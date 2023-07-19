لماذا أدوات No-Code للتجارة الإلكترونية؟

يتطلب إطلاق متجر للتجارة الإلكترونية تقليديًا تطويرًا متعمقًا لموقع الويب ومعرفة بالترميز أو تعيين فريق تطوير خارجي قادر على إحياء متجرك عبر الإنترنت. أحد التحديات الرئيسية مع هذا النهج هو منحنى التعلم الحاد والتكلفة الكبيرة التي ينطوي عليها توظيف المهنيين.

ومع ذلك ، مع التقدم السريع في تكنولوجيا عدم وجود كود ، يمكن لرجال الأعمال والأفراد غير التقنيين الآن بناء وإدارة متجر للتجارة الإلكترونية دون أي خبرة في الترميز. توفر أدوات No-code حلاً فعالاً من حيث التكلفة وموفرًا للوقت لإنشاء متجر عبر الإنترنت من خلال الاستفادة من الوحدات النمطية مسبقة الصنع وميزات السحب والإفلات . بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تأتي هذه الأدوات بوظائف مدمجة ، مثل إدارة المتجر ومراقبة المخزون ومعالجة الدفع ، مما يزيد من تبسيط العملية.

يوفر استخدام أدوات no-code لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك مزايا متنوعة:

فعالة من حيث التكلفة: تلغي الأدوات No-code الحاجة إلى توظيف مطورين أو شراء حلول مخصصة باهظة الثمن ، مما يقلل من تكاليف التطوير .

تلغي الأدوات الحاجة إلى توظيف مطورين أو شراء حلول مخصصة باهظة الثمن ، مما يقلل من تكاليف التطوير . توفير الوقت: تتيح لك هذه الأدوات إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية بأقل جهد وفي إطار زمني أقصر ، مما يسمح لك بالتركيز على مهام أخرى مثل التسويق أو إدارة المنتج.

تتيح لك هذه الأدوات إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية بأقل جهد وفي إطار زمني أقصر ، مما يسمح لك بالتركيز على مهام أخرى مثل التسويق أو إدارة المنتج. سهل الاستخدام: يمكن للأفراد غير التقنيين إنشاء متجرهم وإدارته بسهولة باستخدام الواجهات البديهية التي توفرها أدوات no-code .

يمكن للأفراد غير التقنيين إنشاء متجرهم وإدارته بسهولة باستخدام الواجهات البديهية التي توفرها أدوات . التخصيص والمرونة: توفر أدوات No-code قوالب ومكونات مسبقة الصنع يمكن تخصيصها بسهولة لتلائم احتياجات عملك وهوية علامتك التجارية.

توفر أدوات قوالب ومكونات مسبقة الصنع يمكن تخصيصها بسهولة لتلائم احتياجات عملك وهوية علامتك التجارية. قابلية التوسع: توفر العديد من الأدوات no-code ميزات قوية تتكيف بسهولة مع نمو عملك ، مما يسهل توسيع نطاق متجر التجارة الإلكترونية عند الحاجة.

استكشاف منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة No-Code

يتوفر عدد متزايد من منصات التجارة الإلكترونية no-code في السوق اليوم ، والتي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة ، مثل سهولة الاستخدام والتخصيص وقابلية التوسع. تتضمن بعض الأنظمة الأساسية الشائعة التي تمكّن المستخدمين من إنشاء متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة ما يلي:

Shopify

تُفضل Shopify ، إحدى منصات التجارة الإلكترونية الرائدة no-code ، لمكتبة السمات الشاملة ، وواجهة المتجر المبنية مسبقًا ، وحل التجارة الإلكترونية الكامل. من خلال واجهة سهلة الاستخدام والعديد من عمليات الدمج ، فإنه يبسط عملية الإعداد للأفراد الذين يتطلعون إلى بدء متجر للتجارة الإلكترونية. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

وفرة السمات والقوالب لتخصيص واجهة المتجر

منشئ صفحات سهل الاستخدام مع وظيفة drag-and-drop

إدارة المخزون الآلي واستيفاء الطلبات

بوابة دفع متكاملة مع خيارات دفع متعددة

تصميمات مستجيبة للجوال

سوق تطبيقات واسع النطاق لإضافة وظائف إلى متجرك

كتب مريم الدخيل لاكاديمية الثراء

WooCommerce عبارة عن منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مصممة لمواقع WordPress. إنه خيار شائع لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في تحويل مواقع WordPress الحالية الخاصة بهم إلى متاجر تجارة إلكترونية. تستخدم WooCommerce لوحة تحكم WordPress سهلة الاستخدام ، تقدم مجموعة من الإضافات والتكامل الذي يسمح بالتخصيص الشامل والنمو غير المقيد. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

التثبيت السريع كمكوِّن إضافي لبرنامج WordPress

تكامل سلس مع سمات WordPress والإضافات الحالية

خيارات تخصيص واسعة النطاق

نظام إدارة المخزون والنظام

مكتبة كبيرة من الإضافات المجانية والمدفوعة لوظائف إضافية

التسويق متعدد القنوات من خلال التكامل مع Facebook و Instagram و Google Ads و Mailchimp

Wix

Wix هو نظام أساسي آخر no-code يبسط إنشاء متاجر التجارة الإلكترونية باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب drag-and-drop. تقدم Wix مجموعة متنوعة من القوالب المذهلة المصممة بشكل صريح للتجارة الإلكترونية ، جنبًا إلى جنب مع العديد من الميزات لإدارة متجرك بكفاءة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

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منشئ مواقع ويب سهل الاستخدام drag-and-drop مع مجموعة من خيارات التخصيص

مع مجموعة من خيارات التخصيص مجموعة كبيرة من القوالب الخاصة بالتجارة الإلكترونية

تصميمات مستجيبة للجوال

بوابة دفع متكاملة ونظام إدارة الطلبات

أدوات تسويق مدمجة للتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين محركات البحث

الوصول إلى وظائف إضافية من خلال سوق تطبيقات Wix

كيفية اختيار أداة No-Code المناسبة لمتجرك

يتطلب تحديد منصة التجارة الإلكترونية المناسبة no-code لمتجرك عبر الإنترنت دراسة متأنية للعديد من العوامل ، مثل ميزانيتك وخبرتك الفنية واحتياجات التخصيص ومتطلبات قابلية التوسع. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في اختيار أداة no-code المناسبة:

حدد متطلبات وأهداف متجرك: يعد فهم الاحتياجات الفريدة لمتجرك عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. ضع في اعتبارك نموذج عملك ، والجمهور المستهدف ، والميزات المطلوبة ، والوظائف المطلوبة لتحديد النظام الأساسي الأفضل لعملك. الميزانية: قد تتطلب الأنظمة الأساسية No-code اشتراكات أو رسومًا إضافية للميزات المحسنة. حدد ميزانيتك وقارن بين نماذج التسعير لمنصات مختلفة لتحديد النموذج الذي يناسب توقعات التكلفة الخاصة بك دون المساومة على الوظائف. إمكانيات التخصيص: افحص خيارات وقوالب التخصيص لكل نظام أساسي لضمان توافق المظهر المرئي لمتجرك ووظائفه مع رؤيتك وهوية علامتك التجارية. قد يُفضل نظام أساسي أكثر مرونة إذا كنت تحتاج إلى تخصيص محدد. قابلية التوسع: اختر نظامًا أساسيًا يمكنه توسيع نطاق عملك لاستيعاب النمو وزيادة حركة المرور بمرور الوقت. يتضمن ذلك عوامل مثل سعة الخادم والميزات المضمنة لتحسين أداء الموقع والخدمات الإضافية مثل أدوات التسويق والتحليلات والتكامل. الدعم والمجتمع: قم بتمكين نفسك من خلال الوصول إلى فريق دعم مفيد ومجتمع نابض بالحياة لتحقيق أقصى استفادة من النظام الأساسي الذي اخترته. يمكن أن يشمل ذلك دعم العملاء والمنتديات والبرامج التعليمية عبر الإنترنت لمساعدتك خلال عملية إعداد وإدارة متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.

من خلال التفكير بعناية في هذه العوامل ، يمكنك العثور على منصة التجارة الإلكترونية المثالية no-code والتي ستتيح لك إعداد متجرك عبر الإنترنت وتخصيصه وتوسيع نطاقه بسهولة.

بناء متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك مع AppMaster .io

يتيح لك إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية باستخدام نظام أساسي no-code مثل AppMaster.io الاستفادة من أوقات التطوير المتسارعة والقدرة على الاستفادة من الميزات القوية دون الحاجة إلى الخبرة الفنية. يوفر AppMaster.io مجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصًا لغير المطورين لإنشاء متاجر تجارة إلكترونية عالية الأداء وقابلة للتطوير. لبدء بناء متجرك ، اتبع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل للحصول على حساب AppMaster .io: سجل للحصول على حساب مجاني . يمكنك بعد ذلك اختيار خطة الاشتراك التي تناسب احتياجاتك ، بدءًا من خطة Learn & Explore للمستخدمين الجدد ، إلى العروض المخصصة للشركات الناشئة والشركات والمؤسسات. قم بإنشاء مشروعك: قم بتشغيل AppMaster Studio وإنشاء مشروع جديد. حدد قالب متجر التجارة الإلكترونية لتبدأ بالمجموعة المناسبة من الميزات والموارد لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. صمم تطبيقك: استخدم واجهة drag-and-drop لتصميم واجهة مستخدم متجر التجارة الإلكترونية. أضف مكونات مثل قوائم المنتجات والفئات ووظائف البحث وعربات التسوق وخيارات الدفع لإنشاء تجربة تسوق سلسة لعملائك. حدد مخطط قاعدة البيانات: استخدم أداة نمذجة البيانات المرئية المضمنة لإنشاء مخطط قاعدة البيانات لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. قم بإعداد جداول للمنتجات والمستخدمين والأوامر والكيانات الحيوية الأخرى ، بالإضافة إلى علاقاتهم وسماتهم. تكوين منطق العمل الخاص بك: باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) ، حدد مهام سير العمل والعمليات الحيوية المطلوبة لمتجرك ، مثل معالجة الطلبات ، ومصادقة المستخدم ، وإدارة المخزون. يمكنك تحديد هذه عن طريق توصيل وحدات مسبقة الصنع ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير. التكامل مع خدمات الجهات الخارجية: يدعم AppMaster .io التكامل مع بوابات الدفع المختلفة وأدوات التحليلات والخدمات القيمة الأخرى. قم بإنشاء الاتصالات اللازمة لضمان عمل متجرك بسلاسة وأمان. اختبر متجرك وانشره: قم بمعاينة متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك في أجهزة ومتصفحات مختلفة ، مع التأكد من أنه يبدو ويعمل على النحو المنشود. بعد التأكد من إعداد كل شيء بشكل صحيح ، انقر فوق الزر "نشر" لنشر متجرك.

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باتباع هذه الخطوات ، يمكنك إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية يعمل بكامل طاقته وذو مظهر احترافي باستخدام AppMaster.io ، دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

نصائح حول التصميم والوظائف لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك No-Code

لتعظيم إمكانات متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وتوفير تجربة مستخدم ممتازة لعملائك ، ضع في اعتبارك تنفيذ نصائح التصميم والوظائف التالية:

حافظ على التصميم نظيفًا ومرتبًا: يساعد التصميم البسيط العملاء على التركيز على منتجاتك والعثور على ما يبحثون عنه بشكل أكثر كفاءة. تجنب عناصر التصميم الزائدة أو النوافذ المنبثقة التي يمكن أن تشتت انتباه المستخدمين أو تحبطهم. ضمان سهولة التنقل: اجعله مباشرًا قدر الإمكان للعملاء لتصفح العناصر واختيارها وشرائها. توفر الفئة وتنظيم المنتج ووظائف البحث والأوصاف الواضحة للمنتج تجربة تنقل سلسة. التحسين لمستخدمي الأجهزة المحمولة: يتزايد عدد العملاء الذين يتسوقون عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تأكد من أن متجرك متوافق مع الأجهزة المحمولة بتصميم سريع الاستجابة وعناصر تنقل سهلة الاستخدام ومكيفة مع شاشات اللمس. الحفاظ على علامة تجارية متسقة: قم بتطبيق عناصر علامتك التجارية باستمرار مثل الألوان والخطوط والشعارات في جميع أنحاء متجرك لإنشاء تجربة متماسكة ومساعدة عملائك على التعرف على علامتك التجارية على الفور. قم بتضمين المراجعات والشهادات: استغل قوة الدليل الاجتماعي من خلال عرض آراء العملاء وشهاداتهم على صفحات منتجك ، مما يساعد المشترين المحتملين على اتخاذ قرارات شراء واثقة. توفير خيارات دفع آمنة وموثوقة: يجب أن يقدم متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك طرق دفع متعددة ، مقترنة بإجراءات أمنية قوية ، لضمان عملية دفع آمنة ومريحة للعملاء.

من خلال النظر في جوانب التصميم والوظائف هذه أثناء بناء متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك ، يمكنك إنشاء تجربة تسوق سهلة الاستخدام ، وزيادة احتمالية تكرار العملاء وزيادة معدلات التحويل.

تحسين أداء متجرك ومراقبة النمو

بمجرد تشغيل متجر التجارة الإلكترونية no-code ، من الضروري تتبع أدائه وإجراء التحسينات اللازمة لتحسين النمو. فيما يلي بعض الاقتراحات للمساعدة في تحقيق ذلك:

الاستفادة من أدوات التحليلات: تتبع المقاييس الحيوية مثل سلوك المستخدم ومعدلات التحويل ومصادر الاكتساب باستخدام أدوات تحليلية مثل Google Analytics. تساعد هذه المعلومات في اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين متجرك وجهودك التسويقية. قم بإجراء فحوصات منتظمة لسرعة الموقع والأداء: يمكن أن تؤثر أوقات التحميل البطيئة سلبًا على أداء متجرك ورضا العملاء. قم بتحليل سرعة متجرك بانتظام وتحسين العناصر مثل الصور وجافا سكريبت و CSS لتحسين أوقات التحميل. قم بإجراء اختبارات A / B للحملات التسويقية: اختبر استراتيجيات التسويق المختلفة ، مثل حملات البريد الإلكتروني ومحتوى الوسائط الاجتماعية وتصميمات الإعلانات ، لتحديد تأثيرها على أداء متجرك. ركز على أكثر الطرق فعالية لزيادة عوائد استثماراتك التسويقية. ابق على اتصال بتعليقات العملاء وسلوك المستخدم: استمع بفاعلية إلى مخاوف العملاء وملاحظاتهم وانتبه لكيفية تفاعلهم مع متجرك. استخدم هذه المعلومات لتحسين عروض منتجاتك ووظائف المتجر وتجربة المشتري الشاملة.

يعد تحسين أداء متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك ومراقبة نموه عمليات مستمرة. سيساعدك التكيف المستمر مع اتجاهات السوق واحتياجات العملاء على تحقيق أقصى استفادة من متجر التجارة الإلكترونية no-code ، مما يضمن النجاح على المدى الطويل في بيئة التجارة الإلكترونية التنافسية.