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Сине-зеленое развертывание в микросервисах

27, авг. 2023

Сине-зеленое развертывание в микросервисах — это высокоэффективная, популярная и действенная стратегия управления выпусками, предназначенная для минимизации простоев и рисков во время обновлений программного обеспечения. Он получил широкое распространение среди современных организаций, которые используют архитектуру микросервисов для разработки и развертывания сложных программных приложений.

По своей сути стратегия сине-зеленого развертывания предполагает создание и поддержку двух отдельных сред — синей и зеленой, в которых размещаются идентичные версии приложения. На протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения одна среда активна и обслуживает запросы пользователей, а другая остается бездействующей. Когда новый выпуск готов к развертыванию, его сначала развертывают в среде ожидания. После успешного развертывания и тщательного тестирования обновления среда ожидания становится активной, а предыдущая среда переходит в режим ожидания. Такой подход гарантирует, что пользователи смогут плавно переходить между версиями приложений без перебоев в обслуживании или снижения производительности.

В контексте микросервисов стратегия развертывания «сине-зеленый» особенно выгодна. Архитектура микросервисов поощряет разделение приложений на более мелкие, слабосвязанные сервисы, каждый из которых отвечает за определенную функциональность и развертывается независимо. Такой подход позволяет повысить гибкость и гибкость при развертывании новых функций, исправлении ошибок или повышении производительности. Поскольку для каждой службы можно независимо управлять версиями, обновлять и развертывать, сине-зеленые развертывания можно применять к отдельным микрослужбам, обеспечивая плавный переход для пользователей и больший контроль для групп разработчиков.

Одним из основных преимуществ сине-зеленой стратегии развертывания микросервисов является снижение риска простоев. Поддерживая две среды и переключаясь между ними во время обновлений, время простоя приложения сводится к минимуму или вообще исключается. Это крайне важно для предприятий, которым требуется высокая доступность, поскольку даже короткий период простоя может привести к значительным финансовым потерям, снижению производительности и снижению доверия клиентов. Согласно отчету Ponemon Institute и IBM за 2019 год, средняя стоимость незапланированного простоя для организаций составляет примерно 260 000 долларов в час, что делает постоянную доступность главным приоритетом для многих предприятий.

Более того, сине-зеленые развертывания поддерживают более быстрые и частые выпуски, поскольку разработчики могут развертывать обновления в простой среде и тестировать их в производственных условиях, не затрагивая пользователей. Это способствует развитию культуры DevOps, позволяя командам разрабатывать, тестировать и развертывать программное обеспечение более гибко и оперативно. Исследование DORA (DevOps Research and Assessment) показало, что использование таких стратегий, как сине-зеленое развертывание, коррелирует с более высоким уровнем производительности ИТ, включая более короткие сроки выполнения заказов, более высокую частоту развертывания и более низкую частоту неудачных изменений.

Наконец, сине-зеленое развертывание обеспечивает эффективную стратегию отката, если во время обновления возникают проблемы. Поскольку предыдущая версия приложения остается доступной в режиме ожидания, возврат к ней в случае возникновения проблем представляет собой простой процесс. Эта возможность еще больше снижает риск, связанный с обновлениями, гарантируя, что предприятия поддерживают постоянное качество и стабильность обслуживания.

В контексте no-code платформы AppMaster использование сине-зеленых развертываний повышает общую эффективность и производительность приложений, созданных на платформе. Поскольку приложения создаются с совместимостью с Интернетом и мобильными устройствами и имеют автоматически созданный REST API, использование сине-зеленой стратегии развертывания обеспечивает минимальные помехи для конечных пользователей и упрощает управление обновлениями. Это позволяет предприятиям предоставлять передовые приложения с меньшими затратами без ущерба для качества и производительности.

В заключение отметим, что сине-зеленое развертывание — это мощная и эффективная стратегия управления обновлениями программного обеспечения в архитектурах микросервисов. Предоставляя предприятиям минимизированное время простоя, более быстрые циклы выпуска и надежные возможности отката, сине-зеленые развертывания помогают обеспечить бесперебойную работу конечных пользователей, сохраняя при этом гибкость и оперативность, необходимые современным командам разработчиков программного обеспечения. AppMaster, как комплексная платформа no-code, может использовать эти преимущества, чтобы предоставить предприятиям масштабируемое, надежное и эффективное решение для создания и развертывания приложений в быстро развивающемся мире разработки программного обеспечения.

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