviços. Ele permite coordenar uma série de transações locais em vários serviços por meio de mensagens ou eventos assíncronos, substituindo as transações distribuídas tradicionais e garantindo uma arquitetura de software mais flexível, escalável e resiliente. A implementação de padrões Saga de microsserviços com a plataforma no-code do AppMaster permite o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico, sem o peso da dívida técnica, capacitando os desenvolvedores a criar soluções de software abrangentes que aderem às práticas modernas de arquitetura de software.