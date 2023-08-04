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Бескодовый бизнес

04, авг. 2023

Бизнес No-Code относится к бизнес-модели или подходу, который использует платформы разработки без кода для создания и доставки программных решений без необходимости традиционных навыков кодирования или программирования. В бизнесе No-Code отдельные лица или группы могут создавать, настраивать и развертывать приложения, используя визуальные интерфейсы и готовые строительные блоки, предоставляемые платформой no-code.

Используя платформу разработки no-code такую ​​как AppMaster, предприятия могут предоставить разработчикам-гражданам, которые могут не иметь опыта разработки программного обеспечения, создавать функциональные и масштабируемые приложения. Эта демократизация разработки позволяет организациям быстро создавать прототипы и развертывать приложения, уменьшая зависимость от квалифицированных разработчиков и ускоряя время выхода на рынок.

Преимущества бизнеса No-Code:

1. Доступность и простота использования. Платформы No-code предлагают интуитивно понятный и удобный интерфейс, позволяющий пользователям, не являющимся техническими специалистами, проектировать и создавать приложения. Эта доступность позволяет сотрудникам различных отделов организации активно участвовать в процессе разработки, способствуя сотрудничеству и инновациям.

2. Экономичность: разработка No-code устраняет необходимость в обширных ресурсах кодирования и программирования, что впоследствии снижает затраты на разработку. Расширяя возможности гражданских разработчиков и сводя к минимуму зависимость от профессиональных программистов, предприятия могут распределять свой бюджет на другие важные области организации.

3. Быстрая разработка приложений. Платформы No-code позволяют компаниям разрабатывать приложения в ускоренном темпе. Благодаря визуальным интерфейсам и готовым компонентам разработчики могут быстро собирать и настраивать приложения, значительно сокращая время, необходимое для разработки и развертывания.

4. Гибкость и настройка. Инструменты No-code предлагают широкий спектр настраиваемых шаблонов и компонентов, которые можно адаптировать для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Эта гибкость позволяет организациям создавать уникальные и персонализированные приложения без ограничений жесткой кодовой базы.

5. Итеративная разработка. Платформы No-code поддерживают итеративную практику разработки, позволяя компаниям быстро адаптировать и повторять свои приложения на основе отзывов пользователей или меняющихся требований. Такая гибкость позволяет организациям реагировать на требования рынка и со временем улучшать свои программные решения.

6. Сокращение технического долга: платформы разработки No-code генерируют приложения с нуля всякий раз, когда в чертежи вносятся изменения. Такой подход устраняет технический долг, поскольку приложения всегда актуальны и построены на новейшем стеке технологий. Следовательно, предприятия могут поддерживать чистую и эффективную кодовую базу без бремени устаревших систем.

Примеры бизнес No-Code:

  1. Внутренние инструменты: организации могут использовать платформы no-code для создания внутренних приложений, таких как системы управления проектами, средства отслеживания задач, инструменты отслеживания расходов и порталы для сотрудников. Эти приложения могут оптимизировать процессы, улучшить совместную работу и повысить общую производительность внутри компании.
  2. Порталы для клиентов. Инструменты No-code позволяют компаниям создавать порталы для клиентов и платформы самообслуживания. Эти порталы могут предоставить клиентам доступ к информации об учетной записи, ресурсам поддержки и интерактивным функциям, улучшая качество обслуживания клиентов и снижая нагрузку на группы поддержки клиентов.

3. Платформы электронной коммерции . Платформы No-code позволяют компаниям разрабатывать и настраивать приложения для электронной коммерции без традиционного кодирования. Эти платформы могут включать в себя такие функции, как управление каталогом продуктов, корзины для покупок, интеграция платежей и отслеживание заказов, что позволяет компаниям устанавливать присутствие в Интернете и продавать товары или услуги в Интернете.

4. Мобильные приложения. Платформы No-code поддерживают разработку мобильных приложений для платформ Android и iOS. Эти приложения можно создавать с помощью визуального интерфейса, что позволяет компаниям создавать мобильные приложения без написания сложного кода. Мобильные приложения, разработанные с помощью инструментов no-code могут предоставлять различные функции, такие как сбор данных, push-уведомления и интеграция с серверными системами.

No-Code Business также обеспечивает уровень гибкости для организаций, позволяя им быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и повторять свои программные решения. Платформы no-code с визуальным интерфейсом и функцией drag-and-drop позволяют компаниям вносить изменения и обновления в свои приложения без необходимости длительных циклов кодирования или разработки. Эта гибкость облегчает быстрое создание прототипов, экспериментирование и возможность изменять или масштабировать приложения на основе отзывов пользователей и меняющихся бизнес-требований.

Кроме того, бизнес-модель No-Code способствует сотрудничеству и позволяет межфункциональным группам участвовать в процессе разработки программного обеспечения. При традиционных подходах к разработке предприятия часто полагаются на специализированных разработчиков или ИТ-отделы для создания и поддержки программных решений. Однако платформы no-code позволяют сотрудникам различных отделов, таких как маркетинг, продажи, операции и поддержка клиентов, активно участвовать в разработке приложений. Это сотрудничество воспитывает чувство сопричастности, поощряет инновации и помогает преодолеть разрыв между техническими и нетехническими командами.

По мере того, как организации все больше осознают преимущества бизнес No-Code, растет число пользователей платформ разработки no-code. Согласно исследованию, проведенному Forrester, прогнозируется, что к 2025 году рынок платформ для разработки no-code будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 40 %. Этот существенный рост указывает на растущий спрос на гибкие и доступные решения для разработки, которые позволяют предприятиям создавать программные приложения, не полагаясь исключительно на профессиональных разработчиков. Это также подчеркивает большой потенциал бизнес-модели No-Code в преобразовании подходов организаций к разработке программного обеспечения и цифровым инновациям.

Бизнес-модель No-Code использует платформы разработки no-code, чтобы позволить предприятиям создавать и поставлять программные решения без обширных навыков кодирования или программирования. Эта модель обеспечивает гибкость, способствует совместной работе и позволяет организациям быстро создавать прототипы, настраивать и итерировать свои приложения. В связи с растущим распространением платформ no-code и прогнозируемым ростом рынка предприятия используют бизнес-модель No-Code в качестве ключевой стратегии для ускорения разработки приложений, снижения затрат и стимулирования цифровой трансформации.

Изучите больше терминов:
No-Code AR (дополненная реальность) No-Code App Builder No-Code Контент-маркетинг No-Code анализ текста Автоматизация без кода Двухфакторная аутентификация (2FA) Декларативная разработка Инфраструктура как услуга (IaaS) Компонент Масштабируемость Многофакторная аутентификация (MFA) ОАутент Потоковое ТВ без кода Прототипирование Управление запасами без кода Электронная таблица без кода

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