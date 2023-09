Le déploiement bleu-vert dans les microservices est une stratégie de gestion des versions très efficace, populaire et efficiente, conçue pour minimiser les temps d'arrêt et les risques lors des mises à jour logicielles. Il est largement adopté par les organisations modernes qui exploitent l’architecture de microservices pour développer et déployer des applications logicielles complexes.

À la base, une stratégie de déploiement bleu-vert implique la création et la maintenance de deux environnements distincts – bleu et vert – qui hébergent des versions identiques de l'application. Tout au long du cycle de vie du logiciel, un environnement est actif et répond aux demandes des utilisateurs tandis que l'autre reste inactif. Lorsqu'une nouvelle version est prête à être déployée, elle est d'abord déployée dans l'environnement inactif. Une fois la mise à jour déployée avec succès et rigoureusement testée, l'environnement inactif devient actif et l'environnement précédent devient inactif. Cette approche garantit aux utilisateurs une transition fluide entre les versions de l'application, sans interruption de service ni dégradation des performances.

Dans le contexte des microservices, la stratégie de déploiement bleu-vert est particulièrement avantageuse. L'architecture des microservices encourage la division des applications en services plus petits et faiblement couplés, chacun responsable d'une fonctionnalité spécifique et déployé de manière indépendante. Cette approche permet une agilité et une flexibilité accrues lors du déploiement de nouvelles fonctionnalités, de corrections de bugs ou d'améliorations de performances. Étant donné que chaque service peut être versionné, mis à jour et déployé indépendamment, les déploiements bleu-vert peuvent être appliqués à des microservices individuels, garantissant des transitions transparentes pour les utilisateurs et un meilleur contrôle pour les équipes de développement.

L’un des principaux avantages de la stratégie de déploiement bleu-vert dans les microservices est la réduction du risque de temps d’arrêt. En conservant deux environnements et en basculant entre eux pendant les mises à jour, les temps d'arrêt des applications sont minimisés ou évités. Ceci est crucial pour les entreprises qui ont besoin d'une haute disponibilité, car même une courte période d'arrêt peut entraîner des pertes financières importantes, une perte de productivité et une perte de confiance des clients. Selon un rapport de 2019 du Ponemon Institute et d'IBM, le coût moyen des temps d'arrêt imprévus pour les organisations est d'environ 260 000 $ par heure, ce qui fait de la disponibilité continue une priorité absolue pour de nombreuses entreprises.

De plus, les déploiements bleu-vert prennent en charge des versions plus rapides et plus fréquentes, car les développeurs peuvent déployer des mises à jour dans l'environnement inactif et les tester dans un environnement de production sans affecter les utilisateurs. Cela encourage une culture DevOps, permettant aux équipes de développer, tester et déployer des logiciels de manière plus agile et réactive. Une étude menée par DORA (DevOps Research and Assessment) a révélé que l'utilisation de stratégies telles que les déploiements bleu-vert est corrélée à des niveaux plus élevés de performances informatiques, notamment des délais d'exécution plus courts, une fréquence de déploiement plus rapide et des taux d'échec des modifications plus faibles.

Enfin, les déploiements bleu-vert fournissent une stratégie de restauration efficace si des problèmes surviennent lors d'une mise à jour. Étant donné que la version précédente de l'application reste disponible dans l'environnement inactif, y revenir en cas de problème est un processus simple. Cette fonctionnalité réduit encore davantage le risque associé aux mises à jour, garantissant ainsi que les entreprises maintiennent une qualité et une stabilité de service constantes.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, l'utilisation de déploiements bleu-vert améliore l'efficacité et les performances globales des applications construites au sein de la plateforme. Étant donné que les applications sont générées avec une compatibilité Web et mobile et disposent d'une API REST générée automatiquement, l'utilisation d'une stratégie de déploiement bleu-vert garantit une perturbation minimale pour les utilisateurs finaux et simplifie la gestion des mises à jour. Cela permet aux entreprises de fournir des applications de pointe à des coûts réduits, sans compromettre la qualité et les performances.

En conclusion, les déploiements bleu-vert constituent une stratégie puissante et efficace pour gérer les mises à jour logicielles dans les architectures de microservices. En offrant aux entreprises des temps d'arrêt réduits, des cycles de publication plus rapides et de solides capacités de restauration, les déploiements bleu-vert contribuent à garantir une expérience utilisateur fluide et fluide tout en conservant l'agilité et la réactivité requises par les équipes de développement de logiciels modernes. AppMaster, en tant que plateforme complète no-code, peut tirer parti de ces avantages pour fournir aux entreprises une solution évolutive, fiable et efficace pour créer et déployer des applications dans le monde en évolution rapide du développement logiciel.